हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकार में नहीं हैं ये 10 जरूरी एक्सेसरीज? एक बार फायदे जान लिए तो तुरंत खरीदने निकल पड़ेंगे

कार में नहीं हैं ये 10 जरूरी एक्सेसरीज? एक बार फायदे जान लिए तो तुरंत खरीदने निकल पड़ेंगे

Essential Car Accessories: कार में कुछ जरूरी एक्सेसरीज होने से सफर ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और आसान बन जाता है. डैश कैम से लेकर टायर इन्फ्लेटर तक, ये 10 एक्सेसरीज हर कार मालिक के लिए बेहद काम की हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Essential Car Accessories: आज के समय में कार सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहे ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ घूमने निकलना हो या लंबी रोड ट्रिप की योजना बनानी हो, हर ड्राइवर चाहता है कि उसका सफर आरामदायक और सुरक्षित रहे. लेकिन सिर्फ अच्छी कार होना ही काफी नहीं होता. कुछ जरूरी एक्सेसरीज आपकी ड्राइविंग को ज्यादा आसान और परेशानी मुक्त बना सकती हैं. 

कई बार छोटी सी समस्या जैसे मोबाइल चार्ज खत्म होना, टायर में कम हवा होना या अचानक कोई इमरजेंसी आ जाना बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में सही एक्सेसरीज न सिर्फ आपका समय बचाती हैं बल्कि सुरक्षा भी बढ़ाती हैं. यही वजह है कि आज ज्यादातर कार मालिक अपनी गाड़ी में कुछ जरूरी उपकरण जरूर रखते हैं. अगर आपकी कार में भी ये चीजें नहीं हैं, तो इनके फायदे जानने के बाद आप भी इन्हें खरीदने के बारे में जरूर सोचेंगे.

सुरक्षा और इमरजेंसी में काम आने वाली एक्सेसरीज

कार में सुरक्षा से जुड़ी एक्सेसरीज सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं. डैश कैम आज के समय की सबसे उपयोगी एक्सेसरीज में शामिल है. यह सड़क पर होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करता है और दुर्घटना की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आता है. इसके अलावा टायर इन्फ्लेटर भी बेहद जरूरी है. रास्ते में टायर की हवा कम होने पर यह तुरंत मदद करता है और सर्विस स्टेशन खोजने की जरूरत नहीं पड़ती. 

फर्स्ट एड किट भी हर वाहन में होनी चाहिए ताकि छोटी-मोटी चोट की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके. जम्प स्टार्टर और टॉर्च जैसी एक्सेसरीज भी इमरजेंसी में काफी काम आती हैं. इसके साथ सीट बेल्ट कटर और ग्लास ब्रेकर टूल जैसी चीजें भी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती हैं. इन सभी उपकरणों की मदद से किसी भी इमरजेंसी स्थिति का सामना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: मई 2026 में महिंद्रा ने हुंडई को दे दी पटखनी, जानें किन गाड़ियों के दम पर कंपनी ने मारी बाजी?

आराम, सुविधा और बेहतर ड्राइविंग का पूरा पैकेज

सुरक्षा के साथ-साथ आराम और सुविधा भी ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाते हैं. मोबाइल होल्डर ऐसी एक्सेसरी है जो नेविगेशन इस्तेमाल करते समय ड्राइवर का ध्यान सड़क पर बनाए रखने में मदद करती है. फास्ट चार्जर और मल्टीपोर्ट यूएसबी चार्जर लंबे सफर के दौरान फोन और अन्य डिवाइस को चार्ज रखते हैं. कार वैक्यूम क्लीनर के जरिए वाहन को साफ रखना आसान हो जाता है. 

सीट ऑर्गेनाइजर कार के अंदर सामान को व्यवस्थित रखने में मदद करता है और केबिन को साफ-सुथरा बनाता है. इसके अलावा एयर प्यूरीफायर और सनशेड जैसी एक्सेसरीज भी सफर को ज्यादा आरामदायक बनाती हैं. गर्मी के मौसम में सनशेड कार के अंदर का तापमान कम रखने में मदद करता है. वहीं एयर प्यूरीफायर केबिन की हवा को बेहतर बनाता है. इन स्मार्ट एक्सेसरीज की मदद से हर यात्रा ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और आनंददायक बन सकती है.

यह भी पढ़ें: फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Car Safety Car Accessories Essential Car Accessories Dash Cam Tyre Inflator Mobile Holder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कार में नहीं हैं ये 10 जरूरी एक्सेसरीज? एक बार फायदे जान लिए तो तुरंत खरीदने निकल पड़ेंगे
कार में नहीं हैं ये 10 जरूरी एक्सेसरीज? एक बार फायदे जान लिए तो तुरंत खरीदने निकल पड़ेंगे
ऑटो
अब टोल पार करने के लिए VIP और सरकारी अफसरों को भी देना होगा पैसा, सरकार बदल रही यह नियम
अब टोल पार करने के लिए VIP और सरकारी अफसरों को भी देना होगा पैसा! सरकार बदल रही यह नियम
ऑटो
Traffic Challan: आपके चालान न भरने पर क्या आपकी गाड़ी हो जाएगी जब्त? जानिए जरूरी नियम
आपके चालान न भरने पर क्या आपकी गाड़ी हो जाएगी जब्त? जानिए जरूरी नियम
ऑटो
मई 2026 में महिंद्रा ने हुंडई को दे दी पटखनी, जानें किन गाड़ियों के दम पर कंपनी ने मारी बाजी?
मई 2026 में महिंद्रा ने हुंडई को दे दी पटखनी, जानें किन गाड़ियों के दम पर कंपनी ने मारी बाजी?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमरातें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
यूपी चुनाव 2027: राहुल गांधी पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, 'अब बहुत...'
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
IPL 2026 में चमके 5 विदेशी दिग्गज, इन खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन से लूटी महफिल
इंडिया
'50 विधायकों ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', TMC में टूट पर रिजू दत्ता का बड़ा दावा
'TMC के 50 MLA ने होटल में की बैठक, चुनाव चिह्न पर चाहते हैं कब्जा', रिजू दत्ता का बड़ा दावा
बॉलीवुड
माथे पर चंदन का टीका और नंगे पांव, RCB की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
आरसीबी की जीत के बाद भक्ति में डूबे अनुष्का-विराट, प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन
विश्व
Explained: बुढ़ापे पर कंट्रोल और सुअर के अंदर इंसानी अंगों की खेती! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या है?
बुढ़ापे पर काबू और सुअर के अंदर इंसानी अंग! जवानी और ताकत के लिए पुतिन का नया प्रोजेक्ट क्या?
इंडिया
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
वेदांता ग्रुप पर ईडी का कसा शिकंजा, फेमा उल्लंघन मामले में दिल्ली से मुंबई तक छापेमारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget