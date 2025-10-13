Palmistry: टूटी हुई भाग्य रेखा देती है ये संकेत, ऐसे पता करें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Palmistry: कहते हैं इंसान के जीवन का रहस्य उसकी हथेली में छिपा होता है. रेखाओं को ध्यान से देखा जाए तो जीवन की दिशा समझी जा सकती है. जानिए टूटी हुई भाग्य रेखा का अर्थ क्या बताती है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 13 Oct 2025 06:40 PM (IST)
Palmistry: कहते हैं इंसान के जीवन का रहस्य उसकी हथेली में छिपा होता है. रेखाओं को ध्यान से देखा जाए तो जीवन की दिशा समझी जा सकती है. जानिए टूटी हुई भाग्य रेखा का अर्थ क्या बताती है.

हस्तरेखा शास्त्र में टूटी हुई भाग्य रेखा का महत्व

हथेली में बनी रेखाएं किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. इन रेखाओं के आधार पर इंसान के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक देखी जा सकती है. हथेली में कई तरह की रेखाएं होती हैं, जैसे मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा. इन्हें देखकर किसी व्यक्ति की जीवन यात्रा, सोच, और भाग्य के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है.
भाग्य रेखा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के करियर और सफलता की दिशा बताती है. यह रेखा आमतौर पर कलाई के पास मणिबंध से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक जाती है. इसी रेखा को देखकर व्यक्ति के भविष्य और जीवन में मिलने वाली सफलता का अनुमान लगाया जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पुरुषों के दाहिने हाथ की रेखा देखी जाती है, जबकि महिलाओं के लिए बाएं हाथ को देखा जाता है.
अगर किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा साफ, गहरी और बिना टूटे हुए शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो यह बहुत शुभ मानी जाती है. इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेगा. ऐसी रेखा वाले लोग अपने कार्यों में निरंतर प्रगति करते हैं और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं.
वहीं अगर भाग्य रेखा टूटी हुई या आड़ी-तिरछी होती है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता. इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को जीवन में कई उतार-चढ़ाव और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा. ऐसी रेखा यह संकेत देती है कि जिस काम में व्यक्ति हाथ डालेगा, उसमें उसे बार-बार अड़चनें आ सकती हैं. हालांकि, मेहनत और धैर्य से वह इन कठिनाइयों को पार भी कर सकता है.
कभी-कभी भाग्य रेखा का टूटना जीवन के किसी विशेष मोड़ या परिवर्तन का संकेत भी होता है. यह बदलाव नौकरी, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो सकता है. अगर रेखा टूटने के बाद दोबारा स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कठिनाइयों से निकलकर फिर से स्थिरता प्राप्त करेगा.
इस तरह हथेली की भाग्य रेखा व्यक्ति के जीवन की खुली किताब की तरह होती है. यह बताती है कि जीवन में कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कहां रुकावटें आएंगी और कौन-से मौके नए रास्ते खोलेंगे. टूटी हुई रेखा अस्थायी कठिनाइयों की निशानी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि यह दर्शाती है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से व्यक्ति अपना भाग्य खुद बना सकता है.
Published at : 13 Oct 2025 06:40 PM (IST)
