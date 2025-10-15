हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बनते हैं ये निशान? तो समझ जाइए आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं

Palmistry: क्या आपकी हथेली पर भी बनते हैं ये निशान? तो समझ जाइए आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं

Hast Rekha Shastra: हाथ की रेखाएं व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व और भाग्य का संकेत देती हैं. तो क्या आपके हथेली पर भी बनते हैं ये निशान तो समझ जाइए आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है...

By : निशात अंजुम | Updated at : 15 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली पर कई ऐसे निशान होते हैं, जो शुभ-अशुभ घटनाओं से संबंधित होते हैं. वहीं कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, जो व्यक्ति की किस्मत बदल देती है. साथ ही उनके करियर में भी भारी उछाल देखने को मिलता है.

यहीं नहीं उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है. हालांकि, ये रेखा सभी के हाथों में नहीं होती हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं, किन रेखाओं के होने से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है? 

हस्तरेखा चिह्न और उनके अर्थ

मछली का निशान
हथेली पर मछली का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. यह हमेशा उच्च पद प्राप्ति और सरकारी नौकरी की संभावना को दर्शाता है. इतना ही नहीं यह निशान व्यक्ति के करियर में उन्नति के नए अवसर लाता है और उसे अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल बनाता है.

त्रिशुल का निशान
हथेली पर त्रिशूल का निशान एक शुभ और भाग्यशाली संकेत माना जाता है, जो व्यक्ति को सफलता, यश, धन और समृद्धि दिलाता है. यह चिन्ह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है.

जहाज का निशान
अगर हथेली पर जहाज का निशान हो, तो यह व्यक्ति के समुद्र पार व्यापार और संपन्नता का संकेत देता है. ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं.

कलश का निशान
हथेली पर कलश का निशान धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का संकेत है. ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं और समाज में आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं.

चक्र का निशान
चक्र का निशान अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे लोग अपने विचारों में स्वतंत्र होते हैं और अपनी विवेक और मौलिकता के बल पर आगे बढ़ते हैं.

पालकी का निशान
हथेली पर पालकी का निशान होना  शुभ माना जाता है. ऐसे लोग भव्य जीवन जीते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं. इनके पास अपार धन-संपत्ति होती है. साथ ही ऐसे  इनके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है.

सूर्य का निशान
जिन लोगों की हथेली पर सूर्य रेखा होती है, उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है. बहुत कम मेहनत करने पर भी  बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है. ऐसे लोग अपने जीवन में मान-सम्मान और आपार धन अर्जित करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 15 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Palmistry Hast Rekha
Embed widget