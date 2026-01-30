हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Weekly Horoscope 2026: मौसमी बीमारी की मार झेल सकते हैं तुला राशि वाले, पढ़ें वीकली राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2026: मौसमी बीमारी की मार झेल सकते हैं तुला राशि वाले, पढ़ें वीकली राशिफल

Mesh Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): मेष राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Jan 2026 12:11 PM (IST)
Aries Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. इस सप्ताह आप अपने आवश्यक कार्यों को करने या न करने को लेकर कन्फ्यूज रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों अपने कामकाज को दूसरों के भरोसे करने की भूल न करें अन्यथा उन्हें निराशा हाथ लग सकती है.

करियर-कारोबार

कार्यक्षेत्र में पूरे मनोयोग से कार्य करें तथा उसे समय पर खत्म करने का प्रयास करें अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने विरोधियों से भी खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में स्थिति संतोषजनक रहेगी. इस दौरान लंबी या छोटी दूरी यात्रा के योग बनेंगे. व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध शुभता और लाभ लिए रहने वाला है.

सेहत

यह समय सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर लापरवाही न करें और समय पर इलाज कराएं अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है.

प्रेम-परिवार

मेष राशि के जातकों को रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए अति भावुकता से बचना होगा. प्रेम संबंध में कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपको सामाजिक बदनामी या फिर बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ी.

मेष राशि के लिए उपाय-'ॐ हं हनुमते नम:' मंत्र का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 12:11 PM (IST)
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Mesh Weekly Rashifal 2026
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget