धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले घर की कौन-सी चीजें साफ करनी चाहिए? धर्म और वास्तु में बताया गया है खास महत्व

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले घर की कौन-सी चीजें साफ करनी चाहिए? धर्म और वास्तु में बताया गया है खास महत्व

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण से पहले घर की किन जगहों और वस्तुओं की सफाई करना शुभ माना जाता है? जानिए धर्म शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण नियम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में कई नियम बताए गए हैं. माना जाता है कि ग्रहण से पहले घर की साफ-सफाई करने और पूजा स्थल को व्यवस्थित रखने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है. वहीं, वास्तु शास्त्र में भी स्वच्छता को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ा गया है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

 

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण से पहले घर की सफाई का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी नहीं, बल्कि मन और वातावरण को भी सकारात्मक बनाना माना जाता है. स्वच्छ स्थान पर पूजा-पाठ और मंत्र जाप करना अधिक शुभ माना गया है.

पूजा घर की सफाई करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पहले सबसे पहले पूजा घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए.भगवान की मूर्तियों, पूजा के बर्तनों और दीपक को साफ करके व्यवस्थित रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी पूजा स्थल को दोबारा साफ करने और गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है. 

मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है. इसलिए ग्रहण से पहले मुख्य दरवाजे की सफाई करना, धूल हटाना और आसपास का स्थान साफ रखना शुभ माना जाता है.

रसोईघर को व्यवस्थित करें

रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले रसोई की सफाई कर लेनी चाहिए और भोजन तैयार कर लेना चाहिए. कई परिवार ग्रहण से पहले बने भोजन में तुलसी का पत्ता भी रखते हैं. यह एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता है.

तुलसी के आसपास की जगह साफ करें

सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. ग्रहण से पहले तुलसी के गमले और उसके आसपास की सफाई करना शुभ माना जाता है. हालांकि ग्रहण के दौरान तुलसी को छूने से कई परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है.

घर के मंदिर और घंटी की सफाई

यदि घर में शंख, घंटी या पूजा में उपयोग होने वाले धातु के पात्र हैं, तो उन्हें ग्रहण से पहले साफ करना शुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है।

झाड़ू और पोछा पहले ही कर लें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू-पोछा कर लेना उचित माना जाता है। कई लोग ग्रहण के दौरान सफाई करने से बचते हैं और यह कार्य पहले ही पूरा कर लेते हैं.

अनावश्यक और टूटी-फूटी चीजें हटाएं

वास्तु शास्त्र में लंबे समय से रखी टूटी वस्तुएं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां या बेकार कबाड़ को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ग्रहण से पहले ऐसी वस्तुओं को हटाने या व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है.

ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद-

  • स्नान करें.
  • घर में गंगाजल का छिड़काव करें.
  • पूजा घर की दोबारा सफाई करें.
  • भगवान की पूजा और मंत्र जाप करें.
  • इसके बाद सामान्य दिनचर्या शुरू करें.

क्या यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है?

घर की सफाई रखना स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से लाभदायक है. लेकिन ग्रहण से पहले या बाद में विशेष स्थानों की सफाई करने से जुड़े नियम धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें व्यक्तिगत आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़े- Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Solar Eclipse Home Cleaning Vastu Tips Hindu Beliefs Surya Grahan 2026 Eclipse Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले घर की कौन-सी चीजें साफ करनी चाहिए? धर्म और वास्तु में बताया गया है खास महत्व
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से पहले घर की कौन-सी चीजें साफ करनी चाहिए? धर्म और वास्तु में बताया गया है खास महत्व
ग्रह गोचर
Mangal Upay: अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो इन उपायों को नजरअंदाज न करें
Mangal Upay: अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो इन उपायों को नजरअंदाज न करें
ग्रह गोचर
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
Lucky Zodiac: अगले 24 जुलाई तक इन 5 राशियों के लिए नौकरी और करियर के शुभ योग
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर के बाद किन राशियों में बनने लगे हैं उन्नति के योग? जानिए किसे मिलेगा धन लाभ
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती.. अब अभिजीत दीपके करेंगे अनशन! कर दिया बड़ा ऐलान!
Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: 'वंदे मातरम बिल' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
'वंदे मातरम' की कमान से किस पर तीर चला रही सरकार? कैसे तय होगी सजा और कानून बनने के कितने चांस?
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
क्रिकेट
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम; उपकप्तान बना ये खिलाड़ी
टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी का दावा- डिंपल यादव, इकरा हसन समेत कई सपा सांसद हिरासत में
समाजवादी पार्टी का दावा- डिंपल यादव, इकरा हसन समेत कई सपा सांसद हिरासत में
राशिफल
Kal Ka Rashifal: कल का राशिफल 21 जुलाई 2026, वृश्चिक और धनु राशि वालों को होगा अचानक धन लाभ, फैशन-किराना कारोबार में होगी बंपर कमाई
कल का राशिफल 21 जुलाई 2026, मंगलवार को सिद्ध योग का संयोग, मेष और वृषभ राशि वाले रहें बेहद सावधान, विरोधियों और तकनीकी खराबी का बड़ा अलर्ट
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget