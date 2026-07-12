1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी Nissan Tekton? जानिए किन खास फीचर्स से है लैस

भारतीय बाजार में Nissan की नई मिड-साइज SUV Tekton लॉन्च होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है. दमदार लुक, प्रीमियम फीचर्स और दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आई इस SUV को अब कंपनी ने माइलेज के मामले में भी काफी किफायती बताया है.

अगर आप ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं जो शानदार परफॉर्मेंस देने के साथ पेट्रोल की भी बचत करे तो Nissan Tekton आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. कंपनी का दावा है कि इसका सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला वेरिएंट एक लीटर पेट्रोल में 19 किलोमीटर से ज्यादा चल सकता है.

गाड़ी की कीमत और पावर

Nissan Tekton की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसे दो इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया है. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो एंट्री-लेवल वेरिएंट में मिलता है. वहीं दूसरा 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो ज्यादा पावर वाले वेरिएंट में दिया गया है. 1.0-लीटर इंजन के साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि 1.3-लीटर इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन में खरीदा जा सकता है.

कितना है गाड़ी का माइलेज?

माइलेज की बात करें तो 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट सबसे ज्यादा फ्यूल बचाने वाला मॉडल है. कंपनी के मुताबिक, यह SUV 19.4 kmpl तक का माइलेज देती है. वहीं 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज 17.8 kmpl है. दूसरी ओर 1.3-लीटर DCT ऑटोमैटिक वेरिएंट 18.5 kmpl तक का माइलेज देता है. यानी ऑटोमैटिक वर्जन मैनुअल से भी थोड़ा ज्यादा किफायती साबित होता है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और डिजाइन

परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.0-लीटर टर्बो इंजन 100 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 163 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसका मतलब है कि यह SUV सिर्फ अच्छा माइलेज ही नहीं बल्कि तेज एक्सेलेरेशन और बेहतर ड्राइविंग फील भी देती है.

डिजाइन के मामले में Nissan Tekton काफी अट्रेक्टिव नजर आती है. इसका लुक कंपनी की फ्लैगशिप Patrol SUV पर बेस्ड है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, C-शेप LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील, छिपे हुए रियर डोर हैंडल और फुल-विड्थ LED टेललाइट्स दी गई हैं, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार दिखाई देता है.

ऐसा है गाड़ी का इंटीरियर

इंटीरियर में भी कंपनी ने कई मॉडर्न फीचर्स दिए हैं. SUV में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, पावर्ड टेलगेट और प्रीमियम केबिन मिलता है. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पार्किंग सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

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