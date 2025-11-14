हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रक्या प्रशांत किशोर बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री? ग्रहों और अंक-ज्योतिष से जानें कब खुलेगा उनका भाग्य!

क्या प्रशांत किशोर बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री? ग्रहों और अंक-ज्योतिष से जानें कब खुलेगा उनका भाग्य!

Prediction: प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अंक ज्योतिष और कुंडली में बैठे ग्रह इस प्रश्न का क्या उत्तर दे रहे हैं, आइए जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 14 Nov 2025 05:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Prediction: बिहार की राजनीति में अगर किसी एक नाम ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा हलचल मचाई है तो वह है प्रशांत किशोर. कभी नरेंद्र मोदी के प्रचार रणनीतिकार, तो कभी ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के भरोसेमंद सलाहकार. प्रशांत किशोर हमेशा सत्ता के इर्द-गिर्द रहे हैं, लेकिन स्वयं उससे दूर. अब जब उन्होंने 'जन सुराज' का रास्ता चुना है, सवाल उठता है, क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? ग्रहों और अंक-ज्योतिष दोनों ने इस रहस्य का दिलचस्प जवाब दिया है.

कुछ वेबसाइट पर प्रशांत किशोर के जन्म की डेट 20 मार्च 1977 बताई जा रही है. इसके अनुसार उनका मूलांक 2 है, जो चंद्रमा ग्रह का प्रतीक माना जाता है. अंक 2 वाले व्यक्ति भावनात्मक, कल्पनाशील और रणनीति में बेहद निपुण होते हैं. वे सामने से नहीं, बल्कि पीछे रहकर इतिहास रचते हैं. यही वजह है कि प्रशांत किशोर का पूरा राजनीतिक सफर पर्दे के पीछे से सत्ता का चेहरा तय करने में बीता है. लेकिन अब जब उनके सितारे बदल रहे हैं, तो भाग्य कहता है कि यह शख्स अब खुद केंद्र में आ सकता है.

उनकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा मीन राशि में है और लग्न वृश्चिक का है. यह संयोजन व्यक्ति को गहरा सोचने वाला और परिस्थितियों में छिपे अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाता है. इसीलिए वे 'जनभावना' और 'रणनीति' दोनों की नब्ज़ को एक साथ पकड़ लेते हैं. वृश्चिक लग्न उन्हें गहराई, रहस्य और नियंत्रण देता है जबकि मीन चंद्र उन्हें जनसंपर्क और भावनात्मक जुड़ाव की शक्ति देता है. यही दो गुण किसी भी नेता को शीर्ष पर पहुंचाने की कुंजी होते हैं.

अंक-ज्योतिष के हिसाब से आने वाला समय, यानी 2026-27, उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है. उस समय वे शुक्र महादशा में प्रवेश करेंगे और शुक्र राजनीति में लोकप्रियता, करिश्मा और सार्वजनिक छवि का ग्रह है. यह ग्रह व्यक्ति को भीड़ से जुड़ने, सम्मान पाने और सत्ता तक पहुंचने का अवसर देता है. ग्रहों के संकेत कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर आने वाले दो वर्षों में अपनी संगठनात्मक शक्ति और जनता के भरोसे को ठोस रूप दें, तो मुख्यमंत्री बनने का मार्ग उनके लिए खुल सकता है.

हालांकि राह आसान नहीं है. इंटरनेट पर उपलब्ध उनकी कुंडली में बुध नीच का है और शनि वक्री स्थिति में. इसका अर्थ यह है कि कभी-कभी उनके विचार जनता तक देर से पहुंचते हैं या विरोध में गलत व्याख्या हो जाती है. यही ग्रह उन्हें सिखाते हैं, जल्दबाज़ी से नहीं, बल्कि दृढ़ रणनीति और संयम से आगे बढ़ना होगा. अगर वे व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर सहयोगियों के साथ टीम बनाते हैं, तो यही लोग आने वाले समय में उनकी शक्ति का आधार बनेंगे.

वर्तमान ग्रह स्थिति कहती है कि अभी वे 'रणनीतिकार' से 'नेता' में बदलने की प्रक्रिया में हैं. वर्ष 2026-27 में यदि वे अपने 'जन सुराज' अभियान को व्यापक आंदोलन का रूप दे सके, तो भाग्य और ग्रह दोनों उनके पक्ष में होंगे. सिंह चंद्र और शुक्र की ऊर्जा उनके लिए 'राजयोग' का निर्माण कर सकती है. लेकिन अगर वे अकेले चलने की कोशिश करेंगे, तो राह कठिन होगी.

संक्षेप में कहा जाए तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पर समय मांगता है धैर्य और संतुलन. उनका भाग्य अगले दो वर्षों में तय करेगा कि वे बिहार की राजनीति के 'किंगमेकर' रहेंगे या 'किंग' बन जाएंगे. ग्रहों ने संकेत दे दिए हैं, अब चाल उन्हें चलनी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 05:33 AM (IST)
Tags :
CM Ank Jyotish Astrology Prediction 2025 PRASHANT KISHOR BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
यूटिलिटी
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget