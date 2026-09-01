धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNarendra Modi ने Putin से क्यों कहा 'End of War'? भारत की कुंडली में छिपा है जवाब

Narendra Modi ने Putin से क्यों कहा 'End of War'? भारत की कुंडली में छिपा है जवाब

SCO Summit 2026: PM मोदी ने Putin से End of War की बात क्यों कही? जानें रूसी तेल, चीन की चुनौती और 9-19 सितंबर के संभावित समझौते पर तीनों कुंडलियों का संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

Modi Putin Meeting 2026: बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य बोला. उसकी गूंज युद्ध के मैदान से आगे तेल के बाजार तक सुनाई दे सकती है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे.

मोदी ने कहा कि दुनिया को 'endless war' से 'end of war' की ओर बढ़ना चाहिए. भारत लड़ाई रोकने की हर कोशिश में साथ देने को तैयार है.

यह संदेश जिस समय दिया गया, भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की मुद्दा दशा चल रही थी. उधर पुतिन बुध-शुक्र-शुक्र की दशा में हैं. रूस गुरु-शनि-शनि की अवधि से गुजर रहा है.

तीनों कुंडलियों में अलग-अलग ग्रह सक्रिय हैं. मगर कहानी एक ही है. युद्ध, विदेशी समझौते, तेल और पैसा. इसलिए मोदी के शब्दों को केवल शांति की अपील मानना पर्याप्त नहीं होगा. भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस बयान के पीछे खड़ी दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें- SCO Summit 2026: ईरान संकट के बीच PM मोदी का बड़ा दांव, क्या Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता?

भारत की कुंडली में युद्ध और तेल एक जगह कैसे जुड़े?

भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि और नई दिल्ली के समय पर आधारित है. इसमें वृषभ लग्न है. फिलहाल मंगल की महादशा चल रही है. वृषभ लग्न में मंगल सातवें और बारहवें भाव का स्वामी होता है.

सातवां भाव दूसरे देशों, कूटनीतिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का है. बारहवां भाव विदेश से होने वाले आयात, भुगतान और देश से बाहर जाने वाले धन को दिखाता है.

यह भी पढ़ें- मोदी, पुतिन और शी एक मंच पर... भारत को सस्ता तेल या सीमा पर राहत?

भारत की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठा है. दूसरा भाव राष्ट्रीय खजाने, बचत और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है. यही वह बिंदु है, जहां रूस-यूक्रेन युद्ध भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है.

युद्ध यूरोप में चल रहा है. लेकिन उसकी कीमत भारत को crude oil, महंगी shipping, insurance और कमजोर रुपये के रूप में चुकानी पड़ सकती है.

मंगल की महादशा में विदेश नीति का असर सीधे देश के खजाने पर पड़ना स्वाभाविक है. मोदी का 'End of War' संदेश इसी चिंता को भी सामने लाता है.

यह भी पढ़ें- US Iran War: 6 महीने बाद भी क्यों नहीं झुका ईरान?

राहु बता रहा, पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई

15 अगस्त 2026 से बने भारत के वर्षफल में सिंह लग्न है. राहु विदेशी संबंधों के सातवें भाव में बैठा है. उसकी मुद्दा दशा 9 अक्टूबर तक चलेगी. राहु विदेशी हलचल बढ़ाता है. बड़े देशों के साथ अचानक समझौते करा सकता है. मगर वह शर्तों को पूरी तरह साफ नहीं रहने देता.

मोदी और पुतिन की मुलाकात में आर्थिक संबंधों पर बात हुई. युद्ध समाप्त करने की अपील भी सामने आई. लेकिन रूसी तेल की नई मात्रा, कीमत या discount पर कोई घोषणा नहीं हुई.

यह सातवें भाव के राहु के स्वभाव से मेल खाता है. मुलाकात सामने हुई. बयान भी सामने आया. मगर असली सौदेबाजी अभी कमरे के भीतर है.

भारत के वर्षफल का केतु भी लग्न में बैठा है. यह बताता है कि नई दिल्ली केवल तस्वीरों से संतुष्ट नहीं होगी. वह अपने हित को लेकर भीतर से आशंकित रहेगी. रूस से दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन चीन की बढ़ती खरीद और मॉस्को की शर्तों पर नजर भी रखी जाएगी.

यह भी पढ़ें- Weather Prediction: सितंबर में फिर बिगड़ेगा मौसम? मंगल-शनि दे रहे भारी बारिश के संकेत

गुरु-बुध क्या तेल का रास्ता खोल सकते हैं?

भारत के वर्षफल में गुरु और बुध बारहवें भाव में हैं. बारहवां भाव विदेशी भुगतान और आयात का है. गुरु कर्क राशि में उच्च का है. यह संकट के बीच आपूर्ति का वैकल्पिक रास्ता खुलने की संभावना बढ़ाता है. बुध कीमत, contract, shipping और payment mechanism से जुड़ा है.

दोनों का मेल बताता है कि भारत केवल कुछ अतिरिक्त oil cargo की मांग नहीं करेगा. बातचीत लंबी अवधि की व्यवस्था पर हो सकती है.

