हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरमकर संक्रांति 2026: पितृ दोष से मुक्ति दिलाएंगे ये 5 अचूक उपाय! जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

मकर संक्रांति 2026: पितृ दोष से मुक्ति दिलाएंगे ये 5 अचूक उपाय! जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Makar Sankranti 2026: हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. सूर्य के मकर राशि में गोचर होने से इस दिन सुख-समृद्धि के लिए खास उपाय करने से मिलता है लाभ?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Sankranti 2026 Upay: मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू पंचांग के सबसे शुभ त्योहारों की सूची में शामिल है, जिसे भारतवर्ष में अलग-अलग नामों से भक्ति, उल्लास और पारंपरिक रूप से मनाया जाता है. यह पर्व सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण का प्रतीक है, जो शीत ऋतु के खत्म होने और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है.

सांस्कृतिक महत्व के अलावा मकर संक्रांति को आध्यात्मिक साधना, सेहत और सुख-समृद्धि के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है. 

14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति

हिंदू पंचांग और वैदिक ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक, साल 2026 में सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेगा. सूर्य के इसी गोचर को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है.

परंपरागत रूप से यह दिन पवित्र स्नान, दान, सेहत, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने का दिन है.

मकर संक्रांति पितृ दोष के लिए महत्व

जिन भी लोगों की कुंडली में दोष है, उनके लिए मकर संक्रांति के दिन का विशेष महत्व होता है. किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होने से उसे व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन मकर संक्रांति के दिन कुछ खास अनुष्ठान करने से पितृ दोष से राहत मिल सकती है.

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा, दान-पुण्य और परंपरागत अनुष्ठान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और दोषों का प्रभाव कम होता है.

मकर संक्रांति 2026 के लिए ज्योतिष द्वारा सुझाए गए उपाय?

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार, इस दिन काले तिल और लाल फूलों से मिश्रित जल को सूर्य भगवान को अर्पित करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है. इस अनुष्ठान को करते समय ऊं पितृ देवाय नमः: मंत्र का जाप करें. 

गायों, कुत्तों और कौवों को खाना डालना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि, पूर्वज इन जीवों के जरिए भेंट स्वीकार करते हैं. 

मकर संक्रांति के दिन शाम के समय अपने घर के दक्षिण कोने में पूर्वजों के नाम का दीपक जरूर जलाएं. 

मकर संक्रांति के मौके पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यताओं के मुताबिक, ऐसा करने से पाप काटने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है. 

मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करना से पुण्य बढ़ता है और पितृ दोष से राहत मिलती है. 

मकर संक्रांति का आध्यात्मिक लाभ

मकर संक्रांति के दिन अनुष्ठानों को करने से ने केवल पितृ दोष का प्रभाव कम होता है, बल्कि पारिवारिक और प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत होते हैं. हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को जो न केवल फसल और खुशी का पर्व है, बल्कि आध्यात्मिक उपचार करने का सुनहरा अवसर भी है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 06 Jan 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Makar Sankranti Pitru Dosh Makar Sankranti 2026

Frequently Asked Questions

मकर संक्रांति के दिन दान करने का क्या महत्व है?

मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पुण्य बढ़ता है और पितृ दोष से राहत मिलती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Odisha News: Odisha के स्कूल में दिल दहला देने वाली वारदात | Rayagada | School | ABP NEWS
Weather Update: Jammu-Kashmir से Uttarakhand तक बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें |
America: ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या.. | Bangladesh | Hindu
JNU Protest: JNU में शरजील और उमर खालिद के समर्थन में प्रदर्शन | Umar Khali | Delhi Riot Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Telugu Woman Murder: अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
बॉलीवुड में 20 साल गुजार चुकी नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात
यूटिलिटी
Vande Bharat Sleeper:पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
पीएम मोदी जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी, जानें टाइमिंग से लेकर किराए तक हर डिटेल
लाइफस्टाइल
Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल
जनरल नॉलेज
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget