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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNovember 2026 Masik Rashifal: बीच महीने से बदलेगी ग्रहों की चाल, नौकरी और रिश्तों में किसे मिलेगी राहत?

November 2026 Masik Rashifal: बीच महीने से बदलेगी ग्रहों की चाल, नौकरी और रिश्तों में किसे मिलेगी राहत?

November 2026 Monthly Horoscope: बुध-शुक्र की मार्गी चाल और मंगल के सिंह गोचर के बीच पढ़ें सभी 12 राशियों का करियर, धन, पढ़ाई और प्रेम का, नवंबर 2026 का मासिक राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 27 Oct 2026 07:23 AM (IST)
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November 2026 Masik Rashifal: पंचांग के अनुसार शुक्र 6 नवंबर को कन्या राशि में आएगा. मंगल 12 नवंबर की रात 8:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जहां गुरु पहले से मौजूद रहेगा. बुध 13 नवंबर की रात 9:22 बजे और शुक्र 14 नवंबर की सुबह 5:57 बजे मार्गी होंगे. सूर्य 16 नवंबर की शाम 7:48 बजे वृश्चिक में पहुंचेगा. शुक्र 22 नवंबर को फिर अपनी राशि तुला में लौटेगा. 

नवंबर की शुरुआत में जिस काम पर बार-बार लौटना पड़ रहा है, महीने के दूसरे हिस्से में उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. बुध और शुक्र दोनों वक्री अवस्था में महीना शुरू करेंगे और मध्य नवंबर में मार्गी होंगे.

मेष के लिए साझेदारी, कर्क के लिए करियर और तुला के लिए निजी फैसले प्रमुख रहेंगे. मकर और कुंभ राशि वालों को भी काम तथा संबंधों में जिम्मेदारी का नया हिसाब बैठाना पड़ सकता है.

इस महीने सबसे ज्यादा हलचल 12 से 16 नवंबर के बीच होगी. मंगल सिंह राशि में पहुंचेगा, बुध और शुक्र मार्गी होंगे तथा सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करेगा. जानते हैं आपका मासिक राशिफल-

मेष राशि नवंबर 2026

नौकरी या साझेदारी की बातचीत में शुरुआत में कुछ बातें दोबारा तय करनी पड़ सकती हैं. सातवें भाव में वक्री बुध के कारण भूमिका, फीस या जिम्मेदारी पर अस्पष्टता रह सकती है. 13 नवंबर के बाद इन विषयों पर बातचीत आगे बढ़ाने की संभावना बेहतर होगी. राशि स्वामी मंगल 12 नवंबर को पांचवें भाव में पहुंचेगा. विद्यार्थियों, रचनात्मक काम करने वालों और अपनी प्रतिभा से पहचान बनाने की कोशिश में जुटे लोगों का उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन अधीरता भी रहेगी.

प्यार में आकर्षण के साथ अपनी बात मनवाने की जिद परेशानी पैदा कर सकती है. 22 नवंबर को शुक्र सातवें भाव में लौटेगा. संबंध सुधारने और साथ की योजना बनाने पर ध्यान बढ़ेगा. 16 नवंबर के बाद साझा पैसे, उधार और दस्तावेज सावधानी से देखें. जो खर्च अभी टल सकता है, उसे केवल उत्साह में न बढ़ाएं.

वृषभ राशि नवंबर 2026

इस महीने काम की व्यवस्था सुधारना बड़ा फर्क डालेगा. छठे भाव में बुध की वक्री स्थिति शुरुआती दिनों में अधूरे आवेदन, रिपोर्ट या ऑफिस की प्रक्रिया पर फिर मेहनत करा सकती है. 13 नवंबर के बाद संशोधित काम आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. राशि स्वामी शुक्र 6 नवंबर को पांचवें भाव में आएगा, लेकिन 14 नवंबर तक वक्री रहेगा. पढ़ाई, प्रेम और किसी रचनात्मक योजना में अपनी पसंद को लेकर उलझन हो सकती है.

