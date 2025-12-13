Samasaptak Raja Yoga 2025: 100 साल बाद बन रहा ये खास राजयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Samasaptak Raja Yoga 2025: प्रेम और भौतिक सुख-सुविधा के स्वामी ग्रह शुक्र (Venus) 20 दिसंबर को धनु राशि में गोचर होंगे, जिससे गुरु और शुक्र एक दूसरे से कुंडली के 7वें भाव में मौजूद रहेंगे. दरअसल गुरु इस वक्त अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में है, जिससे गुरु और शुक्र के सातवें भाव में होने से समसप्तक राजयोग बन रहा है. यह राजयोग पूरे 100 बाद बन रहा है.

20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 के बीच समसप्तक राजयोग बन रहा है, जिसका फायदा सिंह सहित 5 राशियों को होगा. समसप्तक राजयोग के प्रभाव से जातक को बिजनेस, करियर, सेहत, शिक्षा समेत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलेगा.

इसके अलावा कई तरह की परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी और नया वर्ष 2026 इन राशियों के लिए सफला से भरा साबित हो सकता है. आइए जानत हैं 100 वर्ष बाद बन रहे इस राजयोग से किन-किन राशियों को लाभ होगा?

मेष राशि पर समसप्तक राजयोग का प्रभाव

20 दिसंबर 2025 को समसप्तक राजयोग का लाभ मंगल ग्रह की राशि मेष राशि को मिलेगा. मेष राशि के जातकों के लिए किस्मत का दरवाजा खुलेगा और नए विचार आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा. राजयोग प्रभाव के कारण आपका उत्साह और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिसका फायदा साल 2026 में देखने को मिलेगा.

इस अविध में दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साहिसक कदम उठाने का फैसला आपके पक्ष रहेगा. परिवार में चल रहा तनाव खत्म होने के साथ संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा देखने को मिल सकता है.

सिंह राशि पर समसप्तक राजयोग का प्रभाव

समसप्तक राजयोग के कारण सूर्य की राशि सिंह को फायदा मिलेगा. जीवन के तमाम क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुसार फल मिलेगा. इसके अलावा नया साल सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित लाभ से भरा रहने वाला है. ऐसे जातक जिनकी संतानें हैं, उनके लिए इस अवधि में संतान से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

परिवार के साथ खुबसूरत पलों का आनंद उठा सकते हैं. धन लाभ के भरपूर योग बन रहे हैं. रुका हुए धन की प्राप्ति होगी. सामाजित वर्चस्व बढ़ने के साथ लोगों का सहयोग मिलेगा. साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को लाभ मिलेगा.

तुला राशि पर समसप्तक राजयोग का प्रभाव

समसप्तक राजयोग प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह की तुला राशि के जातकों को सुख सुविधा का एहसास होगा. अच्छी सेहत के साथ धन लाभ और परिवार का सहयोग मिलेगा. सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को लोगों का साथ मिलेगा. बिजनेस करने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती चली जाएंगी. आय के लिहाज से इजाफा होगा. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ अच्छा सम बीता सकते हैं.

वृश्चिक राशि पर समसप्तक राजयोग का प्रभाव

मंगल ग्रह की राशि वृश्चिक वाले जातकों को भी समसप्तक राजयोग का लाभ प्राप्त होगा. इस दौरान अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निर्णायक फैसला ले सकते हैं, जिसका असर आपको नए साल 2026 में देखने को मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों की सैलरी बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती नजर आ रही है.

जीवनसाथी के साथ संबंध में मधुरता और विश्वसनीयता बढ़ती चली जाएगी. ऐसे जातक जो कोर्ट-कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उनको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

मीन राशि पर समसप्तक राजयोग का प्रभाव

मीन राशि पर समसपत्क राजयोग के प्रभाव से किस्मत का साथ हर कदम पर मिलेगा. इसके साथ ही नए साल 2025 पर धार्मिक कार्यकर्मों में शामिल होने का भी मौका मिल सकता है. कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में रहेगा. इस राशि के जातकों को नौकरी से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा.

ऑफिस में बेस्ट पोजिशन मिलने के साथ अच्छा पैकेज मिल सकता है. वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो मीडिया या लेखन जगत से जुड़े हैं, उनके लिए नया साल अप्रत्याशित अच्छे बदलावों से भरा रहने वाला है.