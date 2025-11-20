हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weekly Tarot Reading 23-29 November 2025: इस हफ्ते शुक्र का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश, तुला से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का आखिरी सप्ताह?

Weekly Tarot Reading 23-29 November 2025: इस हफ्ते शुक्र का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश, तुला से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का आखिरी सप्ताह?

Weekly Tarot Reading 23 to 29 November 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस हफ्ते कई ग्रह राशियों और नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है. तुला से मीन राशि के लिए इस हफ्ते टैरो राशिफल में क्या है खास?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 05:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weekly Tarot Card Reading Tula to Meen 23-29 November 2025: नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्रहों और नक्षत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं. सबसे पहले बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहां शुक्र के साथ युति बनाएंगे, जिससे दिमागी स्पष्टता और सामाजिक प्रभाव दोनों बढ़ने के योग बनेंगे.

इसके बाद 29 नवंबर को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिसे ज्योतिषीय नजरिए से शुभ माना जाता है और कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है. अब इन ग्रहों के बदलाव का तुला से मीन राशि तक किन-किन पहलुओं पर असर पड़ेगा यह जानना महत्वपूर्ण है. 

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपके स्वभाव में उग्रता देखने को मिलेगी. लेकिन, आपको फिजूल खर्चों से बचकर रहने की जरूरत है.

वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा. किसी बात को लेकर आपका अपने जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है. नौकरीपेशा जातकों को इस सप्ताह करियर में नए अवसर मिलने से सफलता प्राप्त होगी.

हालांकि, इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. आप अपनी सेहत को लेकर इस हफ्ता काफी परेशान हो सकते हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस सप्ताह अपना व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा. हालांकि, आपका जनसंपर्क बेहतर बनाने पर जोर दें. आप किसी बात को लेकर इस सप्ताह थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं.

साथ ही बाद में भी कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा काबू रखें. सौदा तय करते समय आप अपना धैर्य न खोएं.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग इस सप्ताह नए कार्यों में काफी व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आपकी आर्थिक पक्ष पहले जैसा अच्छा ही रहने वाला है. साथ ही आज आप काफी आराम महसूस करेंगे.

अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी शानदार तरह से बीतेगा. आपको इस हफ्ते अच्छे अवसर मिलेंगे. जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. पारिवारिक जीवन में आनंद और घनिष्ठता बढ़ेगी. नायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है, पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी. आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को जॉब में कोई नया ऑफर मिल सकता है. लेकिन, आपको फैसले सोच समझकर लेने की जरूरत है. इस सप्ताह आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी.

जिस वजह से आप उदास महसूस करेंगे और बाद में भी कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. फिज़ूलख़र्चों से बचें. जीवनसाथी अथवा साझेदार से मन मुटाव हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 20 Nov 2025 05:45 PM (IST)
Frequently Asked Questions

कुंभ राशि के लिए यह साप्ताहिक टैरो रीडिंग क्या संकेत देती है?

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे और पारिवारिक जीवन में आनंद बढ़ेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

