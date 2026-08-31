Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता? ईरान संकट के बीच SCO में बड़ा दांव खेलने जा रहे मोदी

धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSCO Summit 2026: ईरान संकट के बीच PM मोदी का बड़ा दांव, क्या Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता?

SCO Summit 2026: ईरान संकट के बीच PM मोदी का बड़ा दांव, क्या Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता?

Modi Putin Meeting SCO Summit 2026: ईरान संकट और Hormuz में तनाव के बीच क्या Putin भारत को सस्ता Russian Oil देंगे? SCO Summit में मोदी के दांव और भारत-रूस की कुंडली का सटीक विश्लेषण पढ़ें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

SCO Summit 2026: बिश्केक में तीन नेता एक मंच पर होंगे. नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग. कैमरों को हाथ मिलाने वाली तस्वीरें मिलेंगी. भारत को इससे कहीं ज्यादा चाहिए. उसे तेल चाहिए. लगातार चाहिए. ऐसी कीमत पर चाहिए, जिससे देश का import bill न बिगड़े.

ईरान संकट ने Strait of Hormuz के रास्ते होने वाली आपूर्ति को मुश्किल बना दिया है. जहाजों की आवाजाही घटी है. बीमा और माल ढुलाई का खर्च बढ़ा है. Brent crude 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है.

ऐसे समय में भारत की नजर एक बार फिर रूस पर है. लेकिन इस बार पुतिन से सस्ता तेल लेना आसान नहीं होगा. चीन भी उसी तेल के लिए कतार में है. रूस के पास माल है. खरीदार दो हैं. यही वह जगह है, जहां मोदी का असली दांव शुरू होता है.

यह भी पढ़ें- मोदी, पुतिन और शी एक मंच पर... भारत को सस्ता तेल या सीमा पर राहत?

ईरान संकट ने भारत का तेल गणित कैसे बिगाड़ा?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेश से खरीदता है. मध्य-पूर्व उसकी ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है.

ईरान संकट से यही रास्ता प्रभावित हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में भारत का crude import घटकर लगभग 45.1 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. जुलाई में यह करीब 50.7 लाख बैरल प्रतिदिन था. मध्य-पूर्व से आने वाली आपूर्ति भी संकट से पहले के स्तर पर नहीं लौटी है.

मुश्किल केवल कम आपूर्ति की नहीं है. Hormuz के रास्ते माल लाना महंगा हो गया है. जहाजों को अधिक insurance premium देना पड़ रहा है. यात्रा का जोखिम बढ़ा है. भुगतान और प्रतिबंधों की समस्या अलग है.

इसलिए भारत को ऐसे सप्लायर की जरूरत है, जिसकी आपूर्ति Hormuz पर निर्भर न हो. रूस इस कसौटी पर फिट बैठता है.

यह भी पढ़ें- Weather Prediction: सितंबर में फिर बिगड़ेगा मौसम? मंगल-शनि दे रहे भारी बारिश के संकेत

क्या पुतिन पहले जैसी छूट देंगे?

यही सबसे बड़ा सवाल है. रूसी तेल भारत के लिए अब भी महत्वपूर्ण है. मगर वह पहले जितना सस्ता नहीं रहा. जुलाई के अंत में भारत पहुंचने वाले Russian Urals crude की छूट घटकर Brent से केवल एक से दो डॉलर प्रति बैरल रह गई थी. जुलाई की शुरुआत में यह अंतर 10 डॉलर से अधिक था.

इसके पीछे चीन की बढ़ती खरीद भी है. ईरान से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद चीन ने रूस से अधिक तेल उठाना शुरू किया. इससे रूसी crude के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी. भारत की खरीद जुलाई के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई.

पुतिन अब एक मजबूर विक्रेता नहीं हैं. उनके सामने भारत और चीन जैसे दो बड़े ग्राहक हैं. वह दोनों की जरूरत जानते हैं. इसीलिए रूस केवल दोस्ती के नाम पर बड़ी छूट देगा, इसकी संभावना कम है.

भारत को बेहतर कीमत के साथ मात्रा की गारंटी भी चाहिए. Shipping assurance भी जरूरी है. Payment mechanism पर भी सहमति चाहिए.

संभव है कि रुपये-रूबल व्यवस्था, तीसरी मुद्रा में भुगतान या लंबे supply contract पर चर्चा हो. अभी ऐसा कोई नया समझौता घोषित नहीं हुआ है.

इसलिए पुतिन ने सस्ता तेल दे दिया कहना गलत होगा. सही सवाल यह है कि क्या मोदी ऐसी व्यवस्था बनवा सकते हैं, जिससे भारत को चीन के मुकाबले बेहतर शर्तें मिलें.