12 नवंबर के बाद मंगल चौथे भाव में पहुंचेगा. घर बदलने, मरम्मत या पारिवारिक जिम्मेदारी का विषय जोर पकड़ सकता है. घर की नाराजगी ऑफिस तक न ले जाएं. 16 नवंबर के बाद पार्टनर और सहयोगी के साथ अधिकार का सवाल उठ सकता है. 22 नवंबर के बाद काम की दिनचर्या तथा खर्च पर फिर ध्यान देना होगा.

मिथुन राशि नवंबर 2026

नवंबर के पहले हिस्से में किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई की तैयारी को दोबारा देखना पड़ सकता है. राशि स्वामी बुध पांचवें भाव में वक्री रहेगा. लिखने, पढ़ाने, डिजाइन और संचार से जुड़े काम में सुधार की गुंजाइश मिलेगी. 13 नवंबर के बाद इंटरव्यू, प्रस्तुति या संशोधित प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं. 12 नवंबर से तीसरे भाव का मंगल पहल और मेहनत बढ़ाएगा. जल्दबाजी में दिया गया जवाब संबंध बिगाड़ सकता है.

घर की व्यवस्था और निजी जीवन में 6 से 21 नवंबर के बीच समय देना पड़ेगा. प्रेम संबंध में पुरानी बात साफ होने की संभावना है. शुक्र 22 नवंबर को पांचवें भाव में लौटेगा, जिससे मुलाकात और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है. खरीदारी या मनोरंजन का खर्च अपनी नियमित बचत से अलग रखें.

कर्क राशि नवंबर 2026

महीने की शुरुआत में घर और काम की जरूरतें साथ सामने आएंगी. चौथे भाव में वक्री बुध रहने की व्यवस्था, घरेलू खरीदारी या परिवार के पुराने फैसले की समीक्षा करा सकता है. 13 नवंबर के बाद बातचीत में दिशा मिल सकती है. 12 नवंबर को मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव में पहुंचेगा. इससे कमाई बढ़ाने का उत्साह बन सकता है, लेकिन बोलचाल और खर्च में जल्दबाजी से बचना होगा.

मंगल आपके दशम भाव का स्वामी भी है, इसलिए पेशेवर मेहनत का आर्थिक मूल्य तय करने की बात प्रमुख हो सकती है. वेतन, फीस या भुगतान की चर्चा में ठोस हिसाब रखें. प्रेम संबंध में 16 नवंबर के बाद अहं का टकराव संभव है. 22 नवंबर से शुक्र चौथे भाव में लौटेगा. घर की सुविधा और परिवार के साथ समय बिताने पर ध्यान बढ़ेगा.

सिंह राशि नवंबर 2026

12 नवंबर के बाद काम की रफ्तार बढ़ाने का मन बनेगा. मंगल आपकी राशि में आएगा और गुरु के साथ रहेगा. नई जिम्मेदारी, नेतृत्व या अपनी योजना शुरू करने का उत्साह बढ़ सकता है. साथ में केतु होने से कभी बहुत तेजी और कभी अचानक अरुचि की स्थिति बन सकती है. किसी निर्णय को केवल उस दिन के उत्साह पर न छोड़ें. शुरुआत में संपर्क और आवेदन की कमियां दूर करें.

राशि स्वामी सूर्य 16 नवंबर को चौथे भाव में जाएगा. उसके बाद घर, संपत्ति या परिवार की जिम्मेदारी समय मांगेगी. रिश्ते में आपकी तेज प्रतिक्रिया सामने वाले को दूरी बनाने पर मजबूर कर सकती है. शुक्र के मार्गी होने के बाद पैसों और परिवार की बातचीत में उलझन सुलझाने का अवसर मिलेगा. महंगी खरीदारी में उपयोगिता देखें.

कन्या राशि नवंबर 2026

इस महीने पैसे और निजी फैसले एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे. राशि स्वामी बुध दूसरे भाव में वक्री होगा, इसलिए शुरुआत में भुगतान, बजट या परिवार के खर्च का हिसाब दोबारा देखना पड़ सकता है. शुक्र 6 नवंबर को आपकी राशि में आएगा. अपनी छवि, कपड़े या सुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ सकती है, लेकिन पसंद बार-बार बदलने की संभावना भी रहेगी. मध्य नवंबर के बाद तस्वीर कुछ स्पष्ट हो सकती है.

12 नवंबर से बारहवें भाव का मंगल यात्रा, काम की तैयारी या अन्य खर्च बढ़ा सकता है. नौकरी में पर्दे के पीछे की मेहनत अधिक होगी. संबंधित व्यक्ति को उसकी प्रगति बताते रहें. रिश्ते में हर छोटी कमी पर ध्यान देने से तनाव बढ़ सकता है. 22 नवंबर के बाद शुक्र दूसरे भाव में लौटेगा और आर्थिक प्राथमिकताएं फिर प्रमुख होंगी.

तुला राशि नवंबर 2026

शुरुआत में अपने ही फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं. आपकी राशि में वक्री बुध और राशि स्वामी शुक्र की बदलती स्थिति करियर, निजी पसंद और संबंधों को समीक्षा के दौर में रखेगी. 6 नवंबर के बाद खर्च और निजी जरूरतें बढ़ सकती हैं. 13–14 नवंबर के बाद जिन विषयों पर अस्पष्टता थी, उन पर बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. तुरंत अंतिम निष्कर्ष निकालना फिर भी जरूरी नहीं.

12 नवंबर को मंगल ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा. टीम, संपर्क और कमाई की योजनाओं में सक्रियता बढ़ सकती है, लेकिन समूह में श्रेय या हिस्सेदारी पर विवाद भी संभव है. 22 नवंबर को शुक्र आपकी राशि में लौटेगा. अपनी बात रखने और संबंध सुधारने पर ध्यान बढ़ेगा. महीने के दूसरे हिस्से में परिवार से पैसों की चर्चा संयम से करें.

वृश्चिक राशि नवंबर 2026

करियर नवंबर का बड़ा विषय रहेगा. राशि स्वामी मंगल 12 नवंबर को दशम भाव में पहुंचेगा. नई जिम्मेदारी संभालने, काम की अगुवाई करने या रुके प्रोजेक्ट को गति देने का उत्साह बढ़ सकता है. वहां गुरु और केतु की मौजूदगी अवसर के साथ भूमिका को लेकर असंतोष भी दे सकती है. नौकरी बदलने का मन हो तो पहले मौजूदा परेशानी और नए विकल्प का अंतर समझें.

16 नवंबर को सूर्य आपकी राशि में आएगा. वरिष्ठों के सामने काम रखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन विरोध सुनने का धैर्य भी चाहिए. शुरुआती दिनों में खर्च और निजी बातचीत की उलझन रहेगी. मध्य महीने के बाद सहयोग से रास्ता निकल सकता है. 22 नवंबर के बाद यात्रा, सुविधा या रिश्ते पर खर्च बढ़ सकता है.

धनु राशि नवंबर 2026

नवंबर में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, मगर हर अवसर आपके समय के लायक नहीं होगा. ग्यारहवें भाव में बुध मध्य महीने तक पुराने संपर्क, समूह या कमाई के प्रस्ताव की समीक्षा करा सकता है. 13 नवंबर के बाद बातचीत आगे बढ़े तो काम और भुगतान की शर्तें साफ करें. 12 नवंबर से नौवें भाव का मंगल उच्च शिक्षा, यात्रा और प्रशिक्षण में सक्रियता बढ़ाएगा. शिक्षक या वरिष्ठ से असहमति में बहस से बचें.

शुक्र 6 से 21 नवंबर के बीच दशम भाव में रहेगा. काम की प्रस्तुति और पेशेवर संबंधों पर ध्यान देना उपयोगी होगा. 16 नवंबर के बाद सूर्य बारहवें भाव में आने से निजी तैयारी और खर्च समय मांग सकते हैं. आखिरी हिस्से में संपर्कों तथा दोस्तों से मिलना बढ़ सकता है. परिवार की जिम्मेदारी से भागकर अतिरिक्त काम न लें.

मकर राशि नवंबर 2026

काम की भूमिका को लेकर शुरुआत में बार-बार चर्चा हो सकती है. दशम भाव में वक्री बुध रिपोर्ट, जिम्मेदारी या किसी पुराने निर्णय की समीक्षा का संकेत देता है. 13 नवंबर के बाद संशोधित प्रस्ताव और बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं. 6 नवंबर से नौवें भाव में शुक्र प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और यात्रा की योजना पर ध्यान ले जाएगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी हो सकती है.

12 नवंबर को मंगल आठवें भाव में पहुंचेगा. साझा पैसे, देनदारी और काम की निर्भरता में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. किसी प्रक्रिया को पूरा हुए बिना पूर्ण न मानें. 16 नवंबर के बाद सूर्य ग्यारहवें भाव में आएगा, जबकि 22 नवंबर को शुक्र दशम भाव में लौटेगा. महीने का आखिरी हिस्सा पेशेवर संपर्क और प्रस्तुति के लिए अधिक सक्रिय रह सकता है. रिश्ते में जिम्मेदारी के साथ समय भी दें.

कुंभ राशि नवंबर 2026

साझेदारी और रिश्तों में इस महीने स्पष्ट बात करनी पड़ेगी. 12 नवंबर को मंगल सातवें भाव में पहुंचेगा, जहां गुरु और केतु मौजूद रहेंगे. मिलकर काम करने का उत्साह बढ़ेगा, लेकिन निर्णय का अधिकार और जिम्मेदारी पर टकराव संभव है. व्यापार में मौखिक सहमति के भरोसे आगे न बढ़ें. निजी संबंध में असहमति को सम्मान की कमी न मानें.

शुरुआत में पढ़ाई, यात्रा या किसी आवेदन पर दोबारा मेहनत हो सकती है. मध्य नवंबर के बाद बातचीत में दिशा मिलने की संभावना है. 16 नवंबर को सूर्य दशम भाव में पहुंचेगा. पेशेवर जिम्मेदारी और प्रदर्शन अधिक प्रमुख होंगे. 22 नवंबर के बाद शुक्र नौवें भाव में लौटेगा. आगे की पढ़ाई या प्रशिक्षण का विचार फिर मजबूत हो सकता है. परिवार के खर्च में अपनी सीमा स्पष्ट रखें.

मीन राशि नवंबर 2026

नवंबर में काम की व्यवस्था और रिश्ते, दोनों को समय देना होगा. आठवें भाव में बुध शुरुआत में साझा भुगतान, पुराने हिसाब या अधूरी जानकारी पर ध्यान दिलाएगा. 13 नवंबर के बाद इन्हें सुलझाने की बातचीत आगे बढ़ सकती है. 12 नवंबर से छठे भाव का मंगल प्रतियोगिता और कठिन काम से निपटने का उत्साह बढ़ाएगा. विरोध के जवाब में अनावश्यक टकराव न बढ़ाएं.

शुक्र 6 नवंबर को सातवें भाव में आएगा और 14 नवंबर को मार्गी होगा. पार्टनर या सहयोगी की अपेक्षाएं समझने का अवसर मिलेगा. हर असहमति को सुधारने योग्य गलती की तरह देखने से संबंध कठोर हो सकते हैं. 16 नवंबर के बाद सूर्य नौवें भाव में पहुंचेगा. मार्गदर्शन और सीखने पर ध्यान बढ़ेगा. आखिरी हिस्से में साझा खर्च तथा दस्तावेज फिर जांचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:23 AM (IST)
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Masik Rashifal Monthly Horoscope
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