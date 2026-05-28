हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?

क्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?

Wireless Charging Bus: इजरायल में वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है. यह टेक्नोलॉजी भविष्य में EV चार्जिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Wireless Charging Bus: इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य तेजी से बदल रहा है और अब दुनिया नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. अब तक लोग EV को चार्ज करने के लिए वायर और चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इजरायल में एक ऐसी तकनीक पर काम हो चुका है जहां बसें बिना तार के चार्ज हो रही हैं. यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अब असली दुनिया में इस्तेमाल हो रही है. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की सड़कों के नीचे खास वायरलेस चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक बसें चलते या रुकते समय चार्ज हो सकती हैं. इस तकनीक का मकसद EV चार्जिंग को आसान और तेज बनाना है. अगर यह टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर सफल होती है तो आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन और लंबा इंतजार काफी हद तक कम हो सकता है.

सड़क के नीचे छिपी है पूरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी

इजरायल में इस्तेमाल हो रही इस टेक्नोलॉजी में सड़क के नीचे खास इलेक्ट्रिक कॉइल्स लगाए जाते हैं. जब इलेक्ट्रिक बस इनके ऊपर से गुजरती है या रुकती है, तब Magnetic Induction के जरिए बैटरी चार्ज होने लगती है. यानी यहां किसी तार को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि इसे वायरलेस चार्जिंग कहा जा रहा है. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बसों को लंबे समय तक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ा नहीं रखना पड़ता. 

खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यह काफी उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि इससे समय की बचत हो सकती है. इसके अलावा चार्जिंग प्रक्रिया ज्यादा आसान और ऑटोमैटिक बन जाती है. यही कारण है कि दुनिया के कई देश अब इस तरह की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: अब डिलीवरी नेटवर्क होगा तेज और सस्ता, Ola लॉन्च करने जा रही शानदार स्कूटर, जानिए स्पीड?

क्या भविष्य में कारें भी ऐसे ही होंगी चार्ज?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वायरलेस EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी सफल रहती है तो आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कारों और दूसरे वाहनों में भी हो सकता है. हालांकि फिलहाल यह सिस्टम काफी महंगा माना जाता है क्योंकि सड़क के नीचे खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. इसके अलावा बड़े स्तर पर इसे लागू करने में समय भी लग सकता है. लेकिन EV इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और कंपनियां चार्जिंग को ज्यादा आसान बनाने पर लगातार काम कर रही हैं. 

कई लोग मानते हैं कि भविष्य में पार्किंग एरिया, ट्रैफिक सिग्नल या हाईवे पर भी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो EV इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा और लोगों की चार्जिंग से जुड़ी बड़ी चिंता भी काफी हद तक खत्म हो सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई MG Majestor, क्या Toyota Fortuner से सस्ती है कीमत? जानिए खासियत

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 28 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Wireless Charging Bus Electric Bus Technology Israel EV Tech Wireless EV Charging Smart Transport System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?
क्या वायरलेस तरीके से चार्ज हो सकती हैं बसें, इजरायल की यह टेक्निक कितनी कारगर?
ऑटो
शहर के ट्रैफिक के लिए कौन-सी कारें हैं आपके लिए बेस्ट? यहां जानिए 5 बेहतर ऑप्शन्स
शहर के ट्रैफिक के लिए कौन-सी कारें हैं आपके लिए बेस्ट? यहां जानिए 5 बेहतर ऑप्शन्स
ऑटो
नई Hybrid Car खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें बैटरी कितने KM तक निभाती है साथ
नई Hybrid Car खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें बैटरी कितने KM तक निभाती है साथ
ऑटो
अपने आप बैलेंस बनाती है ये साइकिल, इन छात्रों ने 1000 डॉलर में तैयार किया खास प्रोजेक्ट
अपने आप बैलेंस बनाती है ये साइकिल, इन छात्रों ने 1000 डॉलर में तैयार किया खास प्रोजेक्ट
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
इंडिया
सिद्धरमैया के इस्तीफ से पहले बढ़ा बवाल, समर्थकों की नारेबाजी, आलाकमान पर उतारा गुस्सा
सिद्धरमैया के इस्तीफ से पहले बढ़ा बवाल, समर्थकों की नारेबाजी, आलाकमान पर उतारा गुस्सा
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
आईपीएल 2026
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
इंडिया
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
हेल्थ
Heatwave Health Risks: हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
इंडिया
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget