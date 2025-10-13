Palmistry: टूटी हुई भाग्य रेखा देती है ये संकेत, ऐसे पता करें

भाग्य रेखा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के करियर और सफलता की दिशा बताती है. यह रेखा आमतौर पर कलाई के पास मणिबंध से शुरू होकर मध्यमा उंगली के नीचे स्थित शनि पर्वत तक जाती है. इसी रेखा को देखकर व्यक्ति के भविष्य और जीवन में मिलने वाली सफलता का अनुमान लगाया जाता है. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पुरुषों के दाहिने हाथ की रेखा देखी जाती है, जबकि महिलाओं के लिए बाएं हाथ को देखा जाता है.