हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरमकर संक्रांति 2026 पर 12 राशियों पर बड़ा बदलाव! जानें आपकी जिंदगी पर क्या होगा इसका असर?

मकर संक्रांति 2026 पर 12 राशियों पर बड़ा बदलाव! जानें आपकी जिंदगी पर क्या होगा इसका असर?

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन जब सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. एकादशी होने के साथ ये और भी खास हो जाता है. जानिए संक्रांति का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Jan 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार जो भारतवर्ष में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. यह त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मीन में प्रवेश करते हैं.

इस साल 14 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3 बजकर 15 मिनट भारतीय समयनुसार सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन एकादशी तिथि भी पड़ रही है.

मकर संक्रांति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर

एकादशी आंतरिक शुद्धि से जुड़ा है और मकर संक्रांति के साथ इसका शुभ संयोग और भी खास बन जाता है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली बताते हैं कि, जैसे ही सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, जो शनि के अधीन है, अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्मिक जवाबदेही के विषय प्रमुख हो जाते हैं. 

दोपहर का वक्त इस चीज को दर्शाता है कि, इस बदलाव का प्रभाव धीरे-धीरे होता है, जो तात्कालिक परिणाम देने की जगह आदतों, फैसलों और दीर्घकालिक दिशा को आकार देता है. आइए जानते हैं इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि मकर संक्रांति का प्रभाव

मेष राशि वालों संक्रांति आपको जीवन में ठहराव का संदेश देता है. ऐसा इसलिए ताकि आप जल्बादी के चक्कर में नुकसान न कर बैठें. 

नेतृत्व कर्ता के रूप में अपनी भूमिका बनाने की कोशिश करें. इसके लिए रोजमर्रा की छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से बचने की सलाह है.

इस बात को याद रखें कि, किसी भी काम में जल्दबाजी के परिणाम से बचें, निरंतर मेहनत करते रहे सफलता जरूर मिलेगी. 

वृषभ राशि के लिए मकर संक्रांति का प्रभाव

यह समय आपके लिए स्थिरता से भरा साबित हो सकता है. अल्पकालिक के बजाए दीर्घकालिक चीजों के बारे में सोचेंगे तो सब कुछ सरल होता चला जाएगा. 

जीवन में धैर्य रखना धन, ज्ञान और भविष्य की योजनाओं के लिए जरूरी है. जब जीवन सरल होता है, तो आप भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर अनुभव करते हैं. 

यह समय मार्गदर्शन बदलने का नहीं बल्कि उन चीजों पर ध्यान देने का है, जो पहले से बेहतर चल रही है.

मिथुन राशि पर संक्रांति का प्रभाव

यह संक्रांति आपको रुककर सोचने का मौका देती है. इस दौरान पुरानी बातचीत, आधे-अधूरे फैसले मन पर हावी हो सकते हैं. रिश्तों के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेगी. इस दौरान मन को शांत रखें. 

कर्क राशि पर संक्रांति का प्रभाव

इस संक्रांति सामान्य से अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक वजह है. इससे आपको ये समझने में सहायता मिलेगी कि, सीमा कहां तक है. रिश्तों में ईमानदारी की आवश्यकता है. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें. 

सिंह राशि पर संक्रांति का प्रभाव

सिंह राशि के जातकों के लिए यही सलाह है कि, लोगों की प्रशंसा पर ध्यान देने की बजाए अपनी जिम्मेदारियों को समझें. आपको ऐसा लग सकता है कि, आपकी मेहनत को तुरंत पहचान न मिलें, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा. अपनी दिनचर्या, आदतों और सेहत का विशष ध्यान दें. 

कन्या राशि पर संक्रांति का प्रभाव

जीवन में शांत और स्थिर रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं. इस दौरान स्वाभाविक रूप से चीजों को व्यवस्थित और बेहतर करने का मन बना सकते हैं. छोटे लेकिन नियमित बदलावों से व्यक्तित्व में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है.

हर चीज के बारे में सोचना बंद कर दें, ऐसा करने से हल्का महसूस करेंगे. हर चीज को ठीक करने के बजाए उसे स्वीकार करना सीखें. 

तुला राशि पर संक्रांति का प्रभाव

रिश्तों को अस्पष्ट न होने दें, पार्टनर के साथ संतुलन बनाकर चलना सीखें. वित्तीय और भावनात्मक दोनों तरह के फैसले सोच-समझकर लें. भले ही शुरुआत में चीजें अजीब लग सकती हैस लेकिन अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करना सीखें. 

वृश्चिक राशि पर संक्रांति का प्रभाव

इस मकर संक्रांति काफी कुछ महसूस कर सकते हैं. अतीत की यादों से लेकर ऐसे पल जिन्हें याद करके मन दुखी हो सकता है. इन विचारों से पार पाने के लिए इन्हें स्वीकारें और जाने दें.

आपके लिए अकेले रहना, खुद की चीजों पर विचार करना और ईमानदारी अपनाना फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय शांति और संयम को प्राथमिकता दें. 

धनु राशि पर संक्रांति का प्रभाव

ब्रह्मांड आपके विचारों और कार्य करने के तरीकों पर नजर रख रहा है. हो सकता है कि आप उन लक्ष्यों के प्रति संदेह करने लगे जिनके बारे में आप पहले पूरी तरह आश्वस्त थे. आपके लिए ये समय असफलता का नहीं, बल्कि सुधार का समय है. किसी भी बातें को सोच-समझकर बोलें. 

मकर राशि पर संक्रांति का प्रभाव

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. अपनी जिम्मेदारी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. इस दौरान अपेक्षाओं का दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही दबाव आपको उनसे निपटने की शक्ति भी प्रदान करेगा.

सलाह यही है कि, एक समय पर एक चीज पर काम करें. ऐसा करने से निजी जीवन अधिक स्थिर रहेगा. 

कुंभ राशि पर मकर संक्रांति का प्रभाव

इस समय भविष्य की योजना पूर्ण होते नजर आ रही है. जो चीजें पहले रोमांचक लगती थी, अब उनके लिए एक सटीक योजना बनाने की जरूरत है. ऐसा करने से शायद बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन किसी भी कार्य में स्पष्टा एक बार में नहीं आ सकती है. अपनी मनोस्थिति को बेहतर करने पर ध्यान दें. 

मीन राशि पर मकर संक्रांति का प्रभाव

यह समय आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. भले ये कार्य बोरिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से कई सवालों के जबाव मिल सकते हैं. आपको सच्चाई का सामना विनम्रतापूर्वक और ईमानदारी के साथ करना चाहिए.

सलाह यही है कि, पर्याप्त नींद लेने के साथ नियमित दिनचर्या का पालन करें. आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 11 Jan 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Surya Capricorn Shani Makar Sankranti 2026 Transit 2026

Frequently Asked Questions

मकर संक्रांति 2026 किस राशि के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है?

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। उन्हें अपेक्षाओं का दबाव महसूस हो सकता है, जो उन्हें उनसे निपटने की शक्ति प्रदान करेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
PM Modi Somnath Visit : डमरू के बाद ढोल बजाने और 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा को देख दंग रह गए लोग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
गेंदबाज को मार पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? युवाओं के लिए विराट कोहली ने दिए सबसे बड़े टिप्स
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
यूटिलिटी
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
ट्रेंडिंग
Video: जब प्रेमानंद बाबा से मिलने पहुंचा डोरेमॉन, खिलखिला उठे महाराज; वीडियो वायरल
जब प्रेमानंद बाबा से मिलने पहुंचा डोरेमॉन, खिलखिला उठे महाराज; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget