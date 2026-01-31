Mesh Rashifal 1 February 2026: मेष राशि घरेलू जीवन में समस्याएं, संयम और धैर्य से बनेंगे काम!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 1 February 2026 in Hindi: रविवार चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में है, जिससे घरेलू जीवन, भावनाएं और आंतरिक असंतुलन प्रभावित हो सकता है. मन थोड़ा अशांत रह सकता है और छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है.

रविवार का दिन आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा लेगा. भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और बेचैनी बनी रह सकती है. नींद पूरी न होने से सिरदर्द या थकान महसूस होगी. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें क्योंकि ध्यान भटकने से दुर्घटना का खतरा है. गहरी सांस और हल्की वॉक आपको संतुलन में रखेगी.

कैश क्रैश और मेटल बूम! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने पहले ही बाजार हिला दिया?

बिजनेस राशिफल

रविवार जल्दबाजी में कोई नया काम या निवेश शुरू करना भारी नुकसान दे सकता है. पार्टनरशिप में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. मार्केट में भावनाओं के आधार पर फैसले लेना खतरनाक होगा. रविवार का दिन केवल प्लानिंग के लिए ठीक है, एक्शन के लिए नहीं.

जॉब और करियर राशिफल

ऑफिस में किसी काम पर अपेक्षा से ज्यादा समय देना पड़ सकता है. करियर को लेकर असमंजस और दोबारा सोचने की स्थिति बनेगी. सीनियर्स से मतभेद की आशंका है, इसलिए भाषा और रवैये पर कंट्रोल रखना जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल

आय स्थिर रहेगी लेकिन भावनात्मक खर्च बढ़ सकता है. घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च जेब पर दबाव डालेगा. उधार या जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट न लें.

लव और फैमिली राशिफल

घर में विशेषकर किसी महिला सदस्य के साथ तनाव बन सकता है. जीवनसाथी से तालमेल बिगड़ सकता है और प्रेम संबंधों में भी दूरी या खटास महसूस होगी. रविवार शब्दों से ज्यादा संयम रिश्ते बचाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मानसिक रूप से भारी रहेगा, लेकिन यदि आप ध्यान केंद्रित कर पाए तो कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बेहद जरूरी है.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – पर्पल

लक्की नंबर – 4

उपाय

रविवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव और पारिवारिक टकराव कम होंगे.

Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

FAQs

Q1. क्या रविवार पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?

हाँ, खासकर किसी महिला सदस्य या जीवनसाथी के साथ मतभेद की संभावना बन रही है.

Q2. क्या रविवार नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

नहीं, रविवार जल्दबाजी में लिया गया बिजनेस निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

Q3. तनाव से कैसे बचें?

सोशल ड्रामा से दूर रहें, बहस से बचें और ध्यान व मंत्र जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.