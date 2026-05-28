नाइट्रोजन एयर से क्या वाकई बढ़ता है कार का माइलेज? जानिए इस मिथक का पूरा सच

Nitrogen Air: आजकल पेट्रोल पंप पर अक्सर लोग टायर में नाइट्रोजन हवा भरवाते नजर आते हैं. कई लोगों का मानना है कि इससे कार का माइलेज बढ़ता है और टायर ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं. यही वजह है कि कई पेट्रोल पंप अब सामान्य हवा के साथ Nitrogen Air की सुविधा भी देने लगे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नाइट्रोजन से इतना बड़ा फायदा मिलता है या यह सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है.

दरअसल नाइट्रोजन एक सूखी और ठंडी गैस मानी जाती है, जो सामान्य हवा की तुलना में टायर प्रेशर को ज्यादा स्थिर रखने में मदद कर सकती है. हालांकि कई लोग माइलेज बढ़ने को लेकर बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नाइट्रोजन हवा के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इसे भरवाने से कार का माइलेज अचानक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता. सही टायर प्रेशर और ड्राइविंग स्टाइल ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं.

Nitrogen Air के फायदे क्या हैं?

नाइट्रोजन हवा का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि इससे टायर का प्रेशर लंबे समय तक स्थिर रह सकता है. सामान्य हवा में नमी ज्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन सूखी गैस होती है. यही वजह है कि गर्मियों में टायर का तापमान बढ़ने पर भी प्रेशर में बदलाव थोड़ा कम हो सकता है. इससे टायर की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रह सकती है.

कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सही टायर प्रेशर होने से कार का रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे थोड़ा बेहतर माइलेज मिल सकता है. इसके अलावा लंबे हाईवे सफर और ज्यादा तापमान वाले इलाकों में नाइट्रोजन हवा फायदेमंद मानी जाती है. यही कारण है कि एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि आम कारों में इसका असर सीमित माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Tata और Hyundai को सीधी टक्कर देने आ रही Honda की नई EV, कंपनी ने बताए बड़े प्लान

माइलेज बढ़ाने का असली तरीका क्या है?

कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन भरवाने से माइलेज में बड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक माइलेज पर सबसे ज्यादा असर ड्राइविंग स्टाइल, सही सर्विसिंग और टायर प्रेशर का पड़ता है. अगर टायर में सामान्य हवा भी सही प्रेशर पर रखी जाए तो कार अच्छी एफिशिएंसी दे सकती है. तेज एक्सेलरेशन, हार्ड ब्रेकिंग और खराब मेंटेनेंस ज्यादा फ्यूल खर्च करवाते हैं.

नाइट्रोजन हवा टायर प्रेशर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन इसे माइलेज बढ़ाने का जादुई तरीका मानना सही नहीं होगा. अगर आप नियमित रूप से टायर प्रेशर चेक करते हैं और कार की सही देखभाल करते हैं तो सामान्य हवा में भी अच्छा माइलेज पाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Car Insurance लेते समय लोग कर देते हैं ये बड़ी गलती, Claim के वक्त कंपनी कर देती है मना