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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 12 नवंबर को सिंह में गुरु-केतु के साथ आएगा मंगल, तीनों कब तक रहेंगे साथ?

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को सिंह में गुरु-केतु के साथ आएगा मंगल, तीनों कब तक रहेंगे साथ?

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर 2026 को रात 8:30 बजे मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा. जानें गुरु, केतु और मंगल कब तक साथ रहेंगे और 12 चंद्र राशियों के लिए क्या संकेत हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Nov 2026 04:17 PM (IST)
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Grah Gochar 2026: 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 30 मिनट पर मंगल कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेगा. पंचांग की गणना के मुताबिक गुरु 31 अक्टूबर से सिंह में हैं और केतु भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगल के पहुंचने पर तीनों एक राशि में होंगे.

यह साथ 25 नवंबर और मध्यम केतु की गणना में 5 दिसंबर तक रहेगा. मध्यम केतु में चंद्र कक्षा के नोड की औसत गति ली जाती है, जबकि सत्य केतु की गणना में उसकी गति के उतार-चढ़ाव भी शामिल होते हैं. इस गोचर का आप पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं-

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मंगल के आने से गुरु-केतु का समीकरण कैसे बदलेगा?

12 नवंबर की सुबह की गणना में गुरु और केतु सिंह राशि में बेहद करीब थे. दोनों के बीच सिर्फ 3 कला (एक डिग्री का बीसवां हिस्सा) का अंतर था. दोनों मघा नक्षत्र के पहले चरण में थे. उसी रात मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश करते ही मघा के पहले चरण में पहुंच जाएगा.

मघा का स्वामी केतु है. वैदिक ज्योतिष में गुरु सलाह और विवेक से, केतु पुराने आग्रहों से दूरी बनाने से और मंगल पहल करने से जुड़ा है. कर्क में नीच माना जाने वाला मंगल अब अपने मित्र सूर्य की राशि में आएगा. इस मेल को ऐसे समझें. जिस फैसले पर अब तक सलाह-मशविरा चल रहा था, उसे अमल में लाने की पहल बढ़ सकती है. सिंह नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जुड़ी राशि है, इसलिए फैसले की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल भी अहम रहेगा.

12 चंद्र राशियों के लिए क्या संकेत हैं?

मेष: राशि स्वामी मंगल पांचवें भाव में आएगा. पढ़ाई, प्रतियोगिता या रचनात्मक काम में खुद पहल करने का दौर है.
वृषभ: चौथे भाव से मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी. घर की जिम्मेदारियों और काम की समयसीमा में तालमेल बैठाना पड़ सकता है.
मिथुन: तीसरे भाव की युति लेखन, प्रस्तुति और बातचीत में पहल का संकेत देती है. रुका प्रस्ताव दोबारा सामने रख सकते हैं.
कर्क: दूसरे भाव में तीन ग्रहों का मेल परिवार में पैसों और जिम्मेदारियों पर सीधी बातचीत की ओर इशारा करता है.
सिंह: अपनी चंद्र राशि में युति से नेतृत्व की भूमिका उभर सकती है. नई जिम्मेदारी स्वीकार करते समय अपने अधिकार भी स्पष्ट करें.
कन्या: बारहवें भाव से मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होगी. लंबित काम निपटाने में अतिरिक्त समय और संसाधन लग सकते हैं.
तुला: ग्यारहवें भाव की युति से किसी पुराने संपर्क के जरिए अटका काम आगे बढ़ सकता है.
वृश्चिक: राशि स्वामी मंगल दशम भाव में आएगा. काम की कमान संभालने या नई जिम्मेदारी मांगने की पहल हो सकती है.
धनु: राशि स्वामी गुरु नौवें भाव में है. प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा या यात्रा की योजना पर अगला कदम तय हो सकता है.
मकर: आठवें भाव में गोचर साझा धन, बीमा या लंबित दस्तावेजों की समीक्षा का संकेत देता है.
कुंभ: सातवें भाव में युति से साझेदारी की शर्तों या रिश्ते में जिम्मेदारियों पर खुलकर बात हो सकती है.
मीन: राशि स्वामी गुरु छठे भाव में है. मंगल के जुड़ने से लंबित काम और प्रतिस्पर्धा वाले मामलों पर सक्रियता बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Mangal Gochar Prediction 2026 Grah Gochar 2026
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