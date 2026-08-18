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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 18 August 2026: तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा, शुक्ल योग से खुलेंगे नए इनकम सोर्स व प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी से होगा लाभ

Tula Rashifal 18 August 2026: तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा, शुक्ल योग से खुलेंगे नए इनकम सोर्स व प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी से होगा लाभ

Tula Rashifal 18 August 2026: तुला राशि में रहेंगे चंद्रमा, शुक्ल योग से खुलेंगे नए इनकम सोर्स! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. 

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी तुला राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, स्वभाव, निर्णय क्षमता व सामंजस्य स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आज आपके अंदर हर परिस्थिति के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की अद्भुत क्षमता बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सितारों का भरपूर साथ और वित्तीय मजबूती लेकर आया है. शुक्ल योग और लग्न चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होने की संभावना है; कहीं से अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है और कमाई का कोई नया इनकम सोर्स (New Income Source) भी खुल सकता है. अपनी आर्थिक आवक और बिक्री को बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग रणनीति में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं. बिजनेसमैन यदि अपने प्रोडक्शन (उत्पादन) के लिए न्यू टेक्नोलॉजी (New Technology) को अपनाएंगे, तो उन्हें भारी मुनाफा मिलेगा. हालांकि, नए कारोबारियों (New Businessmen) को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सेविंग्स (बचत) पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. दफ्तर में सीनियर्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आज एंप्लॉयड पर्सन के लिए सबसे बड़ा टास्क साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में वर्कलोड अचानक बढ़ने की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर चलें ताकि जरूरत पड़ने पर उनका पूरा सहयोग मिल सके. वर्कस्पेस पर कामकाज के दौरान कुछ अप्रिय घटनाओं या अचानक आई अड़चनों से आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ से आप स्थिति को संभाल लेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन में आज सुख, शांति और सामंजस्य का वातावरण रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और एक नई सुखद संधि (सहमति) बन सकती है. भाग्य आपके पक्ष में होने के कारण जीवन में कोई भी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी. परिवार में एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मुश्किलों को सुलझाने का है. यदि पढ़ाई या करियर से जुड़ी किसी जटिल समस्या को लेकर आप परेशान थे, तो आज उस समस्या के समाधान में पिता या पितातुल्य मार्गदर्शक का सहयोग अत्यंत उपयोगी और सटीक साबित होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र की अप्रिय घटनाओं से हल्का मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए ओवरथिंकिंग से बचें और नियमित योग-ध्यान का सहारा लें.

  • शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी का जल व अक्षत से अभिषेक करें; इससे लग्न दोष दूर होगा, नए वित्तीय रास्ते खुलेंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को तुला राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा वित्तीय लाभ होने वाला है?
Ans. नया इनकम सोर्स मिल सकता है, अटका हुआ धन प्राप्त होगा और प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी अपनाने से भारी मुनाफा होगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
 Ans. सहकर्मियों से तालमेल मजबूत रखें ताकि वर्कलोड आसानी से संभल सके और सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे उतरें.

Q3. आज तुला राशि के विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं से निपटने के लिए किसकी मदद मिलेगी?
Ans. पढ़ाई या करियर की किसी भी जटिल समस्या के समाधान में पिता का मार्गदर्शन और सहयोग बेहद उपयोगी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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