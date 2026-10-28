Aaj Ka Dhanu Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

शुभ योगों से अप्रत्याशित मुनाफा: षष्ठ (6th) भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के बीच वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कारोबार में सामान्य से कहीं अधिक लाभ कमाने के मजबूत योग बन रहे हैं.

डीलरों संग प्रगाढ़ संबंध, नए कारोबारियों का मिलाजुला दिन: डीलर्स और व्यावसायिक पार्टियों के साथ आपके संबंध पहले से काफी बेहतर होंगे, जिससे आगामी दिनों में व्यापार को बड़ा आर्थिक संबल और लाभ मिलेगा. हालांकि, नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा और मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा; किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न दिखाएं.

करियर और नौकरी (Career & Job)

मीटिंग्स से सीखने को मिलेगा नया, अनैतिक लालच से बचें: नौकरीपेशा लोगों को आधिकारिक बैठकों (Official Meetings) और व्यावसायिक यात्राओं के दौरान कई नई कार्यप्रणालियां सीखने का मौका मिलेगा. ऑफिस में कुछ सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकते हैं; परंतु कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपको गलत काम करने के लिए अनुचित प्रलोभन या लालच दे सकता है, ऐसी बातों से पूरी तरह दूर रहें.

विवादों से रहें दूर, बरतें सावधानी: वर्कप्लेस पर किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद या गॉसिप में न पड़ें. अपने काम को पूरी निष्पक्षता और सावधानी के साथ निपटाएं ताकि कोई विरोधी आपके खिलाफ साजिश न रच सके.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

प्रियजन का कष्ट व प्रेम जीवन में सामंजस्य: परिवार में किसी अपने प्रियजन को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है, जिससे घर का माहौल कुछ चिंतित रह सकता है. राहत की बात यह है कि प्रेम जीवन (Love Life) में आपसी समझ और तालमेल पूरी तरह बना रहेगा, जिससे भावनात्मक सहारा मिलेगा.

खिलाड़ी लक्ष्य प्राप्ति में झोंकेंगे पूरी ताकत: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और जी-जान लगा देंगे, जिसका सकारात्मक असर उनके प्रदर्शन पर दिखेगा.

स्वास्थ्य व भावनात्मक संतुलन: षष्ठम भाव के चंद्रमा के कारण अत्यधिक भावुक होने से बचें; छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने पर मानसिक संताप या अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ध्यान लगाएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन षष्ठम भाव के चंद्रमा के दोष निवारण एवं मानसिक शांति हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल) या चीनी का दान करें. पक्षियों को दाना-पानी दें. इससे भावनात्मक तनाव से मुक्ति मिलेगी, विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

