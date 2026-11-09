Graha Gochar 2026: कार्तिक महीने का यह सप्ताह खुशियों और आस्था से भरा हुआ है. 8 से 14 नवंबर 2026 के बीच देश भर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और लोक आस्था का महापर्व छठ एक साथ मनाया जा रहा है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्योहारों का यह दुर्लभ संयोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है.

इस हफ्ते के 4 बड़े पर्व और उनकी परंपरा

दीपावली (लक्ष्मी पूजन): कार्तिक अमावस्या की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है. इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना और घर को स्वच्छ रखना सबसे जरूरी परंपरा मानी जाती है.

गोवर्धन पूजा (अन्नकूट): दीपावली के अगले दिन भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा की जाती है. इस दिन प्रकृति के प्रति आभार जताने के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है और 56 भोग लगाए जाते हैं.

भाई दूज: यम द्वितीया के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है. बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक करती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं.

छठ पूजा (नहाय-खाय से अर्घ्य तक): यह चार दिनों का सबसे कठिन और पवित्र व्रत है. इसमें षष्ठी मैया और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना की जाती है. डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की जाती है.

त्योहारों के इन दिनों में क्या करें और क्या न करें?

क्या करें:

साफ-सफाई का ध्यान रखें: घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को हमेशा साफ रखें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें.

दीपक की दिशा: घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय कम से कम दो दीपक दोनों किनारों पर जरूर रखें.

दान-पुण्य: इस पावन सप्ताह में जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या मिठाई दान करने से विशेष पुण्य मिलता है.

सूर्य को जल: छठ के दिनों में तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करने से स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है.

क्या न करें:

घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल के पास जूते-चप्पल और कबाड़ इकट्ठा न होने दें.

त्योहारों के दिनों में घर में किसी भी प्रकार का कलह या वाद-विवाद करने से बचें.

छठ पूजा और दीपोत्सव के दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, तामसिक चीजों से दूर रहें.

घर में बरकत के लिए 3 आसान उपाय

कमल का फूल और कौड़ी: लक्ष्मी पूजन के समय पूजा की थाली में 5 पीली कौड़ियां और लाल कमल का फूल रखें. पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें.

गाय को पहली रोटी: गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं. इससे जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं.

सूर्य मंत्र का जाप: छठ पर्व के दौरान 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मान-सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है.

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