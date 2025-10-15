Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बनते हैं ये निशान? तो समझ जाइए आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली पर कई ऐसे निशान होते हैं, जो शुभ-अशुभ घटनाओं से संबंधित होते हैं. वहीं कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, जो व्यक्ति की किस्मत बदल देती है. साथ ही उनके करियर में भी भारी उछाल देखने को मिलता है.

यहीं नहीं उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है. हालांकि, ये रेखा सभी के हाथों में नहीं होती हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं, किन रेखाओं के होने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है?

हस्तरेखा चिह्न और उनके अर्थ

मछली का निशान

हथेली पर मछली का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. यह हमेशा उच्च पद प्राप्ति और सरकारी नौकरी की संभावना को दर्शाता है. इतना ही नहीं यह निशान व्यक्ति के करियर में उन्नति के नए अवसर लाता है और उसे अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल बनाता है.

त्रिशुल का निशान

हथेली पर त्रिशूल का निशान एक शुभ और भाग्यशाली संकेत माना जाता है, जो व्यक्ति को सफलता, यश, धन और समृद्धि दिलाता है. यह चिन्ह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है.

जहाज का निशान

अगर हथेली पर जहाज का निशान हो, तो यह व्यक्ति के समुद्र पार व्यापार और संपन्नता का संकेत देता है. ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं.

कलश का निशान

हथेली पर कलश का निशान धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का संकेत है. ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और समाज में आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं.

चक्र का निशान

चक्र का निशान अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे लोग अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं और अपनी विवेक और मौलिकता के बल पर आगे बढ़ते हैं.

पालकी का निशान

हथेली पर पालकी का निशान होना शुभ माना जाता है. ऐसे लोग भव्य जीवन जीते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं. इनके पास अपार धन-संपत्ति होती है. साथ ही ऐसे इनके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है.

सूर्य का निशान

जिन लोगों की हथेली पर सूर्य रेखा होती है, उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है. बहुत कम मेहनत करने पर भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है. ऐसे लोग अपने जीवन में मान-सम्मान और आपार धन अर्जित करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.