Aaj Ka Makar Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

प्रतिभा से सफलता के शिखर पर, वित्तीय लाभ के योग: पंचम (5th) भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आप अपनी मौलिक प्रतिभा, बौद्धिक कौशल और नए विचारों के दम पर सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और वित्तीय लाभ के मजबूत संकेत हैं; लेकिन, किसी भी बड़े वित्तीय फैसले को लेने से पहले भली-भांति सोच-विचार अवश्य कर लें.

नई शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त, नए कारोबारियों को खुशखबरी: अगर व्यापार में कोई नया नवाचार या नई योजना लागू करने का विचार कर रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे के मध्य का समय अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. नए कारोबारियों (New Businessmen) को शाम तक कोई बड़ा सौदा या उत्साहवर्धक शुभ समाचार मिल सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर प्रशंसा और पदोन्नति के संकेत: नौकरीपेशा लोग आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक और तनावमुक्त दिन बिताएंगे. पूरी निष्ठा और एकाग्रता से किए गए कार्यों के चलते अधिकारियों द्वारा आपकी मुक्तकंठ से प्रशंसा होगी, जिससे भविष्य में जॉब में तरक्की (प्रमोशन) के स्पष्ट संकेत बनेंगे.

पार्ट टाइम जॉब में आत्मचिंतन से लाभ: अतिरिक्त आय या पार्ट-टाइम कार्य में जुड़े जातकों को आत्मचिंतन और अपनी कार्यशैली के सटीक मूल्यांकन से बेहतर लाभ मिलेगा. समय आपके पूरी तरह अनुकूल है, जिससे दिन की शुरुआत से ही काम आसान लगेंगे.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

लव लाइफ में उत्साह, परिजनों संग आनंद: प्रेम संबंधों में नया जोश और गहरा भावनात्मक उत्साह देखने को मिलेगा. दैनिक जीवन की भागदौड़ के बीच कोई शुभ समाचार मिलने से मन को गहरा सुकून पहुंचेगा. परिजनों के साथ हंसी-मजाक और मनोविनोद में समय बीतेगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी मनचाहे क्षेत्र में दिखाएंगे हुनर: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने पसंदीदा और मनचाहे क्षेत्र में पूरी लगन से रम सकेंगे, जिससे उनके रचनात्मक प्रदर्शन में निखार आएगा.

स्वास्थ्य व ऊर्जा स्तर: पंचम चंद्रमा मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक स्पष्टता प्रदान करेगा. सकारात्मक सोच से मानसिक तनाव दूर होगा और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा.

लकी कलर: क्रीम (हल्का पीला/मक्खनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा बौद्धिक सफलता हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व मिश्री मिलाकर अभिषेक करें.

किसी मंदिर में या जरूरतमंद बच्चे को मीठा फल या पढ़ने की सामग्री (कॉपी-पेन) भेंट करें. इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, कारोबार में बरकत आएगी और संतान व शिक्षा पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

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