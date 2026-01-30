Mesh Weekly Horoscope 2026: मौसमी बीमारी की मार झेल सकते हैं तुला राशि वाले, पढ़ें वीकली राशिफल

Aries Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह यानी 1 से 7 फरवरी का समय मेष राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. इस सप्ताह आप अपने आवश्यक कार्यों को करने या न करने को लेकर कन्फ्यूज रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों अपने कामकाज को दूसरों के भरोसे करने की भूल न करें अन्यथा उन्हें निराशा हाथ लग सकती है.

करियर-कारोबार

कार्यक्षेत्र में पूरे मनोयोग से कार्य करें तथा उसे समय पर खत्म करने का प्रयास करें अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने विरोधियों से भी खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में स्थिति संतोषजनक रहेगी. इस दौरान लंबी या छोटी दूरी यात्रा के योग बनेंगे. व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध शुभता और लाभ लिए रहने वाला है.

सेहत

यह समय सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. ऐसे में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर लापरवाही न करें और समय पर इलाज कराएं अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है.

प्रेम-परिवार

मेष राशि के जातकों को रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए अति भावुकता से बचना होगा. प्रेम संबंध में कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपको सामाजिक बदनामी या फिर बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ी.

मेष राशि के लिए उपाय-'ॐ हं हनुमते नम:' मंत्र का जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.