Aaj Ka Kanya Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी, संचित पूंजी व बचत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी धन संचय (Money Savings) करने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और वित्तीय नियोजन का है. बिजनेस में फाइनेंस संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा. यदि आपने कारोबार या व्यक्तिगत जरूरत के लिए किसी से लोन लिया था, तो उसे समय पर चुकाना आज आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. बिजनेसमैन को महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय घर के वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की राय अवश्य शामिल करनी चाहिए; उनके तजुर्बे से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रगतिशील और राहत देने वाला रहेगा. शुक्ल योग का साथ मिलने से एंप्लॉयड पर्सन को करियर में आगे बढ़ने के कई बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और कोई शुभ समाचार (Good News) भी मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करेंगे, जिससे आप अपने कार्यों को समय से पहले निपटाने में सफल रहेंगे. यदि अतीत में ऑफिस में कोई गलती हुई थी, तो खुद को कोसने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा. आपके और आपकी बहन के बीच सामंजस्य व आत्मीयता में विशेष वृद्धि होगी. परिवार या समाज में कुछ खास और रचनात्मक करने के लिए आपको भरपूर सराहना और लोकप्रियता हासिल होगी. घर का वातावरण सुखद और सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे, जिससे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे.

दूसरे भाव में चंद्रमा के संचार से आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दिन की ऊर्जावान शुरुआत से मन प्रसन्न रहेगा. आंखों और गले की उचित देखभाल करें और दिनचर्या में संतुलित आहार शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें. साथ ही भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं; इससे धन संचय में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को कन्या राशि के व्यापारियों को क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए? Ans. पुराने लोन व देनदारियों को चुकाने को प्राथमिकता दें और अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही बड़े वित्तीय फैसले लें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या लाभ मिलेगा? Ans. शुक्ल योग से काम की अड़चनें दूर होंगी, आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और करियर से जुड़ी अच्छी खबर प्राप्त होगी.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा? Ans. एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी और छात्र बिना किसी भटकाव के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे.

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