Putin खोलेंगे सस्ते तेल का रास्ता? ईरान संकट के बीच SCO में बड़ा दांव खेलने जा रहे मोदी

SCO Summit 2026: बिश्केक में तीन नेता एक मंच पर होंगे. नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग. कैमरों को हाथ मिलाने वाली तस्वीरें मिलेंगी. भारत को इससे कहीं ज्यादा चाहिए. उसे तेल चाहिए. लगातार चाहिए. ऐसी कीमत पर चाहिए, जिससे देश का import bill न बिगड़े.

ईरान संकट ने Strait of Hormuz के रास्ते होने वाली आपूर्ति को मुश्किल बना दिया है. जहाजों की आवाजाही घटी है. बीमा और माल ढुलाई का खर्च बढ़ा है. Brent crude 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है.

ऐसे समय में भारत की नजर एक बार फिर रूस पर है. लेकिन इस बार पुतिन से सस्ता तेल लेना आसान नहीं होगा. चीन भी उसी तेल के लिए कतार में है. रूस के पास माल है. खरीदार दो हैं. यही वह जगह है, जहां मोदी का असली दांव शुरू होता है.

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ईरान संकट ने भारत का तेल गणित कैसे बिगाड़ा?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेश से खरीदता है. मध्य-पूर्व उसकी ऊर्जा सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है.

ईरान संकट से यही रास्ता प्रभावित हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में भारत का crude import घटकर लगभग 45.1 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया. जुलाई में यह करीब 50.7 लाख बैरल प्रतिदिन था. मध्य-पूर्व से आने वाली आपूर्ति भी संकट से पहले के स्तर पर नहीं लौटी है.

मुश्किल केवल कम आपूर्ति की नहीं है. Hormuz के रास्ते माल लाना महंगा हो गया है. जहाजों को अधिक insurance premium देना पड़ रहा है. यात्रा का जोखिम बढ़ा है. भुगतान और प्रतिबंधों की समस्या अलग है.

इसलिए भारत को ऐसे सप्लायर की जरूरत है, जिसकी आपूर्ति Hormuz पर निर्भर न हो. रूस इस कसौटी पर फिट बैठता है.

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क्या पुतिन पहले जैसी छूट देंगे?

यही सबसे बड़ा सवाल है. रूसी तेल भारत के लिए अब भी महत्वपूर्ण है. मगर वह पहले जितना सस्ता नहीं रहा. जुलाई के अंत में भारत पहुंचने वाले Russian Urals crude की छूट घटकर Brent से केवल एक से दो डॉलर प्रति बैरल रह गई थी. जुलाई की शुरुआत में यह अंतर 10 डॉलर से अधिक था.

इसके पीछे चीन की बढ़ती खरीद भी है. ईरान से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद चीन ने रूस से अधिक तेल उठाना शुरू किया. इससे रूसी crude के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी. भारत की खरीद जुलाई के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आई.

पुतिन अब एक मजबूर विक्रेता नहीं हैं. उनके सामने भारत और चीन जैसे दो बड़े ग्राहक हैं. वह दोनों की जरूरत जानते हैं. इसीलिए रूस केवल दोस्ती के नाम पर बड़ी छूट देगा, इसकी संभावना कम है.

भारत को बेहतर कीमत के साथ मात्रा की गारंटी भी चाहिए. Shipping assurance भी जरूरी है. Payment mechanism पर भी सहमति चाहिए.

संभव है कि रुपये-रूबल व्यवस्था, तीसरी मुद्रा में भुगतान या लंबे supply contract पर चर्चा हो. अभी ऐसा कोई नया समझौता घोषित नहीं हुआ है.

इसलिए पुतिन ने सस्ता तेल दे दिया कहना गलत होगा. सही सवाल यह है कि क्या मोदी ऐसी व्यवस्था बनवा सकते हैं, जिससे भारत को चीन के मुकाबले बेहतर शर्तें मिलें.

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बिश्केक में मोदी का बड़ा दांव क्या होगा?