रुपये और रूबल में भुगतान. किसी तीसरी मुद्रा का इस्तेमाल. Shipping insurance की अलग व्यवस्था. या भारत के लिए रूसी crude की निश्चित मात्रा.

रास्ता निकल सकता है. मगर एक समस्या भी है. भारत के वर्षफल में शुक्र दूसरे भाव में नीच का है. दूसरा भाव सरकारी खजाने और कीमत का है. शुक्र की यह स्थिति बताती है कि तेल की आपूर्ति मिल जाने के बाद भी आर्थिक राहत पूरी तरह उपभोक्ता तक पहुंचना कठिन हो सकता है.

रूस से crude मिला तो supply crisis कम होगी. लेकिन पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ता हो जाए, यह जरूरी नहीं.

यह भी पढ़ें- 400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

पुतिन की कुंडली में क्यों महत्वपूर्ण है तेल?

पुतिन की उपलब्ध कुंडली 7 अक्टूबर 1952, सुबह 9:30 बजे और सेंट पीटर्सबर्ग की है. यह जन्म समय सार्वजनिक स्रोतों में निर्विवाद नहीं है. इसलिए इससे निकले निजी निष्कर्ष को सीमित संकेत माना जाना चाहिए.

इस कुंडली में तुला लग्न है. शुक्र लग्न और आठवें भाव का स्वामी होकर तुला राशि में बैठा है. मेदिनी ज्योतिष में आठवां भाव जमीन के नीचे मिलने वाली संपदा, तेल, गैस और गोपनीय आर्थिक हितों से जुड़ा माना जाता है.

पुतिन पर इस समय बुध महादशा, शुक्र अंतरदशा और शुक्र प्रत्यंतरदशा चल रही है. यह अवधि 8 अक्टूबर तक रहेगी.

बुध उनकी कुंडली में नौवें और बारहवें भाव का स्वामी है. वह बारहवें भाव में बैठा है. यह स्थिति विदेश, निर्यात, दूर के बाजार और वैकल्पिक payment system को सक्रिय करती है.

शुक्र का प्रभाव तेल तथा रूस के आर्थिक लाभ को केंद्र में लाता है. पुतिन भारत के लिए तेल का रास्ता बंद नहीं करना चाहेंगे. मगर वह बड़ी छूट केवल दोस्ती के नाम पर भी नहीं देंगे. उनकी कुंडली समझौता दिखाती है, रियायत नहीं.

यह भी पढ़ें- Nepal Flood 2026: सितंबर में फिर उफन सकती हैं हिमालयी नदियां?

रूस 8 सितंबर तक क्यों नहीं खोलेगा पत्ते?

इस विश्लेषण में रूस की 12 जून 1990, दोपहर 1:41 बजे और मॉस्को वाली कुंडली ली गई है. इसमें कन्या लग्न है. गुरु चौथे और सातवें भाव का स्वामी होकर दसवें भाव में बैठा है. चौथा भाव जमीन और प्राकृतिक संसाधन दिखाता है. सातवां भाव विदेशी व्यापार का है. दसवां भाव सरकार तथा नीतिगत फैसलों से जुड़ा है.

रूस पर गुरु महादशा और शनि अंतरदशा चल रही है. शनि की प्रत्यंतरदशा 8 सितंबर तक है. गुरु तेल और प्राकृतिक संसाधनों को विदेशी समझौते के जरिए सरकारी नीति के केंद्र में लाता है. शनि उस समझौते को रोकता नहीं, लेकिन उस पर कड़ी शर्तें लगाता है.

कीमत पर मोलभाव लंबा चलता है. मात्रा नियंत्रित रखी जाती है. अंतिम घोषणा टलती है. इसलिए मोदी-पुतिन मुलाकात के बाद तेल पर तत्काल फैसला न आना ग्रहों के संकेत से मेल खाता है.

9 सितंबर के बाद क्या बदल सकता है?

8 सितंबर के बाद रूस की कुंडली में शनि की जगह बुध की प्रत्यंतरदशा शुरू होगी. बुध रूस की कन्या लग्न की कुंडली में लग्न और दसवें भाव का स्वामी है. वह नौवें भाव में बैठा है. नौवां भाव लंबी दूरी के व्यापार, नीति और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी से जुड़ा है.

बुध contract, दस्तावेज और भुगतान का ग्रह भी है. इसलिए 9 सितंबर के बाद बातचीत के कागज तक पहुंचने की संभावना बढ़ती है. संयोग से पुतिन के वर्षफल में शुक्र की मुद्दा दशा 19 सितंबर तक है. पुतिन की जन्मकुंडली में बुध-शुक्र-शुक्र भी सक्रिय है.

भारत के वर्षफल में उच्च का गुरु और बुध आयात वाले बारहवें भाव में पहले से मौजूद हैं. तीनों कुंडलियां 9 से 19 सितंबर के बीच एक महत्वपूर्ण energy window बना रही हैं.

