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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 18 August 2026: 12वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि वाले फालतू खर्चों व विवादों से बचें, वाणी पर रखें संयम

Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 12वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि वाले फालतू खर्चों व विवादों से बचें, वाणी पर रखें संयम

Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 12वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि वाले फालतू खर्चों व अहंकार से बचें! जानें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक daily राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 08:46 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, अनचाहे खर्चे, विदेश व मानसिक तनाव स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज फालतू के खर्चों की अधिकता रह सकती है और अचानक आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहेगी, इसलिए वित्तीय मामलों में बेहद सतर्क रहें. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस में कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय (Important Decision) लेने से परहेज करें. किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, क्योंकि अचानक वित्तीय नुकसान (Sudden Economic Loss) होने की प्रबल संभावना बन रही है. यदि किसी ग्राहक, सप्लायर या पार्टनर से कोई मतभेद या विवाद होता है, तो उस विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय तुरंत बातचीत करके समाप्त (The End) करने का प्रयास करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार और मेहनत की अधिकता वाला रहेगा. दफ्तर में आपका काम बढ़ सकता है, जिसके लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन किसी भी काम को जल्दबाजी में निपटाने से बचें; समय और श्रम की चिंता किए बिना काम पूरी तरह त्रुटिरहित (Error-free) हो, इस बात पर अपना पूरा फोकस रखें. काम के अत्यधिक दबाव और तनाव में आपकी वाणी आक्रामक (Aggressive) और दूसरों को आहत करने वाली हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और सौम्यता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज आत्ममंथन करने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ कुछ समस्याएं या अनबन रह सकती है, जिसका मुख्य कारण आपका अहंकारी (Egoistic) व्यवहार हो सकता है; अपने अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल न आने दें. घर के माहौल को हल्का-फुल्का और खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अधिक मेहनत करने का है. अपने चुने हुए फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे; शॉर्टकट के बजाय निरंतर अभ्यास पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

12वें भाव में चंद्रमा के गोचर से अनिद्रा, मानसिक तनाव, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. रात को समय पर सोएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

  • शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
  • शुभ अंक: 6
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करें. साथ ही भगवान शिव को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा, अनावश्यक खर्चे रुकेंगे और दांपत्य सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:46 AM (IST)
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