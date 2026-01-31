एक्सप्लोरर
कैश क्रैश और मेटल बूम! बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने पहले ही बाजार हिला दिया?
Baba Vanga Prediction 2026: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए चेतावनी दी थी कि, विश्व गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर सकता है, जहां (shortage of cash) देखने को मिलेगी.
बाबा वंगा भविष्यवाणी 2026
1/6
2/6
Published at : 31 Jan 2026 09:05 AM (IST)
धर्म
6 Photos
शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का शुभ मुहूर्त, शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये चीजें
धर्म
5 Photos
लाहौर में राम पुत्र लव का 1000 साल पुराना मंदिर, पाकिस्तान सरकार ने कराया जीर्णोद्धार! देखें फोटो?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राजस्थान
राजस्थान के पोखरण से ISI एजेंट गिरफ्तार, पैसों के लालच में पाकिस्तान को भेज रहा था सेना की जानकारी
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion