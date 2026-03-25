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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार के योग, जानें उपाय?

Aaj Ka Mesh Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार के योग, जानें उपाय?

Aries Horoscope 25 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 25 March 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा, प्रयास और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम पाने का दिन रहेगा. चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है, जिससे साहस, संचार और रिश्तों में एक्टिवनेस बढ़ेगी.

खासतौर पर भाई-बहन और करीबी लोगों के साथ आपके संबंधों पर असर देखने को मिलेगा. दिन कुल मिलाकर प्रगति देने वाला है, लेकिन आपको हर फैसले में व्यावहारिक सोच रखनी होगी. सौभाग्य, गजकेसरी और सर्वार्थसिद्धि योग के बनने से कई रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं.

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करियर राशिफल (Job & Career):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और परफेक्शन साफ दिखाई देगा. जो काम आप पिछले कुछ समय से कर रहे थे, उसका परिणाम अब मिलने लगेगा. आपके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन को वरिष्ठ अधिकारी सराह सकते हैं और उसे एक उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी.

अगर आप नौकरी में हैं, तो आज आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही, विदेशी क्लाइंट्स के साथ बातचीत का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों में इजाफा होगा. जिन लोगों का प्रमोशन या इन्क्रीमेंट लंबे समय से रुका हुआ था, उनके लिए आज कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.

जॉब की तलाश कर रहे लोगों को भी आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance):

व्यापार के लिहाज से आज का दिन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. खास बात यह है कि जो पुराने क्लाइंट्स किसी कारणवश आपसे दूर हो गए थे, वे आपकी सर्विस और भरोसे को याद करके दोबारा जुड़ सकते हैं. इससे आपके बिजनेस में नई जान आएगी.
आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

फिजूलखर्ची पर कंट्रोल करके आप अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं. आज कोई नया ऑर्डर या डील भी फाइनल हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

अगर आप कोई नया निवेश या एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर पहलू को अच्छे से समझकर ही निर्णय लें. परिवार या रिश्तेदारों, खासकर मामा या ननिहाल पक्ष से आर्थिक सहयोग या लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं. घर के लिए कोई नया गैजेट या मशीनरी खरीदने की योजना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health):

स्वास्थ्य के मामले में दिन संतुलित रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही पाचन संबंधी समस्या में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें. रात के समय हल्का और सुपाच्य भोजन करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

अगर आप अपने रूटीन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज शामिल करते हैं, तो आपकी एनर्जी और भी बेहतर बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप आज ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में आज सकारात्मक माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, लेकिन खासकर छोटी बहन या किसी करीबी रिश्तेदार की स्थिति पर नजर बनाए रखें, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है.

घर में किसी नई चीज की खरीदारी या छोटा-सा उत्सव भी हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा. प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपका रिश्ता और मजबूत होगा. पार्टनर के साथ बातचीत और समझ बढ़ेगी, जिससे पुराने मतभेद भी खत्म हो सकते हैं.

अगर आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर रिश्ते में बदल सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students):

छात्रों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. अगर आप किसी शांत जगह जैसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो भी पढ़ेंगे वह लंबे समय तक याद रहेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिलेगा. जो छात्र टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आज कोई नया स्किल सीखने का अवसर मिल सकता है.

स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है, उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा.

लकी नंबर और लकी रंग:

लकी नंबर: 5
लकी रंग: ब्लू
अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy):

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या व्यापार में लाभ मिलेगा?
हाँ, पुराने क्लाइंट्स की वापसी और खर्चों पर कंट्रोल से मुनाफा बढ़ सकता है.

Q3. क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन को लेकर सावधानी रखना जरूरी है और रात का भोजन हल्का रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:00 AM (IST)
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