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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 18 August 2026: 2रे चंद्रमा व शुक्ल योग से कन्या राशि वालों का बढ़ेगा धन संचय, नौकरी में मिलेगी अच्छी खबर

Kanya Rashifal 18 August 2026: 2रे चंद्रमा व शुक्ल योग से कन्या राशि वालों का बढ़ेगा धन संचय, नौकरी में मिलेगी अच्छी खबर

Kanya Rashifal 18 August 2026: 2रे चंद्रमा व शुक्ल योग से कन्या राशि वालों का बढ़ेगा धन संचय, नौकरी में मिलेगी अच्छी खबर! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व बचत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी धन संचय (Money Savings) करने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और वित्तीय नियोजन का है. बिजनेस में फाइनेंस संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा. यदि आपने कारोबार या व्यक्तिगत जरूरत के लिए किसी से लोन लिया था, तो उसे समय पर चुकाना आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. बिजनेसमैन को महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय घर के वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की राय अवश्य शामिल करनी चाहिए; उनके तजुर्बे से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रगतिशील और राहत देने वाला रहेगा. शुक्ल योग का साथ मिलने से एंप्लॉयड पर्सन को करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और कोई शुभ समाचार (Good News) भी मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करेंगे, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पहले निपटाने में सफल रहेंगे. यदि अतीत में ऑफिस में कोई गलती हुई थी, तो खुद को कोसने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा. आपके और आपकी बहन के बीच सामंजस्य व आत्मीयता में विशेष वृद्धि होगी. परिवार या समाज में कुछ खास और रचनात्मक करने के लिए आपको भरपूर सराहना और लोकप्रियता हासिल होगी. घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचार से आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दिन की ऊर्जावान शुरुआत से मन प्रसन्न रहेगा. आंखों और गले की उचित देखभाल करें और दिनचर्या में संतुलित आहार शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

  • शुभ अंक: 3

  • अशुभ अंक: 9

  • आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं; इससे धन संचय में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए? Ans. पुराने लोन व देनदारियों को चुकाने को प्राथमिकता दें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही बड़े वित्तीय फैसले लें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या लाभ मिलेगा? Ans. शुक्ल योग से काम की अड़चनें दूर होंगी, आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और करियर से जुड़ी अच्छी खबर प्राप्त होगी.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा? Ans. एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी और छात्र बिना किसी भटकाव के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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