2026 Mercedes-Maybach S-Class से उठा पर्दा! कई एडवांस फीचर्स से लैस, भारत में कब होगी लॉन्च?

Mercedes-Benz ने अपनी नई 2026 Maybach S-Class को पेश कर दिया है, जो पहले से ज्यादा लग्जरी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है. यह कार उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आराम, स्टाइल और पावर तीनों का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं. नई Maybach S-Class, अपडेटेड S-Class पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं. ये कार एक चलते-फिरते लग्जरी रूम जैसा एक्सपीरियंस देती है.

एक्सटीरियर डिजाइन में क्या बदलाव हुए?

नई Maybach S-Class के बाहरी लुक में कंपनी ने कुछ खास बदलाव किए हैं, जो इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. इसकी फ्रंट ग्रिल अब पहले से बड़ी हो गई है और इसमें लाइटिंग फीचर भी दिया गया है, इसके वर्टिकल स्लैट्स और मेबैक की ब्रांडिंग इसे अलग पहचान देते हैं. हेडलाइट्स और टेल लैंप्स के डिजाइन को भी अपडेट किया गया है. इसके अलावा, इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. कंपनी अब ग्राहकों को पेंट और डुअल-टोन कलर के ज्यादा विकल्प भी दे रही है, जिससे लोग अपनी पसंद के हिसाब से कार को कस्टमाइज कर सकते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

इस कार का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियत है. पीछे की सीटों को खास तौर पर आरामदायक बनाया गया है. इसमें नए और बेहतर मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही लेदर-फ्री विकल्प भी दिया गया है. डैशबोर्ड पर MBUX सुपरस्क्रीन दी गई है. यह कार अंदर से एक प्राइवेट लग्जरी केबिन जैसा एक्सपीरियंस देती है, जहां हर चीज हाई-टेक है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Maybach S-Class में दमदार इंजन विकल्प दिए गए हैं. S 580 वेरिएंट में V8 इंजन मिलता है, जो 530hp की पावर देता है और इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ा गया है. वहीं S 680 वेरिएंट में 6.0 लीटर V12 इंजन मिलता है, जो 630hp की ताकत देता है, हालांकि यह हर मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा. भारत में 4.0 लीटर V8 इंजन आने की उम्मीद है, जो करीब 612hp की पावर देगा. इसके अलावा, एक हाइब्रिड मॉडल भी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर करीब 100 किलोमीटर तक चल सकता है.

भारत में लॉन्च डेट और कीमत क्या हो सकती है?

भारत में इस कार के लॉन्च को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो इसमें मिलने वाले लग्जरी फीचर्स और टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसकी शुरुआती कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.

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