यह भी पढ़ें- 400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

बिश्केक में मोदी का बड़ा दांव क्या होगा?

भारत केवल प्रति बैरल दो या तीन डॉलर बचाने के लिए बातचीत नहीं करेगा. उसका लक्ष्य लंबी अवधि की energy security हो सकता है. पहला दांव अधिक रूसी cargo सुरक्षित करने का होगा.

दूसरा दांव कीमत का होगा. भारत चाहेगा कि बड़ी और नियमित खरीद के बदले रूस बेहतर discount दे. तीसरा दांव भुगतान का होगा. डॉलर और प्रतिबंधों से जुड़ा जोखिम घटाना जरूरी है.

चौथा मुद्दा transport route का हो सकता है. भारत ऐसे रास्ते चाहता है, जिन पर Hormuz जैसे किसी एक समुद्री मार्ग का दबाव न हो.

SCO के सदस्य देश 2030 तक ऊर्जा सहयोग की रणनीति स्वीकार कर चुके हैं. इसमें उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच संतुलन तथा energy security पर जोर दिया गया है. इसलिए बिश्केक में तेल और ऊर्जा पर बातचीत सम्मेलन के एजेंडे से बाहर नहीं होगी.

भारत की कुंडली में तेल सौदे का वास्तविक संकेत

भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947, मध्यरात्रि और नई दिल्ली की है. इसमें वृषभ लग्न है.

तेल के मामले में केवल गुरु या शुक्र को देखना पर्याप्त नहीं है. मेदिनी ज्योतिष में पेट्रोलियम और भूमिगत संसाधनों पर शनि, मंगल, राहु और अष्टम भाव का प्रभाव माना जाता है. आयात के लिए द्वादश भाव देखा जाता है. विदेशी समझौते सप्तम भाव से देखे जाते हैं. देश के धन पर दूसरा और लाभ पर ग्यारहवां भाव प्रभाव डालता है.

भारत की कुंडली में मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है. वह दूसरे भाव में बैठा है. इस समय भारत की मंगल महादशा चल रही है. इसलिए विदेशी समझौते, आयात खर्च और राष्ट्रीय खजाना एक ही धागे में जुड़ रहे हैं. यह स्थिति साफ बताती है कि विदेश नीति का सीधा असर देश के आर्थिक हिसाब पर पड़ेगा.

यह सस्ता तेल मिलने की गारंटी नहीं है. यह बताता है कि तेल का फैसला केवल commercial purchase नहीं रहेगा. वह रणनीतिक समझौता बनेगा.

यह भी पढ़ें- Nepal Flood 2026: सितंबर में फिर उफन सकती हैं हिमालयी नदियां?

भारत की वर्षफल कुंडली में छिपी बड़ी शर्त

15 अगस्त 2026 से बने भारत के वर्षफल में सिंह लग्न है. राहु सप्तम भाव में है. केतु लग्न में बैठा है. राहु का संबंध विदेशी शक्तियों, असामान्य समझौतों और अपारदर्शी शर्तों से जोड़ा जाता है. सप्तम भाव में इसका होना बड़े international deal की संभावना बढ़ाता है. साथ ही भरोसे की कमी भी दिखाता है.

वर्षफल में गुरु और बुध द्वादश भाव में हैं. द्वादश भाव आयात, विदेशी भुगतान और बढ़ते खर्च का है. गुरु यहां उच्च का है. इसलिए भारत संकट के बीच आपूर्ति का रास्ता खोज सकता है. लेकिन इसका अर्थ सस्ती खरीद नहीं है. आपूर्ति मिल सकती है, पर भुगतान या परिवहन की कीमत ऊंची रह सकती है.

दूसरे भाव में नीच का शुक्र भी सावधान करता है. यह सरकारी खजाने, मूल्य निर्धारण और जनता तक राहत पहुंचने के बीच अंतर दिखाता है. सीधा संकेत यह है, सौदा हो सकता है, लेकिन उसका लाभ तुरंत पेट्रोल पंप पर दिखाई देना जरूरी नहीं.

पुतिन की कुंडली में क्या चल रहा है?

पुतिन की उपलब्ध कुंडली 7 अक्टूबर 1952, सुबह 9:30 बजे, सेंट पीटर्सबर्ग की है. यह जन्म समय सार्वजनिक रूप से निर्विवाद नहीं है. इसलिए इससे निकले निष्कर्ष को सीमित संकेत की तरह ही लेना चाहिए.

इस कुंडली में तुला लग्न है. शुक्र लग्न और अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है. अष्टम भाव जमीन के नीचे मिलने वाली संपदा, तेल और गोपनीय आर्थिक हितों से जुड़ा है.

