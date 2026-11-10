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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 12 नवंबर से सिंह में मंगल-गुरु की युति, इन 4 राशियों के शुरू होंगे 'अच्छे दिन'

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर से सिंह में मंगल-गुरु की युति, इन 4 राशियों के शुरू होंगे 'अच्छे दिन'

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर 2026 को मंगल का सिंह राशि में गोचर गुरु के साथ महायुति बनाएगा. जानिए मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशि पर इसका प्रभाव और भाग्य चमकाने वाले उपाय.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 10 Nov 2026 08:05 AM (IST)
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Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल देव 12 नवंबर 2026 की रात 08:20 बजे अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं. सिंह राशि में पहले से मौजूद देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल का यह मिलन एक अत्यंत फलदायी 'गुरु-मंगल युति' का निर्माण करेगा.

ऊर्जा, साहस और विवेक का यह दुर्लभ संयोग कई राशियों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलने वाला है. खास तौर पर 4 राशियों के लोगों को करियर, व्यापार और धन लाभ के मामलों में बंपर फायदा मिलने के योग बन रहे हैं.

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इन 4 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा:

1. मेष राशि (Aries): पद-प्रतिष्ठा और आय में उछाल
मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हो रहा है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व शैली की सराहना होगी. मनचाहे प्रोजेक्ट्स मिलने या पदोन्नति की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक पक्ष: पेशेवर संपर्कों के जरिए कमाई के नए जरिए खुलेंगे. अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन अनियोजित खर्चों और जोखिम भरे निवेश से बचना जरूरी है.

उपाय: प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और वाणी में संयम रखें.

2. वृश्चिक राशि (Scorpio): व्यापार में मुनाफा और नई पहचान
वृश्चिक राशि के लिए मंगल दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा होगा.

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. वहीं, कारोबारियों के पुराने अटके हुए सौदे और पेमेंट्स क्लियर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस काम के अत्यधिक दबाव से होने वाले सिरदर्द या तनाव से खुद को बचाएं.

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

3. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का साथ और नई संभावनाएं
धनु राशि के लोगों के लिए यह युति नवम भाव (भाग्य स्थान) में बनेगी. राशि स्वामी गुरु के साथ मंगल की मौजूदगी भाग्य वृद्धि के स्पष्ट संकेत दे रही है.

करियर: अगर आप जॉब बदलने या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, तो बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं. विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को शानदार परिणाम मिलेंगे.

धन लाभ: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी.

उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई अथवा धार्मिक पुस्तकों का दान करें.

4. मीन राशि (Pisces): विरोधियों पर विजय और कर्ज से राहत
मीन राशि के लोगों के लिए मंगल का संचार छठे भाव में होगा. ज्योतिष में छठे भाव का मंगल शत्रुओं और बाधाओं को शांत करने वाला माना जाता है.

करियर व प्रतियोगिता: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुखद समाचार मिल सकता है. ऑफिस की अंदरूनी राजनीति से आपको राहत मिलेगी.

आर्थिक पक्ष: पुराने कर्ज या बैंक लोन चुकता करने के रास्ते बनेंगे. लेकिन, इस अवधि में किसी को भी नया उधार देने से बचें.

उपाय: प्रतिदिन ‘ॐ अं अंगारकाय नमः’ मंत्र का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 10 Nov 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Mangal Gochar 2026 Mangal Guru Yuti
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