भारत केवल प्रति बैरल दो या तीन डॉलर बचाने के लिए बातचीत नहीं करेगा. उसका लक्ष्य लंबी अवधि की energy security हो सकता है. पहला दांव अधिक रूसी cargo सुरक्षित करने का होगा.

दूसरा दांव कीमत का होगा. भारत चाहेगा कि बड़ी और नियमित खरीद के बदले रूस बेहतर discount दे. तीसरा दांव भुगतान का होगा. डॉलर और प्रतिबंधों से जुड़ा जोखिम घटाना जरूरी है.

चौथा मुद्दा transport route का हो सकता है. भारत ऐसे रास्ते चाहता है, जिन पर Hormuz जैसे किसी एक समुद्री मार्ग का दबाव न हो.

SCO के सदस्य देश 2030 तक ऊर्जा सहयोग की रणनीति स्वीकार कर चुके हैं. इसमें उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच संतुलन तथा energy security पर जोर दिया गया है. इसलिए बिश्केक में तेल और ऊर्जा पर बातचीत सम्मेलन के एजेंडे से बाहर नहीं होगी.

भारत की कुंडली में तेल सौदे का वास्तविक संकेत

भारत की स्वतंत्रता कुंडली 15 अगस्त 1947, मध्यरात्रि और नई दिल्ली की है. इसमें वृषभ लग्न है.

तेल के मामले में केवल गुरु या शुक्र को देखना पर्याप्त नहीं है. मेदिनी ज्योतिष में पेट्रोलियम और भूमिगत संसाधनों पर शनि, मंगल, राहु और अष्टम भाव का प्रभाव माना जाता है. आयात के लिए द्वादश भाव देखा जाता है. विदेशी समझौते सप्तम भाव से देखे जाते हैं. देश के धन पर दूसरा और लाभ पर ग्यारहवां भाव प्रभाव डालता है.

भारत की कुंडली में मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है. वह दूसरे भाव में बैठा है. इस समय भारत की मंगल महादशा चल रही है. इसलिए विदेशी समझौते, आयात खर्च और राष्ट्रीय खजाना एक ही धागे में जुड़ रहे हैं. यह स्थिति साफ बताती है कि विदेश नीति का सीधा असर देश के आर्थिक हिसाब पर पड़ेगा.

यह सस्ता तेल मिलने की गारंटी नहीं है. यह बताता है कि तेल का फैसला केवल commercial purchase नहीं रहेगा. वह रणनीतिक समझौता बनेगा.

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भारत की वर्षफल कुंडली में छिपी बड़ी शर्त

15 अगस्त 2026 से बने भारत के वर्षफल में सिंह लग्न है. राहु सप्तम भाव में है. केतु लग्न में बैठा है. राहु का संबंध विदेशी शक्तियों, असामान्य समझौतों और अपारदर्शी शर्तों से जोड़ा जाता है. सप्तम भाव में इसका होना बड़े international deal की संभावना बढ़ाता है. साथ ही भरोसे की कमी भी दिखाता है.

वर्षफल में गुरु और बुध द्वादश भाव में हैं. द्वादश भाव आयात, विदेशी भुगतान और बढ़ते खर्च का है. गुरु यहां उच्च का है. इसलिए भारत संकट के बीच आपूर्ति का रास्ता खोज सकता है. लेकिन इसका अर्थ सस्ती खरीद नहीं है. आपूर्ति मिल सकती है, पर भुगतान या परिवहन की कीमत ऊंची रह सकती है.

दूसरे भाव में नीच का शुक्र भी सावधान करता है. यह सरकारी खजाने, मूल्य निर्धारण और जनता तक राहत पहुंचने के बीच अंतर दिखाता है. सीधा संकेत यह है, सौदा हो सकता है, लेकिन उसका लाभ तुरंत पेट्रोल पंप पर दिखाई देना जरूरी नहीं.

पुतिन की कुंडली में क्या चल रहा है?