पुतिन पर इस समय बुध महादशा, शुक्र अंतरदशा और शुक्र प्रत्यंतरदशा चल रही है. बुध उनकी कुंडली में नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में स्थित है. यह विदेश, निर्यात, दूर के बाजार और वैकल्पिक आर्थिक रास्तों को सक्रिय करता है.

शुक्र का प्रभाव भूमिगत संपदा और अपने लाभ की रक्षा से जुड़ता है. इसका संकेत काफी स्पष्ट है. पुतिन ऊर्जा सौदे के लिए तैयार हो सकते हैं. वह भारत को रास्ता भी दे सकते हैं. लेकिन उनकी प्राथमिकता रूस का आर्थिक लाभ रहेगा.

वह छूट को मुफ्त राजनीतिक उपहार की तरह नहीं देंगे. उसके बदले बड़ी खरीद, निश्चित भुगतान या लंबा contract मांग सकते हैं.

यह भी पढ़ें- सितंबर में दाल-तेल से दूध तक क्या होगा महंगा? कमजोर मानसून के बीच कुंडली ने बढ़ाई चिंता

रूस की कुंडली क्यों बता रही कठिन सौदेबाजी?

इस विश्लेषण में रूस की 12 जून 1990, दोपहर 1:41 बजे, मॉस्को वाली कुंडली ली गई है. इसमें कन्या लग्न है. गुरु चौथे और सप्तम भाव का स्वामी होकर दसवें भाव में बैठा है. चौथा भाव भूमि और प्राकृतिक संसाधन दिखाता है. सप्तम भाव विदेशी समझौते बताता है. दसवां भाव सरकार और नीतिगत फैसलों का है.

रूस पर गुरु महादशा चल रही है. उसके भीतर शनि की अंतरदशा और 8 सितंबर तक शनि की प्रत्यंतरदशा है.

यह योग ऊर्जा संसाधनों को विदेशी समझौते के जरिए सरकारी नीति का हिस्सा बनाता है. मगर शनि कीमत, रोक, कमी और कड़ी शर्तों का कारक भी है.

रूस के वर्षफल में इस समय राहु की मुद्दा दशा चल रही है. वर्षफल की मुंथा द्वादश भाव में है. इससे रूस पर खर्च, प्रतिबंध और बाहरी दबाव दिखता है. यानी रूस को खरीदार चाहिए. पर वह दबाव में सौदा करते हुए भी अधिकतम लाभ निकालने की कोशिश करेगा.

रास्ता खुलेगा, तेल तुरंत सस्ता नहीं होगा

कुंडलियां किसी एक दिन पेट्रोल की कीमत घटने का संकेत नहीं देतीं. वे एक कठिन bargain दिखाती हैं.

भारत को रूस से अधिक तेल मिल सकता है. लंबी अवधि की आपूर्ति पर सहमति बन सकती है. भुगतान का नया रास्ता भी निकल सकता है. मगर चीन की प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत बड़ी छूट मिलना कठिन है.

PM मोदी की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि पुतिन ने बैठक के बाद क्या कहा. असली उत्तर cargo booking में मिलेगा. Discount में मिलेगा. Insurance cost में मिलेगा. Payment terms में मिलेगा.

बिश्केक में पुतिन रास्ता खोल सकते हैं. लेकिन उस रास्ते पर सस्ता तेल तभी आएगा, जब भारत मात्रा, कीमत और भुगतान तीनों पर एक साथ बढ़त बनाए.

यही मोदी का बड़ा दांव है. SCO Summit की असली कहानी भी शायद यही है. एक ऐसी कहानी, जो अभी कैमरों की चमक से दूर है, लेकिन ग्रहों की चाल में साफ दिखाई दे रही है.

 

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
PM Modi OIL Prediction 2026 Hormuz Crisis SCO Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
SCO Summit 2026: ईरान संकट के बीच PM मोदी का बड़ा दांव, क्या Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता?
Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता? ईरान संकट के बीच SCO में बड़ा दांव खेलने जा रहे मोदी
ऐस्ट्रो
Kal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 1 September 2026: मंगलवार को वृद्धि व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: वृषभ को आर्थिक लाभ, मिथुन को काम में मिल सकता है बड़ा मौका
Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: कजरी तीज पर किसे मिलेगा लाभ?
राशिफल
Daily Horoscope 31 August 2026: सोमवार को करियर और व्यापार में किसे मिलेगा बड़ा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक का दैनिक राशिफल
आज का राशिफल 31 अगस्त 2026, सोमवार: कजली तीज पर गण्ड योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, विष दोष से कौन रहे सतर्क?
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget