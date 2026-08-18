Aaj Ka Makar Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, करियर, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा व राजनीति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र या सामाजिक दायरे में कुछ राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, जिससे निपटने के लिए आपको सतर्क रणनीति अपनानी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए चतुराई और मजबूत रणनीति से आगे बढ़ने का है. बिजनेसमैन अपने प्रतिद्वंद्वियों (Opposite Party/Competitors) को अपने से कम आंकने की भूल बिल्कुल न करें; आपको उनसे अधिक सजग, चतुर और चालाक बनकर ठोस रणनीति के साथ अपने व्यापारिक कदम आगे बढ़ाने होंगे. बिजनेस में पिछले काफी समय से बनाई गई जिन दीर्घकालीन योजनाओं (Long-term Plans) को आप धरातल पर उतारने का विचार कर रहे थे, उनके क्रियान्वयन के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य (लाभ-अमृत के चौघड़िए) का समय बेहद अनुकूल और फलदायी रहेगा. अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और विवेक से आप व्यापार की जटिल परेशानियों का हल आसानी से निकाल लेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ा रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. वर्कस्पेस पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां (New Responsibilities) सौंपी जा सकती हैं और पहले से सोचे हुए सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होने के मजबूत योग बन रहे हैं. एंप्लॉयड पर्सन को ख्याली पुलाव पकाने या केवल हवाई बातें करने से बचना होगा; यह समय बड़ी-बड़ी बातों में वक्त गंवाने का नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर कठिन परिश्रम करने का है. आपकी मेहनत ही आपको अधिकारियों की नजरों में आगे रखेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज सुखद समाचारों के योग हैं. जो जातक अविवाहित (Unmarried) हैं, उनके लिए विवाह के बेहतरीन और मनचाहे प्रस्ताव आ सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, जो लोग पहले से प्रेम संबंधों (Love Life) में हैं, वे अपने पार्टनर पर शादी के लिए बेवजह दबाव न बनाएं; यदि पार्टनर सोचने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं, तो उन्हें पर्याप्त समय दें ताकि रिश्ते में आपसी विश्वास बना रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहने वाला है. स्टूडेंट्स की पढ़ाई या परीक्षा से जुड़ी पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं और करियर या शिक्षा से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर (Good News) मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

10वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र की भागदौड़ और मानसिक दबाव से हल्की थकान हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

पिंक (गुलाबी) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिव को काले तिल व जल अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें; इससे कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी और योजनाओं में सफलता मिलेगी.

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