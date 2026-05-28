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हिंदी न्यूज़ऑटोनाइट्रोजन एयर से क्या वाकई बढ़ता है कार का माइलेज? जानिए इस मिथक का पूरा सच

नाइट्रोजन एयर से क्या वाकई बढ़ता है कार का माइलेज? जानिए इस मिथक का पूरा सच

Nitrogen Air: कई लोग मानते हैं कि टायर में Nitrogen भरवाने से कार का माइलेज बढ़ता है. लेकिन इसका असली फायदा क्या है और कितना असर पड़ता है, जानिए पूरा सच.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 12:58 PM (IST)
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Nitrogen Air: आजकल पेट्रोल पंप पर अक्सर लोग टायर में नाइट्रोजन हवा भरवाते नजर आते हैं. कई लोगों का मानना है कि इससे कार का माइलेज बढ़ता है और टायर ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं. यही वजह है कि कई पेट्रोल पंप अब सामान्य हवा के साथ Nitrogen Air की सुविधा भी देने लगे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नाइट्रोजन से इतना बड़ा फायदा मिलता है या यह सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है. 

दरअसल नाइट्रोजन एक सूखी और ठंडी गैस मानी जाती है, जो सामान्य हवा की तुलना में टायर प्रेशर को ज्यादा स्थिर रखने में मदद कर सकती है. हालांकि कई लोग माइलेज बढ़ने को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाइट्रोजन हवा के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसे भरवाने से कार का माइलेज अचानक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता. सही टायर प्रेशर और ड्राइविंग स्टाइल ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं.

Nitrogen Air के फायदे क्या हैं?

नाइट्रोजन हवा का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि इससे टायर का प्रेशर लंबे समय तक स्थिर रह सकता है. सामान्य हवा में नमी ज्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन सूखी गैस होती है. यही वजह है कि गर्मियों में टायर का तापमान बढ़ने पर भी प्रेशर में बदलाव थोड़ा कम हो सकता है. इससे टायर की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रह सकती है. 

कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही टायर प्रेशर होने से कार का रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे थोड़ा बेहतर माइलेज मिल सकता है. इसके अलावा लंबे हाईवे सफर और ज्यादा तापमान वाले इलाकों में नाइट्रोजन हवा फायदेमंद मानी जाती है. यही कारण है कि एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि आम कारों में इसका असर सीमित माना जाता है.

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माइलेज बढ़ाने का असली तरीका क्या है?

कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन भरवाने से माइलेज में बड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक माइलेज पर सबसे ज्यादा असर ड्राइविंग स्टाइल, सही सर्विसिंग और टायर प्रेशर का पड़ता है. अगर टायर में सामान्य हवा भी सही प्रेशर पर रखी जाए तो कार अच्छी एफिशिएंसी दे सकती है. तेज एक्सेलरेशन, हार्ड ब्रेकिंग और खराब मेंटेनेंस ज्यादा फ्यूल खर्च करवाते हैं. 

नाइट्रोजन हवा टायर प्रेशर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन इसे माइलेज बढ़ाने का जादुई तरीका मानना सही नहीं होगा. अगर आप नियमित रूप से टायर प्रेशर चेक करते हैं और कार की सही देखभाल करते हैं तो सामान्य हवा में भी अच्छा माइलेज पाया जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Car Maintenance Nitrogen Air Car Mileage Tyre Pressure Nitrogen Tyres
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