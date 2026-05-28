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हिंदी न्यूज़ऑटोकार खरीदने वालों को बड़ा झटका, Maruti के बाद अब Hyundai भी 1 जून से बढ़ाएगी कीमतें

कार खरीदने वालों को बड़ा झटका, Maruti के बाद अब Hyundai भी 1 जून से बढ़ाएगी कीमतें

Hyundai Cars Price Hike: हुंडई 1 जून 2026 से अपनी कारों की कीमत बढ़ाने जा रही है. बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण कंपनी कई मॉडल्स के दाम 12,800 रुपये तक बढ़ा सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 01:43 PM (IST)
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Hyundai Cars Price Hike: अगर आप नई हुंडई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके बजट पर असर डाल सकती है. Maruti Suzuki के बाद अब Hyundai ने भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 1 जून 2026 से अपनी कई कारों के दाम बढ़ाने जा रही है. बताया जा रहा है कि कीमतों में अधिकतम 12,800 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. 

कंपनी का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशन खर्च की वजह से यह फैसला लेना पड़ा है. पिछले कुछ समय में ऑटो सेक्टर में कच्चे माल, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग खर्च लगातार बढ़े हैं, जिसका असर अब ग्राहकों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है. हुंडई भारत में Creta, Venue, Verna और Exter जैसी लोकप्रिय कारें बेचती है. ऐसे में कीमत बढ़ने का असर बड़ी संख्या में ग्राहकों पर पड़ सकता है.

किन कारों पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर?

हुंडई ने फिलहाल सभी मॉडल्स की नई कीमतों का पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी के कई लोकप्रिय मॉडल महंगे हो सकते हैं. Creta और Venue जैसी SUV पहले से ही बाजार में काफी डिमांड में हैं और कीमत बढ़ने के बाद इनका ऑन रोड खर्च और बढ़ सकता है. वहीं Verna और i20 जैसी कारों पर भी असर देखने को मिल सकता है. 

हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि सभी मॉडल्स पर एक जैसी बढ़ोतरी नहीं होगी. अलग-अलग वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से कीमत बढ़ाई जाएगी. ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में दूसरी कंपनियां भी इसी तरह कीमत बढ़ा सकती हैं क्योंकि लागत लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि अब कई ग्राहक जून से पहले कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं.

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बढ़ती लागत ने ऑटो कंपनियों की बढ़ाई मुश्किल

पिछले कुछ सालों में कार बनाने की लागत तेजी से बढ़ी है. स्टील, प्लास्टिक और दूसरे जरूरी पार्ट्स की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है. इसके अलावा नई सेफ्टी टेक्नोलॉजी और उत्सर्जन नियमों की वजह से कंपनियों का खर्च भी बढ़ा है. यही कारण है कि अब कार कंपनियां धीरे-धीरे इसका असर ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं. Hyundai से पहले Maruti Suzuki भी कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है.

ऐसे में आने वाले महीनों में नई कार खरीदना और महंगा हो सकता है. अगर कोई ग्राहक नई कार लेने की योजना बना रहा है तो कीमत बढ़ने से पहले फैसला लेना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. फिलहाल Hyundai की इस घोषणा ने बाजार में हलचल जरूर बढ़ा दी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 01:43 PM (IST)
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Hyundai Creta Hyundai Venue Hyundai Price Hike Hyundai Cars India Car Price Increase
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