हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 1 February 2026: मेष राशि घरेलू जीवन में समस्याएं, संयम और धैर्य से बनेंगे काम!

Mesh Rashifal 1 February 2026: मेष राशि घरेलू जीवन में समस्याएं, संयम और धैर्य से बनेंगे काम!

Aries Horoscope 1 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Jan 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 1 February 2026 in Hindi: रविवार चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में है, जिससे घरेलू जीवन, भावनाएं और आंतरिक असंतुलन प्रभावित हो सकता है. मन थोड़ा अशांत रह सकता है और छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है.

रविवार का दिन आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा लेगा. भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और बेचैनी बनी रह सकती है. नींद पूरी न होने से सिरदर्द या थकान महसूस होगी. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें क्योंकि ध्यान भटकने से दुर्घटना का खतरा है. गहरी सांस और हल्की वॉक आपको संतुलन में रखेगी.

कैश क्रैश और मेटल बूम! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने पहले ही बाजार हिला दिया?

बिजनेस राशिफल

रविवार जल्दबाजी में कोई नया काम या निवेश शुरू करना भारी नुकसान दे सकता है. पार्टनरशिप में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. मार्केट में भावनाओं के आधार पर फैसले लेना खतरनाक होगा. रविवार का दिन केवल प्लानिंग के लिए ठीक है, एक्शन के लिए नहीं.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में किसी काम पर अपेक्षा से ज्यादा समय देना पड़ सकता है. करियर को लेकर असमंजस और दोबारा सोचने की स्थिति बनेगी. सीनियर्स से मतभेद की आशंका है, इसलिए भाषा और रवैये पर कंट्रोल रखना जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल

आय स्थिर रहेगी लेकिन भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है. घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च जेब पर दबाव डालेगा. उधार या जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट न लें.

लव और फैमिली राशिफल

घर में विशेषकर किसी महिला सदस्य के साथ तनाव बन सकता है. जीवनसाथी से तालमेल बिगड़ सकता है और प्रेम संबंधों में भी दूरी या खटास महसूस होगी. रविवार शब्दों से ज्यादा संयम रिश्ते बचाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मानसिक रूप से भारी रहेगा, लेकिन यदि आप ध्यान केंद्रित कर पाए तो कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बेहद जरूरी है.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – पर्पल
लक्की नंबर – 4

उपाय

रविवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव और पारिवारिक टकराव कम होंगे.

Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

FAQs

Q1. क्या रविवार पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?
हाँ, खासकर किसी महिला सदस्य या जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना बन रही है.

Q2. क्या रविवार नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
नहीं, रविवार जल्दबाजी में लिया गया बिजनेस निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

Q3. तनाव से कैसे बचें?
सोशल ड्रामा से दूर रहें, बहस से बचें और ध्यान व मंत्र जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
Advertisement

वीडियोज

Tax Relief या Status Quo? Budget 2026 से क्या Expect करें | Paisa Live
Bollywood News: डॉन 3 से रणवीर सिंह की छुट्टी, फरहान अख्तर ने Instagram पर किया अनफॉलो, क्या खत्म हो गई दोस्ती?
Bollywood News: यमराज बना सचिन, रेणुका की हालत खराब! डर के मारे कांप उठीं सासू माँ
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
कौन हैं कैथरीन बर्गम, जिनसे पति के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया फ्लर्ट? देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
'जिनके बाप-दादा-पुरखों ने...', UGC पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये क्या कह दिया?
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
बॉलीवुड
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ
क्रिकेट
भारत के 9, पाकिस्तान के 3... श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
भारत के 9, पाकिस्तान के 3, श्रीलंकाई खिलाड़ी भी शामिल; जानें USA की टी20 वर्ल्ड कप टीम में किस देश के कितने प्लेयर
लाइफस्टाइल
इस वेबसाइट पर कर दिया रजिस्ट्रेशन तो खुद की शादी में होगी कमाई, निकल आएगा टेंट और केटरिंग का खर्चा
इस वेबसाइट पर कर दिया रजिस्ट्रेशन तो खुद की शादी में होगी कमाई, निकल आएगा टेंट और केटरिंग का खर्चा
ट्रेंडिंग
Video: माइनस तापमान का खौफनाक नजारा, खुले में रखी नूडल्स हवा में ही जम गईं. वीडियो देख दंग रह गए लोग
माइनस तापमान का खौफनाक नजारा, खुले में रखी नूडल्स हवा में ही जम गईं. वीडियो देख दंग रह गए लोग
शिक्षा
किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?
किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget