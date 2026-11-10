Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को सिंह में गुरु-केतु के साथ आएगा मंगल, तीनों कब तक रहेंगे साथ?

Grah Gochar 2026: 12 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 30 मिनट पर मंगल कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेगा. पंचांग की गणना के मुताबिक गुरु 31 अक्टूबर से सिंह में हैं और केतु भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगल के पहुंचने पर तीनों एक राशि में होंगे.

यह साथ 25 नवंबर और मध्यम केतु की गणना में 5 दिसंबर तक रहेगा. मध्यम केतु में चंद्र कक्षा के नोड की औसत गति ली जाती है, जबकि सत्य केतु की गणना में उसकी गति के उतार-चढ़ाव भी शामिल होते हैं. इस गोचर का आप पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं-

मंगल के आने से गुरु-केतु का समीकरण कैसे बदलेगा?

12 नवंबर की सुबह की गणना में गुरु और केतु सिंह राशि में बेहद करीब थे. दोनों के बीच सिर्फ 3 कला (एक डिग्री का बीसवां हिस्सा) का अंतर था. दोनों मघा नक्षत्र के पहले चरण में थे. उसी रात मंगल भी सिंह राशि में प्रवेश करते ही मघा के पहले चरण में पहुंच जाएगा.

मघा का स्वामी केतु है. वैदिक ज्योतिष में गुरु सलाह और विवेक से, केतु पुराने आग्रहों से दूरी बनाने से और मंगल पहल करने से जुड़ा है. कर्क में नीच माना जाने वाला मंगल अब अपने मित्र सूर्य की राशि में आएगा. इस मेल को ऐसे समझें. जिस फैसले पर अब तक सलाह-मशविरा चल रहा था, उसे अमल में लाने की पहल बढ़ सकती है. सिंह नेतृत्व और प्रतिष्ठा से जुड़ी राशि है, इसलिए फैसले की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल भी अहम रहेगा.

12 चंद्र राशियों के लिए क्या संकेत हैं?

मेष: राशि स्वामी मंगल पांचवें भाव में आएगा. पढ़ाई, प्रतियोगिता या रचनात्मक काम में खुद पहल करने का दौर है.

वृषभ: चौथे भाव से मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी. घर की जिम्मेदारियों और काम की समयसीमा में तालमेल बैठाना पड़ सकता है.

मिथुन: तीसरे भाव की युति लेखन, प्रस्तुति और बातचीत में पहल का संकेत देती है. रुका प्रस्ताव दोबारा सामने रख सकते हैं.

कर्क: दूसरे भाव में तीन ग्रहों का मेल परिवार में पैसों और जिम्मेदारियों पर सीधी बातचीत की ओर इशारा करता है.

सिंह: अपनी चंद्र राशि में युति से नेतृत्व की भूमिका उभर सकती है. नई जिम्मेदारी स्वीकार करते समय अपने अधिकार भी स्पष्ट करें.

कन्या: बारहवें भाव से मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होगी. लंबित काम निपटाने में अतिरिक्त समय और संसाधन लग सकते हैं.

तुला: ग्यारहवें भाव की युति से किसी पुराने संपर्क के जरिए अटका काम आगे बढ़ सकता है.

वृश्चिक: राशि स्वामी मंगल दशम भाव में आएगा. काम की कमान संभालने या नई जिम्मेदारी मांगने की पहल हो सकती है.

धनु: राशि स्वामी गुरु नौवें भाव में है. प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा या यात्रा की योजना पर अगला कदम तय हो सकता है.

मकर: आठवें भाव में गोचर साझा धन, बीमा या लंबित दस्तावेजों की समीक्षा का संकेत देता है.

कुंभ: सातवें भाव में युति से साझेदारी की शर्तों या रिश्ते में जिम्मेदारियों पर खुलकर बात हो सकती है.

मीन: राशि स्वामी गुरु छठे भाव में है. मंगल के जुड़ने से लंबित काम और प्रतिस्पर्धा वाले मामलों पर सक्रियता बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.