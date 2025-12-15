हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNew Year 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्र में नए साल की एंट्री, 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 9 महासंयोग

New Year 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्र में नए साल की एंट्री, 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 9 महासंयोग

New Year 2026 Shubh Sanyog: नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को नौ ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो संकेत देते हैं कि यह सकारात्मक बदलाव, उन्नति, नए अवसर और प्रगति वाला वर्ष होगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

New Year 2026: साल 2026 का स्वागत करने के लिए सभी उत्सुक हैं. अच्छी बात यह है कि, इस बार साल की शुरुआत बहुत ही शुभ होगी. खासकर ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से 1 जनवरी 2026 के दिन शुभ माना जा रहा है. इसका कारण यह है कि, साल के पहले दिन ही नौ ऐसे संयोग बन रहे हैं, जोकि इस दिन की शुभता को बढ़ाएंगे.

धार्मिक दृष्टि से साल के पहले महत्वपूर्व व्रत-त्योहार रहने वाले हैं. वहीं न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार वर्ष 2026 के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे में साल की शुरुआत सूर्य की मजबूत स्थिति और शुभ संयोगों में हो रही है, जिसे ज्योतिष के अनुसार शुभ संकेत माना जा रहा है. आइए जानते हैं 1 जनवरी 2026 के दिन कौन से 9 संयोग रहने वाले हैं.

1 जनवरी 2026 को 9 महासंयोग (1st January New Year 2026 Shubh Sanyog)

तिथि का संयोग- 1 जनवरी 2026 को पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी. त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होती हैं. ऐसे में साल की शुरुआत शिव कृपा के साथ होना शुभ संकेत है.

प्रदोष व्रत के साथ नववर्ष का आगमन- 1 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन और त्रयोदशी तिथि रहेगी. ऐसे में साल के पहले दिन गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है जोकि साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत होगा.

गुरुवार का दिन- हिंदू धर्म  में गुरुवार को सप्ताह के सभी दिनों में सबसे शुभ तिथि माना गया है. इस दिन लक्ष्मी-नारायण की पूजा की जाती है.

शुभ योग- 1 जनवरी 2026 को शुभ योग भी बन रहा है. इस दिन शुभ योग सुबह से शुरू होकर शाम 05:12 बजे तक रहेगा. 

शुक्ल योग- शुभ योग के समाप्त होने के बाद शुक्ल योग शाम 05:12 बजे से रात तक रहेगा. शुक्ल योग को भी नए कार्य, निवेश और शुभ आरंभ के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है.

शुभ नक्षत्र- साल के पहले दिन नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी रहने वाला है. 1 जनवरी 2026 को सुबह से लेकर रात तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. फिर रात 10:48 से मृगशिला नक्षत्र लग जाएगा.

रवि योग- नए साल के शुभारंभ पर रवि योग का निर्माण भी हो रहा है. मान्यता है कि रवि योग में किए सूर्य पूजन से सभी दोष दूर होते हैं.

नंदी पर शिववास- साल पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को भगवान शिव का वास उनके प्रिय गण नंदी पर रहेगा. इस दिन शिवजी का रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

चंद्रमा का गोचर उच्च राशि में- साल के पहले दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे. वृषभ राशि का चंद्रमा का होना मानसिक शांति, सुख और निर्णय क्षमता में वृद्धि करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Tags :
Shubh Yog New Year 2026 Astrology 2026 Happy New Year 2026 9 Mahasanyog 1 January 2026 Panchang Nav Varsh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement

वीडियोज

BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News
Income Tax का सीधा वार! Political Donation पर अब कोई माफी नहीं | Paisa Live
₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
नौकरी
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
IIT भुवनेश्वर में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget