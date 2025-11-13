हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबिहार चुनाव रिजल्ट 2025: बिहार में सत्ता का संग्राम, सिंह राशि का चंद्रमा और वैधृति योग तय करेंगे किसके सिर सजेगा ताज!

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: बिहार में सत्ता का संग्राम, सिंह राशि का चंद्रमा और वैधृति योग तय करेंगे किसके सिर सजेगा ताज!

Bihar Election Result 2025 LIVE: 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा नतीजों से पहले सिंह चंद्रमा और वैधृति योग सत्ता में बड़ा उलटफेर ला सकते हैं. जानें किन नेताओं को फायदा मिलेगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Election Result 2025: कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति में है जो राजनीति में बड़ा उलटफेर ला सकती है. पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2025, शुक्रवार को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा यह संयोजन सत्ता, अहंकार, प्रतिष्ठा और नेतृत्व से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में जो नेता अपने 'स्व' और 'रणनीति' पर नियंत्रण रखेंगे, वही जीत की चौखट तक पहुंचेंगे.

सूर्य का प्रभाव अभी भी तुला राशि में है. यानी संतुलन और न्याय की परीक्षा का दिन. इसका अर्थ है कि नतीजे 'एकतरफा लहर' नहीं बल्कि संघर्षपूर्ण समीकरण दिखा सकते हैं. ग्रहों का ये मिलन कहता है, जो आज विनम्रता से झुक गया, कल वही जनता के सिर चढ़ेगा.

राहु काल (सुबह 10:45 से 12:05 तक) और यमगण्ड (दोपहर 16:02:04 से 16:45:07 तक) के दौरान कुछ दलों के लिए अचानक झटका या मतगणना में धीमापन दिख सकता है. खासकर वे दल जो आत्मविश्वास में चूक करेंगे, उनके लिए वैधृति योग 'नेतृत्व पर सवाल' उठाने वाला हो सकता है.

ज्योतिषीय संकेत क्या कहते हैं?

जिन नेताओं की कुंडली में सूर्य या गुरु मजबूत है (जैसे सिंह, धनु, मीन राशि वाले), उनके लिए यह दिन भाग्यवर्धक है. जिनके शनि या राहु पीड़ित हैं (जैसे मिथुन, कन्या, कुंभ राशि वाले), उन्हें देर से राहत मिलेगी. नतीजे परेशान और हैरान कर सकते हैं.

जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, वे भावनात्मक निर्णय लेकर राजनीतिक नुकसान उठा सकते हैं. इस दिन सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर और उसकी उर्जा सत्ता की चाह चरम पर पहुंचती है. यही कारण है कि जिन नेताओं ने जनता की नब्ज समझी है, वे आगे निकलेंगे. लेकिन जो सिर्फ गठबंधन की गणना में उलझे हैं, उनके लिए ग्रहों का संदेश स्पष्ट है 'अहम से पतन होता है.'

बिहार का 'कल' सिर्फ नतीजों का दिन नहीं, बल्कि 'नेतृत्व की परीक्षा' का दिन!

'संग्रामे जयमिच्छेत् नित्यं देवता-पूजनम्' यानी जो युद्ध में विजय चाहता है, उसे पहले देव-शक्ति की शरण लेनी चाहिए. आज शाम सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु या सूर्य देव को जल अर्पित करें, और मन में विनम्रता रखें यही 'राजयोग' का वास्तविक सूत्र है.

बिहार का 'कल' सिर्फ नतीजों का दिन नहीं, बल्कि 'नेतृत्व की परीक्षा' का दिन है. सिंह राशि में बैठा चंद्रमा और वैधृति योग का ये संगम तय करेगा कि कौन सिंहासन तक पहुंचेगा और कौन जनता की अदालत में ठहर जाएगा. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, यह तो ग्रहों की नई पटकथा की शुरुआत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 13 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Prediction 2025 BIHAR Bihar Election Result 2025 Bihar Chunav Results
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
