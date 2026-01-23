Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज अपने घर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आज अपनी माता की सेहत का अधिक ख्याल रखें. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.