पुतिन की उपलब्ध कुंडली 7 अक्टूबर 1952, सुबह 9:30 बजे, सेंट पीटर्सबर्ग की है. यह जन्म समय सार्वजनिक रूप से निर्विवाद नहीं है. इसलिए इससे निकले निष्कर्ष को सीमित संकेत की तरह ही लेना चाहिए.

इस कुंडली में तुला लग्न है. शुक्र लग्न और अष्टम भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है. अष्टम भाव जमीन के नीचे मिलने वाली संपदा, तेल और गोपनीय आर्थिक हितों से जुड़ा है.

पुतिन पर इस समय बुध महादशा, शुक्र अंतरदशा और शुक्र प्रत्यंतरदशा चल रही है. बुध उनकी कुंडली में नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में स्थित है. यह विदेश, निर्यात, दूर के बाजार और वैकल्पिक आर्थिक रास्तों को सक्रिय करता है.

शुक्र का प्रभाव भूमिगत संपदा और अपने लाभ की रक्षा से जुड़ता है. इसका संकेत काफी स्पष्ट है. पुतिन ऊर्जा सौदे के लिए तैयार हो सकते हैं. वह भारत को रास्ता भी दे सकते हैं. लेकिन उनकी प्राथमिकता रूस का आर्थिक लाभ रहेगा.

वह छूट को मुफ्त राजनीतिक उपहार की तरह नहीं देंगे. उसके बदले बड़ी खरीद, निश्चित भुगतान या लंबा contract मांग सकते हैं.

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रूस की कुंडली क्यों बता रही कठिन सौदेबाजी?

इस विश्लेषण में रूस की 12 जून 1990, दोपहर 1:41 बजे, मॉस्को वाली कुंडली ली गई है. इसमें कन्या लग्न है. गुरु चौथे और सप्तम भाव का स्वामी होकर दसवें भाव में बैठा है. चौथा भाव भूमि और प्राकृतिक संसाधन दिखाता है. सप्तम भाव विदेशी समझौते बताता है. दसवां भाव सरकार और नीतिगत फैसलों का है.

रूस पर गुरु महादशा चल रही है. उसके भीतर शनि की अंतरदशा और 8 सितंबर तक शनि की प्रत्यंतरदशा है.

यह योग ऊर्जा संसाधनों को विदेशी समझौते के जरिए सरकारी नीति का हिस्सा बनाता है. मगर शनि कीमत, रोक, कमी और कड़ी शर्तों का कारक भी है.

रूस के वर्षफल में इस समय राहु की मुद्दा दशा चल रही है. वर्षफल की मुंथा द्वादश भाव में है. इससे रूस पर खर्च, प्रतिबंध और बाहरी दबाव दिखता है. यानी रूस को खरीदार चाहिए. पर वह दबाव में सौदा करते हुए भी अधिकतम लाभ निकालने की कोशिश करेगा.

रास्ता खुलेगा, तेल तुरंत सस्ता नहीं होगा

कुंडलियां किसी एक दिन पेट्रोल की कीमत घटने का संकेत नहीं देतीं. वे एक कठिन bargain दिखाती हैं.

भारत को रूस से अधिक तेल मिल सकता है. लंबी अवधि की आपूर्ति पर सहमति बन सकती है. भुगतान का नया रास्ता भी निकल सकता है. मगर चीन की प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत बड़ी छूट मिलना कठिन है.

PM मोदी की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि पुतिन ने बैठक के बाद क्या कहा. असली उत्तर cargo booking में मिलेगा. Discount में मिलेगा. Insurance cost में मिलेगा. Payment terms में मिलेगा.

बिश्केक में पुतिन रास्ता खोल सकते हैं. लेकिन उस रास्ते पर सस्ता तेल तभी आएगा, जब भारत मात्रा, कीमत और भुगतान तीनों पर एक साथ बढ़त बनाए.

यही मोदी का बड़ा दांव है. SCO Summit की असली कहानी भी शायद यही है. एक ऐसी कहानी, जो अभी कैमरों की चमक से दूर है, लेकिन ग्रहों की चाल में साफ दिखाई दे रही है.