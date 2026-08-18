Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी तुला राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, स्वभाव, निर्णय क्षमता व सामंजस्य स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आज आपके अंदर हर परिस्थिति के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की अद्भुत क्षमता बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सितारों का भरपूर साथ और वित्तीय मजबूती लेकर आया है. शुक्ल योग और लग्न चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होने की संभावना है; कहीं से अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है और कमाई का कोई नया इनकम सोर्स (New Income Source) भी खुल सकता है. अपनी आर्थिक आवक और बिक्री को बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग रणनीति में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं. बिजनेसमैन यदि अपने प्रोडक्शन (उत्पादन) के लिए न्यू टेक्नोलॉजी (New Technology) को अपनाएंगे, तो उन्हें भारी मुनाफा मिलेगा. हालांकि, नए कारोबारियों (New Businessmen) को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सेविंग्स (बचत) पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. दफ्तर में सीनियर्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आज एंप्लॉयड पर्सन के लिए सबसे बड़ा टास्क साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में वर्कलोड अचानक बढ़ने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर चलें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका पूरा सहयोग मिल सके. वर्कस्पेस पर कामकाज के दौरान कुछ अप्रिय घटनाओं या अचानक आई अड़चनों से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप स्थिति को संभाल लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन में आज सुख, शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और एक नई सुखद संधि (सहमति) बन सकती है. भाग्य आपके पक्ष में होने के कारण जीवन में कोई भी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी. परिवार में एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुश्किलों को सुलझाने का है. यदि पढ़ाई या करियर से जुड़ी किसी जटिल समस्या को लेकर आप परेशान थे, तो आज उस समस्या के समाधान में पिता या पितातुल्य मार्गदर्शक का सहयोग अत्यंत उपयोगी और सटीक साबित होगा.

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र की अप्रिय घटनाओं से हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए ओवरथिंकिंग से बचें और नियमित योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी का जल व अक्षत से अभिषेक करें; इससे लग्न दोष दूर होगा, नए वित्तीय रास्ते खुलेंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा वित्तीय लाभ होने वाला है?

Ans. नया इनकम सोर्स मिल सकता है, अटका हुआ धन प्राप्त होगा और प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी अपनाने से भारी मुनाफा होगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

Ans. सहकर्मियों से तालमेल मजबूत रखें ताकि वर्कलोड आसानी से संभल सके और सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे उतरें.

Q3. आज तुला राशि के विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं से निपटने के लिए किसकी मदद मिलेगी?

Ans. पढ़ाई या करियर की किसी भी जटिल समस्या के समाधान में पिता का मार्गदर्शन और सहयोग बेहद उपयोगी रहेगा.

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