हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Shani Yuti 2026: 30 साल बाद दुर्लभ संयोग, 30 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य-शनि, क्या होगा असर!

Surya Shani Yuti 2026: 30 साल बाद दुर्लभ संयोग, 30 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य-शनि, क्या होगा असर!

Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 30 दिनों तक इसी राशि में रहेंगे. शनि पहले ही अस्त अवस्था में मीन में हैं. जानें पित-पुत्र की युति का राशियों पर क्या असर होगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

Sun Saturn conjunction in Pisces: ज्योतिष में ग्रहों के राशि परिवर्तन से लेकर मार्गी और वक्री को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब ग्रहों की चाल में बदलाव होता है, तो इससे किसी राशि में दो ग्रहों की युति बनती है. इस युति का शुभ-अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित करता है.

15 मार्च को ऐसा ही दुर्लभ संयोग बना है. 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ चुके हैं और अगले एक महीने तक इसी राशि में रहने वाले हैं. सूर्य से पहले शनि भी इसी राशि में विराजमान हैं. शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं. शनि को किसी एक राशि में दोबारा गोचर करने में लगभग 30 साल का समय लग जाता है. ऐसे में पूरे 30 साल बाद मीन राशि में सूर्य और शनि की युति बनी है, जिसे ज्योतिष में काफी दुर्लभ माना जा रहा है. अब अगले 30 दिनों तक पिता पुत्र की जोड़ी यानी सूर्य और शनि मीन राशि में रहने वाला है और सभी राशियों के जीवन को प्रभावित करेंगे.

 सूर्य-शनि की युति का असर

ज्योतिष में सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह को बहुत प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है. सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जोकि आत्मा, सत्ता, नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं. वहीं दूसरी और शनि को क्रूर और मंद गति से चलने वाले ग्रह की उपाधि प्राप्त है. शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और परिणाम देने वाला ग्रह कहा जाता है.

जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो इसे सूर्य-शनि की युति (Surya Shani Yuti) कहा जाता है. बता दें कि सूर्य और शनि में पिता-पुत्र का संबंध है, लेकिन इसके बावजूद दोनों में शत्रुता का भाव है. ऐसे में जब पिता-पुत्र की युति बनती है तो कई बार चुनौतियां भी ला सकती है. लेकिन यह युति सही दिशा में प्रयास करने वालों के लिए सफलता और परिवर्तन का अवसर भी देती है.

सूर्य शनि की युति का राशियों पर असर (Sun Saturn conjunction Effect Zodiac Life)
राशि (Zodiac Sign) प्रभाव (Effect)
मेष राशि (Aeies) मेष राशि के लिए आने वाले 30 दिनों में तनाव और खर्च बढ़ सकता है. लेकिन नई योजनाओं से जुड़े कामों में कुछ अवसर प्राप्त होंगे.
वृष राशि (Taurus) वृषभ राशि के लिए सूर्य-शनि की युति लाभदायक रहेगी. मित्रों और संपर्कों से लाभ हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं.
मिथुन राशि (Gemini) मिथुन वालों के करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. ऑफिस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इससे भविष्य में इसका लाभ मिलेगा.
कर्क राशि (Cancer) कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा. शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है.
सिंह राशि (Leo) सिंह राशि वालों को सेहत और खर्च को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. निवेश भी सोच-समझकर करें.
कन्या राशि (Virgo) कन्या के लिए समय साझेदारी और रिश्तों के मामले में महत्वपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर संह तालमेल बनाकर चलना जरूरी है.
तुला राशि (Libra) तुला राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio) वृश्चिक राशि के लिए समय रचनात्मक कार्य और शिक्षा के लिए अनुकूल है. लव रिलेशन में सकारात्मक बदलाव दिख सकते हैं.
धनु राशि (Sagittarius) धनु राशि को घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी. आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.
मकर राशि (Capricorn) सूर्य-शनि की युति मकर राशि को समय संचार, यात्रा और नए संपर्क बनाने में मदद करेगी. नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं.
कुंभ राशि (Aquarius) कुंभ राशि वाले आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. खर्च बढ़ेगा, इसलिए बजट बनाकर चलें.
मीन राशि (Pisces) मीन राशि के लिए सूर्य-शनि की युति प्रभावशाली रहेगी. आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है.

 ये भी पढ़ें: Surya Shani Yuti: 15 मार्च को करीब आएंगे पिता-पुत्र, सूर्य-शनि की युति से 3 राशियों का हाल बेहाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Mar 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Sun Transit Shani Dev Gochar 2026 Rashifal 2026 Surya Gochar 2026

Frequently Asked Questions

सूर्य और शनि की युति कब बन रही है?

15 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ गए हैं, जहां शनि पहले से ही वक्री अवस्था में विराजमान हैं। यह युति पूरे 30 साल बाद बनी है।

सूर्य और शनि को ज्योतिष में क्या माना जाता है?

सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो आत्मा, नेतृत्व और ऊर्जा के कारक हैं। शनि कर्म, न्याय और अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं।

सूर्य और शनि का संबंध कैसा है?

सूर्य और शनि पिता-पुत्र हैं, लेकिन उनके बीच शत्रुता का भाव है। इस युति से चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह सही दिशा में प्रयास करने वालों के लिए सफलता भी लाती है।

सूर्य-शनि की युति का मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा?

मीन राशि वालों के लिए यह युति प्रभावशाली रहेगी और उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Surya Shani Yuti 2026: 30 साल बाद दुर्लभ संयोग, 30 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य-शनि, क्या होगा असर!
30 साल बाद दुर्लभ संयोग, 30 दिनों तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य-शनि, क्या होगा असर!
ग्रह गोचर
Surya Gochar 2026: मीन राशि में आए सूर्य, जानें किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किन्हें रहना होगा सतर्क
Surya Gochar 2026: मीन राशि में आए सूर्य, जानें किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किन्हें रहना होगा सतर्क
ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु हुए मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु हुए मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Assembly Election 2026: 5 राज्यों में चुनाव..किसका चलेगा दांव? | BJP | TMC | Breaking | ABP News
Opinion Poll 2026:5 राज्यों में तारीखें तय, जानिए अब किसकी बनेगी सरकार? | TMC | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती
बिहार
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
AIMIM नेता अख्तरुल ईमान के साथ तेजस्वी यादव ने किया इफ्तार, राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल तेज
क्रिकेट
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
राजस्थान रॉयल्स को खरीदना चाहता है IPL का पूर्व चेयरमैन, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: बंगाल में 8 की जगह अब सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
बंगाल में 8 की जगह सिर्फ 2 चरणों में चुनाव, ममता के लिए कितना मुश्किल? जानें एक्सपर्ट्स की राय
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Iran-Israel War: LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
LPG संकट ने गिग वर्कर्स पर ढाया कहर, कमाई पर पड़ा असर, घर चलाने में हो रही परेशानी
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
ट्रेंडिंग
"ये मुंबई है यहां पैसा बरसता है" माया नगरी के ऑटो वाले कमा रहे 75000 रुपये महीना, वीडियो से हैरान इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget