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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: जन्म की तारीख बताती है आपकी सबसे बड़ी ताकत! अंक ज्योतिष से जानिए अपना सीक्रेट टैलेंट

Numerology: जन्म की तारीख बताती है आपकी सबसे बड़ी ताकत! अंक ज्योतिष से जानिए अपना सीक्रेट टैलेंट

Numerology: क्या आपकी जन्म तारीख आपके व्यक्तित्व और सबसे बड़ी ताकत के बारे में संकेत देती है? अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक जानिए अपना Secret Talent और खास खूबियां।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jul 2026 04:22 PM (IST)
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Numerology: क्या आपकी जन्म तारीख सिर्फ आपकी उम्र बताती है या फिर आपके व्यक्तित्व और छिपी हुई प्रतिभा के बारे में भी कुछ संकेत देती है? अंक ज्योतिष में माना जाता है कि जन्म की तारीख से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और उसकी प्रमुख क्षमताओं के बारे में संकेत दे सकता है. हालांकि, यह एक पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यता है और इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं माना गया है.

यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 31 तारीख के बीच हुआ है, तो पहले अपना मूलांक निकालें.

मूलांक निकालने का आसान तरीका

यदि आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो 2+5 = 7.
यदि जन्म 18 को हुआ है तो 1+8 = 9.
यदि जन्म 29 को हुआ है तो 2+9 = 11, फिर 1+1 = 2.

अब जानिए आपकी छिपी हुई प्रतिभा.

मूलांक 1

यदि आपका मूलांक 1 है तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत करने का साहस अधिक हो सकता है. ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित करने में आगे माने जाते हैं.

छिपी हुई प्रतिभा: नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की योग्यता.

मूलांक 2

मूलांक 2 वाले लोगों को संवेदनशील, शांत और सहयोगी स्वभाव का माना जाता है. ये समूह में बेहतर तालमेल बनाने और विवाद सुलझाने में अच्छे हो सकते हैं.

छिपी हुई प्रतिभा: लोगों को जोड़ना और रिश्तों को मजबूत बनाना.

मूलांक 3

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3 वाले लोग रचनात्मक सोच, अनुशासन और योजना बनाने में कुशल माने जाते हैं. शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में इनकी रुचि हो सकती है.

छिपी हुई प्रतिभा: योजना बनाना और प्रबंधन करना.

मूलांक 4

मूलांक 4 वाले लोगों को नई सोच, अलग नजरिया और समस्याओं का अनोखा समाधान निकालने वाला माना जाता है.

छिपी हुई प्रतिभा: नए विचार देना और समस्याओं का समाधान ढूंढ़ना.

मूलांक 5

मूलांक 5 वाले लोगों को बातचीत, विपणन, मीडिया, लेखन और नए लोगों से जुड़ने में कुशल माना जाता है.

छिपी हुई प्रतिभा: प्रभावशाली संवाद और लोगों से अच्छे संबंध बनाना.

मूलांक 6

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 6 वाले लोगों में संगीत, डिजाइन, फैशन, अभिनय और रचनात्मक कार्यों की ओर झुकाव हो सकता है.

छिपी हुई प्रतिभा: रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता.

मूलांक 7

मूलांक 7 वाले लोग गहराई से सोचने, शोध करने और नई जानकारी खोजने में रुचि रखते हैं. इन्हें ज्ञान अर्जित करना पसंद हो सकता है.

छिपी हुई प्रतिभा: विश्लेषण करना और शोध करना.

मूलांक 8

मूलांक 8 वाले लोगों को मेहनती, अनुशासित और धैर्यवान माना जाता है. ये कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं.

छिपी हुई प्रतिभा: धैर्य, अनुशासन और लगातार सफलता हासिल करने की क्षमता.

मूलांक 9

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वाले लोगों में साहस, ऊर्जा और दूसरों की मदद करने की भावना अधिक हो सकती है.

छिपी हुई प्रतिभा: साहस, उत्साह और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता.

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ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, अंक ज्योतिष व्यक्ति के व्यक्तित्व और संभावित गुणों को समझने का एक पारंपरिक माध्यम है. लेकिन किसी व्यक्ति की वास्तविक सफलता केवल जन्मतिथि से तय नहीं होती. मेहनत, शिक्षा, अनुभव और सही निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं.

यह भी पढ़े- Weak Sun: कुंडली में सूर्य कमजोर है तो मिलने लगते हैं ये संकेत, जानें कारण, प्रभाव और आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jul 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Lucky Number Personality Birth Number Numerology Number NUMEROLOGY Birth Date Secret Talent Life Path Number
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