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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरदिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ एक ही हफ्ते में: जानें किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा

दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ एक ही हफ्ते में: जानें किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा

Graha Gochar 2026: दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ के महासंयोग में ग्रहों की चाल बदल रही है. 8 से 14 नवंबर का यह हफ्ता आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी किस्मत, धन लाभ के योग और जरूरी उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Nov 2026 06:58 PM (IST)
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Graha Gochar 2026: कार्तिक महीने का यह सप्ताह खुशियों और आस्था से भरा हुआ है. 8 से 14 नवंबर 2026 के बीच देश भर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और लोक आस्था का महापर्व छठ एक साथ मनाया जा रहा है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्योहारों का यह दुर्लभ संयोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है.

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इस हफ्ते के 4 बड़े पर्व और उनकी परंपरा

दीपावली (लक्ष्मी पूजन): कार्तिक अमावस्या की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है. इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना और घर को स्वच्छ रखना सबसे जरूरी परंपरा मानी जाती है.

गोवर्धन पूजा (अन्नकूट): दीपावली के अगले दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है. इस दिन प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है और 56 भोग लगाए जाते हैं.

भाई दूज: यम द्वितीया के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है. बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं.

छठ पूजा (नहाय-खाय से अर्घ्य तक): यह चार दिनों का सबसे कठिन और पवित्र व्रत है. इसमें षष्ठी मैया और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना की जाती है. डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की जाती है.

त्योहारों के इन दिनों में क्या करें और क्या न करें?

क्या करें:

  • साफ-सफाई का ध्यान रखें: घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को हमेशा साफ रखें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें.
  • दीपक की दिशा: घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय कम से कम दो दीपक दोनों किनारों पर जरूर रखें.
  • दान-पुण्य: इस पावन सप्ताह में जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या मिठाई दान करने से विशेष पुण्य मिलता है.
  • सूर्य को जल: छठ के दिनों में तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करने से स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है.

क्या न करें:

  • घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल के पास जूते-चप्पल और कबाड़ इकट्ठा न होने दें.
  • त्योहारों के दिनों में घर में किसी भी प्रकार का कलह या वाद-विवाद करने से बचें.
  • छठ पूजा और दीपोत्सव के दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, तामसिक चीजों से दूर रहें.

घर में बरकत के लिए 3 आसान उपाय

कमल का फूल और कौड़ी: लक्ष्मी पूजन के समय पूजा की थाली में 5 पीली कौड़ियां और लाल कमल का फूल रखें. पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें.

गाय को पहली रोटी: गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं.

सूर्य मंत्र का जाप: छठ पर्व के दौरान 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मान-सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja Bhai Dooj Weekly Horoscope Graha Gochar Govardhan Puja 2026
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