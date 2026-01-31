हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

Tarot Card Reading 1 february 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 31 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Tarot Card Reading 1 february 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 1 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को बैंक से जुड़े कामों में कुछ उलझन हो सकती है. फालतू की चिंता करने से बचें. आपका काम आसानी से हो जाएगा. होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृष राशि के लोग मुश्किलों को पहले ही समझ लेंगे. सभी चुनौतियों को स्वीकार करके काम पूरा करेंगे. यह दिन सफलता दिलाएगा. रचनात्मक कामों से फायदा होगा. पैसों के मामले में अच्छी कमाई होगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोग बेचैन रहेंगे. भविष्य की चिंता परेशान करेगी. कई काम एक साथ आ सकते हैं. किस काम पर ध्यान दें, यह तय करना मुश्किल होगा. अकेले समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. खर्चे ज्यादा रहेंगे. बजट बनाकर खर्च करें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग समाज में अपनी स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. नए संबंध बनेंगे, जो काम में तरक्की दिलाएंगे. पैसे के मामले में दिन अच्छा है. सामाजिक मोर्चे पर मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आप अपने नेतृत्व का गुण दिखा पाएंगे. साथ ही आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा. व्यापार में निवेश से धन लाभ होगा. अपनी हिम्मत और सामाजिक संबंधों से सभी काम पूरे होंगे. इससे उन्हें फायदा मिलेगा. आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग नई तकनीक पर ध्यान देंगे. नई मशीन खरीद सकते हैं. कोई भी काम करने से पहले उसे अच्छी तरह समझ लें. कोई संदेह हो तो अपने सीनियर्स से पूछें. पैसों के मामले में समय अच्छा है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों की परेशानियों में कोई अनजान मदद करेगा. बड़ों का सम्मान करने से आपको उनका अनुभव मिलेगा. पैसे के मामले में दिन बहुत अच्छा है. मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में ईमानदारी रखनी चाहिए. बेवजह शक करने से बचें. व्यापारियों को तरक्की के लिए पुराने तरीकों में बदलाव लाना होगा. कमाई अच्छी होने की संभावना है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों को सावधान रहना होगा. पुराना पैसा निकालने से कुछ फायदा हो सकता है. वरना कर्ज़ लेना पड़ सकता है. फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखें. पैसों की योजना बनाकर फायदे-नुकसान का हिसाब लगाना जरूरी है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग बहुत ज्यादा सोच-विचार में रहेंगे. फालतू की सोच काम को प्रभावित करेगी. समय सीमा तय करने से काम पूरा करने में मदद मिलेगी. दिनचर्या बिगड़ सकती है. पैसों के मामले में समय अच्छा रहेगा. फायदा होने की संभावना है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों को एक जगह टिक कर काम करना मुश्किल होगा. बोरिंग दिनचर्या में बदलाव करके कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. तकनीकी काम करने वालों को फायदा होगा. ज्यादा भावुकता फैसले लेने में रुकावट बनेगी. पैसों के लिए समय सामान्य है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि वाले अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएंगे. ऑनलाइन मीडिया बिज़नेस के लिए मददगार होगा. काम के साथ-साथ मनोरंजन भी करेंगे. काम आसानी से होंगे. मन खुश रहेगा.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 31 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
