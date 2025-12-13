हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों के झुंड का वीडियो वायरल! भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां फिर चर्चा में!

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों के झुंड का वीडियो वायरल! भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां फिर चर्चा में!

Jagannath Temple viral video: जगन्नाथ धाम मंदिर के शिखर पर चीलों के झुंड का चक्कर लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग भविष्य मालिका की चेतावनी से जोड़ रहे हैं. जानें सच?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jagannath Temple eagle viral video: उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर बीते दिन शुक्रवार को चील के चक्कर लगाने का नजारा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. स्थानीय लोग इस भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं.

कुछ लोग इसे भगवान का दिव्य संकेत मानते हैं और कुछ चेतावनी, वहीं मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक यह मात्र एक कुदरती घटना है, जिसने इस पल को शकुन, विश्वास और नीलचक्र से जुड़े रहस्यों के बारे में सालों पुरानी बातचीत को फिर से हवा दे दी है. 

जगन्नाथ धाम में चील का वीडियो वायरल

हाल ही के दिनों में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऊड़ते हुए चीलों के एक वीडियो ने कई ऐसी थ्योरीज को जन्म दिया है, जिसे लोग हिंदू धर्म की पौराणिक कहानिया, स्थानीय मान्यताओं और भविष्य मालिका की चेतावनी से जोड़ रहे हैं.

ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो में सैकड़ो पक्षी नील चक्र के ऊपर चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं. 

दरअसल भविष्य मालिका भविष्यवाणियों से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसे 1400 के दशक में ओडिसा के 5 संतों, जिन्हें पंचसखाओं भी कहा जाता है, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मार्गदर्शन में लिखा था. भविष्य मालिका मूल रूप से ताड़ के पत्तों पर लिखी एक लिखावट है, जिसमें भविष्य से जुड़ी अनसुनी और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है. इसके साथ ही इसमें कलयुग के अंत से लेकर सत्ययुग की शुरुआत का भी उल्लेख किया गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OHTV News (@ohtv.news)

पक्षियों का आना प्राकृति आपदा का संकेत

भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार, मंदिर के झंडे पर बार-बार चील जैसे पक्षियों का आना प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. यह बात सुनने में असामान्य लग सकती है, लेकिन माना जाता है कि गरुड़ की सुरक्षा के कारण ही पक्षी मंदिर के आसमान में नहीं जाते हैं. 

मंदिर के ऊपर चीलों के चक्कर लगाने को लेकर जहां कुछ लोग इसे अशुभ संकेत मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे शुभ संकेत मान रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कई भक्त चील को भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ से जुड़ा पवित्र पक्षी मानते हैं. उनका वायरल वीडियो को लेकर मानना है कि, ये पक्षी मंदिर के लिए शुभ संकेत और आशीर्वाद लेकर आते हैं. 

वायरल वीडियो पर मंदिर के अधिकारियों का बयान

इस घटना को लेकर मंदिर के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है. उनके मुताबिक चील का मंदिर के शिखर पर चक्कर लगाना मात्र एक कुदरती घटना है. जो कहीं न कहीं ये बताता है कि, इन थ्योरी से जुड़ी भविष्यवाणियां मात्र आज के जमाने में कुदरती घटना हो सकती है. 

पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करते हैं. भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है. जगन्नाथ स्वामी के भजन और उनका स्वरूप काफी मनमोहक है. मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं, जो आपको हैरान कर सकती है. 

जगन्नाथ धाम के 10 ऐसे रहस्य जो इस मंदिर को खास बनाते हैं?

मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो हर किसी को हैरत में डालता है. 

मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र भी अपने आप में रहस्यों से भरा है. इसे आप जिस भी दिशा से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो आपकी ओर देख रहा है. 

मंदिर के सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करने पर साफ तौर पर समुद्र के लहरों की आवाज को सुना जा सकता है, जबकि बाहर खड़े होने पर आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती है. 

मंदिर के मुख्य शिखर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है, जो कहीं न कहीं वास्तुकला का स्पष्टा उदाहरण हैं.

जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति अधूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि राजा विश्वकर्मा ने इसे बीच में ही रोक दिया था.

मंदिर की रसोई भी रहस्यों से भरी है, जहां 400 से ज्यादा चूल्हों पर 56 तरह के भोजन को पकाया जाता है. सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि, मिट्टी के सात बर्तनों में सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का भोजन पकता है, जबकि सबसे नीचे वाला आखिरी में. 

मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि, मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है, क्योंकि गरुड़ भगवान उनकी रक्षा करते हैं.

मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज प्रतिदिन बदलता है, जिसका वजन 30 किलो से ज्यादा होता है. अगर एक भी दिन मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज बदला न जाए तो 18 सालों तक मंदिर बंद हो सकता है. 

स्कंद पुराण के मुताबिक, जगन्नाथ धाम की यात्रा करने से व्यक्ति मृत्यु और जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 13 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Jagannath Temple Puri Odisha #jagannath VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

मंदिर के अधिकारियों ने चीलों के वीडियो पर क्या कहा है?

मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, चीलों का मंदिर के शिखर पर चक्कर लगाना मात्र एक प्राकृतिक घटना है। वे इन भविष्यवाणियों को आज के जमाने में केवल प्राकृतिक घटनाओं के रूप में देखते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'पैंट खोलकर धर्म देखा और...', मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर की पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
'पैंट खोलकर धर्म देखा और मार डाला', मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर की पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
विश्व
पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे, रूसी राष्ट्रपति ने नजरअंदाज किया, पाकिस्तानी PM की वायरल वीडियो की सच्चाई क्या?
क्या पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज? पाकिस्तानी PM के वायरल वीडियो का क्या है सच
बॉलीवुड
January 2026 Hollywood Release: साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

Triumph Thruxton 400 Review | Auto Live #triumph
Royal Enfield Goan Classic 350 Review | Auto Live #royalenfield
Hero Glamour X First Ride Review | Auto Live #herobikes #heroglamour
जानलेवा बॉयफ्रेंड की दिलरूबा !
Toyota Land Cruiser 300 GR-S India review | Auto Live #toyota
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'पैंट खोलकर धर्म देखा और...', मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर की पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
'पैंट खोलकर धर्म देखा और मार डाला', मॉब लिंचिंग में मारे गए अतहर की पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
विश्व
पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे, रूसी राष्ट्रपति ने नजरअंदाज किया, पाकिस्तानी PM की वायरल वीडियो की सच्चाई क्या?
क्या पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज? पाकिस्तानी PM के वायरल वीडियो का क्या है सच
बॉलीवुड
January 2026 Hollywood Release: साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
क्रिकेट
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
शुभमन गिल को टी20 टीम में होना चाहिए या नहीं? ये क्या कह गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा; जानें क्या बोले
लाइफस्टाइल
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
हीरे जैसे दांत पाने का आसान तरीका, घर बैठे आजमाएं ये टिप्स
यूटिलिटी
क्या अब भी करवा सकते हैं लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन, क्या है प्रोसेस?
क्या अब भी करवा सकते हैं लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन, क्या है प्रोसेस?
हेल्थ
हर महीने होने वाले पीरियड पेन को करें दूर, आजमाएं ये आसान देसी इलाज
हर महीने होने वाले पीरियड पेन को करें दूर, आजमाएं ये आसान देसी इलाज
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget