Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल देव 12 नवंबर 2026 की रात 08:20 बजे अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. सिंह राशि में पहले से मौजूद देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल का यह मिलन एक अत्यंत फलदायी 'गुरु-मंगल युति' का निर्माण करेगा.

ऊर्जा, साहस और विवेक का यह दुर्लभ संयोग कई राशियों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलने वाला है. खास तौर पर 4 राशियों के लोगों को करियर, व्यापार और धन लाभ के मामलों में बंपर फायदा मिलने के योग बन रहे हैं.

इन 4 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा:

1. मेष राशि (Aries): पद-प्रतिष्ठा और आय में उछाल

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व शैली की सराहना होगी. मनचाहे प्रोजेक्ट्स मिलने या पदोन्नति की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक पक्ष: पेशेवर संपर्कों के जरिए कमाई के नए जरिए खुलेंगे. अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन अनियोजित खर्चों और जोखिम भरे निवेश से बचना जरूरी है.

उपाय: प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और वाणी में संयम रखें.

2. वृश्चिक राशि (Scorpio): व्यापार में मुनाफा और नई पहचान

वृश्चिक राशि के लिए मंगल दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. वहीं, कारोबारियों के पुराने अटके हुए सौदे और पेमेंट्स क्लियर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस काम के अत्यधिक दबाव से होने वाले सिरदर्द या तनाव से खुद को बचाएं.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

3. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का साथ और नई संभावनाएं

धनु राशि के लोगों के लिए यह युति नवम भाव (भाग्य स्थान) में बनेगी. राशि स्वामी गुरु के साथ मंगल की मौजूदगी भाग्य वृद्धि के स्पष्ट संकेत दे रही है.

करियर: अगर आप जॉब बदलने या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, तो बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को शानदार परिणाम मिलेंगे.

धन लाभ: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी.

उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई अथवा धार्मिक पुस्तकों का दान करें.

4. मीन राशि (Pisces): विरोधियों पर विजय और कर्ज से राहत

मीन राशि के लोगों के लिए मंगल का संचार छठे भाव में होगा. ज्योतिष में छठे भाव का मंगल शत्रुओं और बाधाओं को शांत करने वाला माना जाता है.

करियर व प्रतियोगिता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुखद समाचार मिल सकता है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति से आपको राहत मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: पुराने कर्ज या बैंक लोन चुकता करने के रास्ते बनेंगे. लेकिन, इस अवधि में किसी को भी नया उधार देने से बचें.

उपाय: प्रतिदिन ‘ॐ अं अंगारकाय नमः’ मंत्र का जप करें.

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