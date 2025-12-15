New Year 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्र में नए साल की एंट्री, 1 जनवरी 2026 को बनेंगे 9 महासंयोग

New Year 2026: साल 2026 का स्वागत करने के लिए सभी उत्सुक हैं. अच्छी बात यह है कि, इस बार साल की शुरुआत बहुत ही शुभ होगी. खासकर ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से 1 जनवरी 2026 के दिन शुभ माना जा रहा है. इसका कारण यह है कि, साल के पहले दिन ही नौ ऐसे संयोग बन रहे हैं, जोकि इस दिन की शुभता को बढ़ाएंगे.

धार्मिक दृष्टि से साल के पहले महत्वपूर्व व्रत-त्योहार रहने वाले हैं. वहीं न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार वर्ष 2026 के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे में साल की शुरुआत सूर्य की मजबूत स्थिति और शुभ संयोगों में हो रही है, जिसे ज्योतिष के अनुसार शुभ संकेत माना जा रहा है. आइए जानते हैं 1 जनवरी 2026 के दिन कौन से 9 संयोग रहने वाले हैं.

1 जनवरी 2026 को 9 महासंयोग (1st January New Year 2026 Shubh Sanyog)

तिथि का संयोग- 1 जनवरी 2026 को पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी. त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होती हैं. ऐसे में साल की शुरुआत शिव कृपा के साथ होना शुभ संकेत है.

प्रदोष व्रत के साथ नववर्ष का आगमन- 1 जनवरी 2026 को गुरुवार का दिन और त्रयोदशी तिथि रहेगी. ऐसे में साल के पहले दिन गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहा है जोकि साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत होगा.

गुरुवार का दिन- हिंदू धर्म में गुरुवार को सप्ताह के सभी दिनों में सबसे शुभ तिथि माना गया है. इस दिन लक्ष्मी-नारायण की पूजा की जाती है.

शुभ योग- 1 जनवरी 2026 को शुभ योग भी बन रहा है. इस दिन शुभ योग सुबह से शुरू होकर शाम 05:12 बजे तक रहेगा.

शुक्ल योग- शुभ योग के समाप्त होने के बाद शुक्ल योग शाम 05:12 बजे से रात तक रहेगा. शुक्ल योग को भी नए कार्य, निवेश और शुभ आरंभ के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है.

शुभ नक्षत्र- साल के पहले दिन नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी रहने वाला है. 1 जनवरी 2026 को सुबह से लेकर रात तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. फिर रात 10:48 से मृगशिला नक्षत्र लग जाएगा.

रवि योग- नए साल के शुभारंभ पर रवि योग का निर्माण भी हो रहा है. मान्यता है कि रवि योग में किए सूर्य पूजन से सभी दोष दूर होते हैं.

नंदी पर शिववास- साल पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को भगवान शिव का वास उनके प्रिय गण नंदी पर रहेगा. इस दिन शिवजी का रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

चंद्रमा का गोचर उच्च राशि में- साल के पहले दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे. वृषभ राशि का चंद्रमा का होना मानसिक शांति, सुख और निर्णय क्षमता में वृद्धि करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.