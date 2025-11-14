हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Prediction 2025: क्या आज बिहार की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर? कौन बनेगा किंग, जाने अंक ज्योतिष का इशारा!

Numerology Prediction 2025: क्या आज बिहार की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर? कौन बनेगा किंग, जाने अंक ज्योतिष का इशारा!

Numerology Prediction 2025: आज का दिन बिहार के लिए अहम साबित हो सकता है. आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आने वाले हैं. ऐसे में आज की तारीख के अंक-ज्ञान से हमें क्या संकेत मिल रहा है.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Numerology Prediction 2025: आज 14 नवंबर 2025 का दिन बिहार के लिए बेहद खास होने वाला है. आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आने वाले हैं. जिस के बाद बिहार के लोगों को उनके आने वाले 5 सालों के लिए उनका प्रतिनिधि मिल जाएगा.

ऐसे में आज की तारीख अंक-ज्ञान से हमें यह संकेत दे रहा है कि आने वाले 5 सालों के लिए बिहार की तस्वीर कैसे रहने वाली है, या राज्य किस दिशा में आगे बढ़ सकता है. आइए देखते हैं कि कैसे 1, 4 और कुल मिलाकर बनने वाला अंक 5, आज के राजनीतिक माहौल और सत्ता के समीकरणों को कैसे प्रभावित करता है.

आज की तारीख का अंक-ज्ञान क्या कहता है?

अब इस तारीख को अंकशास्त्र के अनुसार जोड़ा जाए तो 1 + 4 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5 = 16, 1 + 6 = 7 आज का मूलांक 7 होता है. यह मूलांक रहस्य, उलटफेर, गहन निर्णय और अप्रत्याशित परिणामों का कारक माना जाता है.

अंक 7 का संबंध केतु और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा होता है. इससे यह पता चलता है कि सत्ता की स्थितियां सतह जितनी आसान दिख रहीं हैं, उतनी ही मुश्किल हो सकती है.

अंक 7 और चुनावी परिणाम

अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 7 हमें यह बताता है कि, इस दिन कोई भी बड़ा फैसला आने वाला होता है, उससे हमेशा अलग तस्वीर देखने को मिलती है.

आज का अंक हमें यह संकेत देते हैं-

  • किसी भी दल को सीधी-सादी राह से स्पष्ट जीत नहीं मिलेगी.
  • अचानक बने गठबंधन या अंतिम समय में झुकाव तस्वीर बदल सकते हैं.
  • मतदाताओं का मूड समझने में मुश्किल हो सकती है और अंतिम घंटों में लिए फैसले भी खेल को बदल सकते हैं.

आज बिहार के चुनाव परिणामों की शुरुआती में भी यह रुझानों देखने को मिलेगा. जिस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा था, उनकी कई सीटों पर तस्वीर मतगणना के मध्य चरण में बदलती दिख सकती है.

बिहार के भाग्य की दिशा किस ओर?

  1. अंक 7 बताता है कि आज लिए गए फैसले आने वाले वर्षों के लिए बिहार की बुनियाद तय करेंगे.
  2. सत्ता की कुंजी उन पार्टियों के हाथ में जा सकती है जो अभी तक किंगमेकर के रूम में मानी जा रही थीं.
  3. सरकार बनने की राह गठबंधन राजनीति से होकर गुजरने की संभावना ज्यादा हो सकती है.
  4. यह तारीख हमें संकेत देती है कि बिहार इस बार स्थिरता से ज्यादा बदलाव की ओर बढ़ सकता है.
  5. लोगों की उम्मीदें और समाज के भीतर की मांगें सत्ता की दिशा को तय करने में निर्णायक होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 14 Nov 2025 08:45 AM (IST)
Frequently Asked Questions

14 नवंबर 2025 को बिहार के लिए क्या खास है?

14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने वाले हैं. यह दिन बिहार के लिए आने वाले 5 सालों के लिए उनके प्रतिनिधि तय करेगा.

आज की तारीख का अंक-ज्ञान क्या कहता है?

आज की तारीख का अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 7 है. यह रहस्य, उलटफेर, गहन निर्णय और अप्रत्याशित परिणामों का कारक माना जाता है.

अंक 7 चुनावी परिणामों को कैसे प्रभावित करता है?

अंक 7 बताता है कि किसी भी दल को सीधी जीत नहीं मिलेगी. अचानक बने गठबंधन और मतदाताओं का अंतिम समय का झुकाव तस्वीर बदल सकता है.

बिहार के भाग्य की दिशा किस ओर संकेत करती है?

अंक 7 बताता है कि आज के फैसले बिहार की बुनियाद तय करेंगे. सत्ता की कुंजी किंगमेकर पार्टियों के हाथ में जा सकती है और यह बदलाव की ओर बढ़ सकता है.