12 और 13 सितंबर को भारत में BRICS Summit होना है. मोदी ने पुतिन को इसके लिए आमंत्रित भी किया है. यही दो दिन तेल, व्यापार और भुगतान से जुड़े किसी framework के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- सितंबर में दाल-तेल से दूध तक क्या होगा महंगा? कमजोर मानसून के बीच कुंडली ने बढ़ाई चिंता

कुंडलियां किस तरह के समझौते की संभावना दिखाती हैं?

यह योग पेट्रोल की कीमत अचानक घटाने से अधिक supply security की ओर इशारा करता है. भारत और रूस के बीच इन मुद्दों पर प्रगति संभव है:-

  • रूसी crude की नियमित आपूर्ति
  • भारत के लिए निश्चित मात्रा सुरक्षित करना
  • लंबी अवधि का purchase contract
  • वैकल्पिक मुद्रा में भुगतान
  • Shipping और insurance की विशेष व्यवस्था

कुंडलियों की तुलनात्मक शक्ति के आधार पर 9 से 19 सितंबर के बीच किसी supply framework या energy assurance की संभावना लगभग 65 से 70 प्रतिशत मानी जा सकती है.

मगर पहले जैसी बड़ी छूट मिलने की संभावना करीब 35 से 40 प्रतिशत ही दिखाई देती है. ये प्रतिशत किसी आर्थिक मॉडल के आंकड़े नहीं हैं. ये ग्रह, भाव और दशाओं की तुलनात्मक शक्ति पर आधारित ज्योतिषीय अनुमान हैं.

चीन सबसे बड़ा पेंच क्यों है?

ईरान संकट के बाद चीन भी रूसी crude की खरीद बढ़ा रहा है. पुतिन के सामने भारत अकेला खरीदार नहीं है. रूस की कुंडली में शनि कीमत पर सख्ती दिखा रहा है. पुतिन की शुक्र अवधि अपना लाभ बचाने की ओर झुकी हुई है. भारत के वर्षफल का राहु भी सौदे में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका बढ़ाता है.

यह तीसरा पक्ष चीन हो सकता है. मॉस्को भारत और चीन की मांग को आमने-सामने रख सकता है. जो अधिक मात्रा उठाए, तेज भुगतान करे या लंबा contract दे, उसे बेहतर शर्त मिल सकती है.

इसलिए भारत को तेल मिलने की संभावना मजबूत है. अपनी मनचाही कीमत पर मिलने की संभावना उतनी मजबूत नहीं.

PM मोदी के 'End of War' का असली अर्थ

मोदी ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा कि वह तेल के लिए युद्ध समाप्त कराना चाहते हैं. दोनों बातों को सीधे जोड़ना गलत होगा. लेकिन आर्थिक रिश्ता साफ है. युद्ध घटा तो Russian oil की supply स्थिर हो सकती है. Shipping और payment का जोखिम कम हो सकता है. तेल प्रतिष्ठानों पर हमले रुके तो निर्यात बढ़ सकता है.

भारत को रूस से संबंध भी बनाए रखने हैं. पश्चिमी देशों के दबाव को भी संभालना है. चीन को रूसी तेल के बाजार पर हावी भी नहीं होने देना. घरेलू महंगाई से भी बचना है.

मोदी का 'End of War' संदेश इसी कठिन संतुलन का हिस्सा है. कुंडलियां बताती हैं कि पुतिन केवल मोदी की बात सुनकर नहीं रुकेंगे. 9 से 19 सितंबर के बीच रूस भारत के लिए तेल आपूर्ति, भुगतान या लंबे contract का रास्ता खोल सकता है.

हालांकि बड़ी छूट की उम्मीद कमजोर है. भारत को तेल मिल सकता है. मगर अपनी मनचाही कीमत पर नहीं.

बिश्केक में शब्द शांति के थे. पर उनका अगला अध्याय 12-13 सितंबर को भारत में लिखा जा सकता है. तब पता चलेगा कि पुतिन ने मोदी की अपील पर केवल सहमति जताई या रूसी तेल के कुछ पत्ते भी खोल दिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin PM Modi Russian Oil Prediction 2026 SCO Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Narendra Modi ने Putin से क्यों कहा 'End of War'? भारत की कुंडली में छिपा है जवाब
Narendra Modi ने Putin से क्यों कहा 'End of War'? भारत की कुंडली में छिपा है जवाब
राशिफल
Kal Ka Rashifal 2 September 2026: बुधवार को मंगल की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, ये राशियां रहें सावधान
बुधवार को मंगल की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, ये राशियां रहें सावधान
ऐस्ट्रो
Boss से बहस के बाद नौकरी छोड़ने का मन बने तो रुक जाएं, 7 सितंबर तक ग्रह करा सकते हैं गलत फैसला
Boss से बहस के बाद नौकरी छोड़ने का मन बने तो रुक जाएं, 7 सितंबर तक ग्रह करा सकते हैं गलत फैसला
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: सितंबर का पहला दिन इन राशियों के लिए खास, मिथुन को धन और कर्क को नौकरी में मिल सकती है अच्छी खबर
सितंबर का पहला दिन इन राशियों के लिए खास, मिथुन को धन और कर्क को नौकरी में मिल सकती है अच्छी खबर
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget