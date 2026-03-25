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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 25 March 2026: भाग्य चमकेगा! नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव, जानें उपाय!

Aaj Ka Tula Rashifal 25 March 2026: भाग्य चमकेगा! नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य और रिश्तों में बड़े बदलाव, जानें उपाय!

Libra Horoscope 25 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 04:00 AM (IST)
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Tula Rashifal 25 March 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य और प्रगति को मजबूत करने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और शुभ कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे.

साफ शब्दों में कहें तो आज आपकी मेहनत के साथ किस्मत भी काम करेगी लेकिन अगर आप मौके को पहचान नहीं पाए, तो फायदा हाथ से निकल सकता है.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन ग्रोथ और पहचान दिलाने वाला रहेगा. आपने जो बैक-एंड में मेहनत की है, उसे आज आपके सीनियर और बॉस नोटिस करेंगे. यह वही काम है जो अक्सर दिखता नहीं, लेकिन असली वैल्यू वही बनाता है.

मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों के लिए बड़ा मौका बन सकता है. किसी दूसरी कंपनी के हेड की नजर आप पर पड़ सकती है और आपको बेहतर ऑफर मिल सकता है. यहां गलती मत करना बिना सोचे-समझे जॉब स्विच करना सही नहीं होगा, पहले हर पहलू को एनालाइज करो.

वर्कप्लेस पर आपकी राय को महत्व मिलेगा और टीम में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन राहत और अवसर दोनों लेकर आएगा. जो पैसा लंबे समय से मार्केट में फंसा हुआ था, वह अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी.

किसी महिला मित्र या बिजनेस पार्टनर के सहयोग से व्यापार में नया मोड़ आएगा, जो लंबे समय तक फायदे देगा. आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड अब छोटे शहरों तक पहुंच सकती है और ऑनलाइन ऑर्डर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

यहां एक जरूरी बात डिमांड बढ़ने के साथ क्वालिटी कंट्रोल कमजोर मत होने देना, वरना जो ग्रोथ मिल रही है, वही गिरावट का कारण बन जाएगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत देने वाला है. अगर आप लंबे समय से खांसी या जुकाम से परेशान थे, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे.

फिर भी रूटीन को नजरअंदाज मत करो हल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी समस्या दोबारा लौट सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खबर या संकेत से माहौल उत्साहित रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

लव लाइफ में भी स्थिरता और समझ बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं चाहे वह शादी से जुड़ी हो या किसी बड़े फैसले से.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. खेल-कूद से जुड़े छात्रों को अपने स्टैमिना में सुधार देखने को मिलेगा.

अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन रिविजन और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अच्छा है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2
लकी रंग: क्रीम
अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)

आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी जरूरतमंद को सफेद या क्रीम रंग की वस्तु दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भाग्य का साथ बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, फंसा हुआ पैसा वापस मिलने और बिजनेस ग्रोथ के योग हैं.

Q2. क्या नौकरी में बदलाव का मौका मिलेगा?
हाँ, दूसरी कंपनी से ऑफर आ सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य में सुधार होगा, खासकर खांसी-जुकाम से राहत मिलेगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 04:00 AM (IST)
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