हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मYear Ender 2025: इस साल लोगों की आस्था का केंद्र रहा प्रयाग, गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ महाकुंभ

Google Search Year Ender 2025: इस साल प्रयागराज का महाकुंभ लोगों की आस्था का केंद्र रहा. गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेले को सर्च किया.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

 Google Search Year Ender 2025: प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हुई थी. इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई. कई लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बने तो वहीं कई लोगों ने ऑनलाइन सर्च करके प्रयागराज के बारे में जानने और यहां जाने की योजना बनाई. यही कारण है कि, भारत का यह आध्यात्मिक शहर 2025 में गूगल में टॉप ट्रेंडिंग शहर रहा.

महाकुंभ 2025 की शुरुआत से ही देश-दुनिया में इसकी चर्चा बनी हुई थी. संगम नगरी में लगने वाले इस विश्वप्रसिद्ध आध्यात्मिक आयोजन ने न सिर्फ करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी इसका प्रभाव साफ दिखाई दिया. गूगल ट्रेंड्स के अनुसार (Google Search Top City in India 2025) साल 2025 में भारत के जिन शहरों को सबसे ज्यादा सर्च किया उनमें गोवा, कश्मीर, मालदीवस मनाली या पुद्दुचेरी नहीं बल्कि महाकुंभ प्रयागराज शीर्ष पर रहा.

Google पर महाकुंभ का बोलबाला

जनवरी से फरवरी 2025 तक चले महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ दर्ज की गई. इस साल 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में हुआ था. यही कारण है कि इस शहर को लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया (Top Trending Travel Search).


प्रयागराज न सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशंस की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा, बल्कि यह पूरे साल की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग खबर सर्च (New Tranding) भी बनी. इस प्रकार महाकुंभ का पवित्र और भव्य धार्मिक आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया में मजबूती से पेश करने वाला साबित हुआ.

प्रयागराज महाकुंभ का प्रभाव केवल धार्मिक स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर भी इसकी व्यापक उपस्थिति देखने को मिली. जैसे- दर्शन, रूट प्लान, स्नान की तिथियां, ट्रैफिक अपडेट, शिविरों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़ी जानकारियां भी लोगों ने सर्च की.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 12 Dec 2025 03:19 PM (IST)
Google Trends PRAYAGRAJ MAHAKUMBH New Year 2026 Year Ender 2025 Astrology 2026 Trending Searches
