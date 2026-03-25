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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 26 मार्च 2026 को बनेगा बड़ा योग! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य राशिफल

Kal Ka Rashifal: 26 मार्च 2026 को बनेगा बड़ा योग! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य राशिफल

Kal Ka Rashifal: 26 मार्च 2026 गुरुवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटी, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सुधार से भरा रहने वाला है. जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 26 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

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मेष राशि (Aries)
आज का दिन खर्चों को लेकर चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन रुका हुआ धन मिलने से राहत भी मिलेगी. परिवार और जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. पुराने मित्र से मुलाकात मन हल्का करेगी और शिक्षा से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.

  • Career: कार्यों में सावधानी रखें, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.
  • Finance: खर्च अधिक रहेंगे, लेकिन उधार दिया धन वापस मिल सकता है.
  • Love: जीवनसाथी से कहासुनी हो सकती है, संयम रखें.
  • Health: मानसिक तनाव से बचें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से काम पूरे होंगे. परिवार और भाइयों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें. धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सहयोग प्राप्त होगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: परिवार का साथ मिलेगा.
  • Health: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन लाभकारी रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूरे होंगे और आय में वृद्धि होगी. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. निवेश में भी लाभ मिलने के योग हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलेगा.
  • Finance: आय में वृद्धि और निवेश से लाभ होगा.
  • Love: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. नई-नई खुशखबरी मिल सकती है. वाहन खरीदने का योग है और कानूनी कार्य पूरे हो सकते हैं. माता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा रह सकती है.

  • Career: कार्यों में सफलता मिलेगी, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.
  • Finance: आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे.
  • Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज साझेदारी में काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. किसी डील से लाभ मिलेगा, लेकिन भरोसा सोच-समझकर करें. परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा.

  • Career: साझेदारी में सफलता मिलेगी, सतर्क रहें.
  • Finance: डील से अच्छा लाभ मिलेगा.
  • Love: परिवार और रिश्तों में खुशी रहेगी.
  • Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा. ऑनलाइन काम करने वालों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और आय में वृद्धि होगी. रुके हुए काम पूरे होंगे और नौकरी बदलने के प्रयास सफल होंगे.

  • Career: नई जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे.
  • Finance: आय में वृद्धि और लाभ के योग हैं.
  • Love: प्रेम संबंधों में समझदारी जरूरी है.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और व्यापार में अच्छी डील मिल सकती है. परिवार की उलझनें सुलझेंगी और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और नए अवसर मिलेंगे.
  • Finance: आर्थिक लाभ होगा.
  • Love: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव होगा. अचानक कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं. परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन जीवनसाथी से तालमेल बनाए रखें.

  • Career: कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, धैर्य रखें.
  • Finance: आय सामान्य रहेगी.
  • Love: जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है.
  • Health: मानसिक तनाव से बचें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन अनुकूल रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रगति होगी.
  • Finance: निवेश के लिए दिन अच्छा है.
  • Love: प्रेम संबंध मजबूत होंगे.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन बेहतरीन रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और नए अवसर मिलेंगे.

  • Career: नए अवसर और सफलता मिलेगी.
  • Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और व्यापार में यात्रा के योग बनेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर खान-पान को लेकर सतर्क रहें.

  • Career: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.
  • Finance: आय सामान्य रहेगी.
  • Love: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.
  • Health: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन अनुकूल रहेगा. चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए कार्य पूरे होंगे और परिवार में रिश्ते सुधरेंगे. भविष्य के लिए बचत पर ध्यान देंगे.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
  • Finance: बचत और निवेश के योग हैं.
  • Love: रिश्तों में सुधार होगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

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