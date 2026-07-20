Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में कई नियम बताए गए हैं. माना जाता है कि ग्रहण से पहले घर की साफ-सफाई करने और पूजा स्थल को व्यवस्थित रखने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है. वहीं, वास्तु शास्त्र में भी स्वच्छता को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ा गया है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण से पहले घर की सफाई का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी नहीं, बल्कि मन और वातावरण को भी सकारात्मक बनाना माना जाता है. स्वच्छ स्थान पर पूजा-पाठ और मंत्र जाप करना अधिक शुभ माना गया है.

पूजा घर की सफाई करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पहले सबसे पहले पूजा घर की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए.भगवान की मूर्तियों, पूजा के बर्तनों और दीपक को साफ करके व्यवस्थित रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी पूजा स्थल को दोबारा साफ करने और गंगाजल का छिड़काव करने की परंपरा है.

मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है. इसलिए ग्रहण से पहले मुख्य दरवाजे की सफाई करना, धूल हटाना और आसपास का स्थान साफ रखना शुभ माना जाता है.

रसोईघर को व्यवस्थित करें

रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले रसोई की सफाई कर लेनी चाहिए और भोजन तैयार कर लेना चाहिए. कई परिवार ग्रहण से पहले बने भोजन में तुलसी का पत्ता भी रखते हैं. यह एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता है.

तुलसी के आसपास की जगह साफ करें

सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है. ग्रहण से पहले तुलसी के गमले और उसके आसपास की सफाई करना शुभ माना जाता है. हालांकि ग्रहण के दौरान तुलसी को छूने से कई परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है.

घर के मंदिर और घंटी की सफाई

यदि घर में शंख, घंटी या पूजा में उपयोग होने वाले धातु के पात्र हैं, तो उन्हें ग्रहण से पहले साफ करना शुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है।

झाड़ू और पोछा पहले ही कर लें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू-पोछा कर लेना उचित माना जाता है। कई लोग ग्रहण के दौरान सफाई करने से बचते हैं और यह कार्य पहले ही पूरा कर लेते हैं.

अनावश्यक और टूटी-फूटी चीजें हटाएं

वास्तु शास्त्र में लंबे समय से रखी टूटी वस्तुएं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां या बेकार कबाड़ को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ग्रहण से पहले ऐसी वस्तुओं को हटाने या व्यवस्थित करने की सलाह दी जाती है.

ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद-

स्नान करें.

घर में गंगाजल का छिड़काव करें.

पूजा घर की दोबारा सफाई करें.

भगवान की पूजा और मंत्र जाप करें.

इसके बाद सामान्य दिनचर्या शुरू करें.

क्या यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है?

घर की सफाई रखना स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से लाभदायक है. लेकिन ग्रहण से पहले या बाद में विशेष स्थानों की सफाई करने से जुड़े नियम धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इन्हें व्यक्तिगत आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

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