Aaj Ka Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, अनचाहे खर्चे, विदेश व मानसिक तनाव स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज फालतू के खर्चों की अधिकता रह सकती है और अचानक आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहेगी, इसलिए वित्तीय मामलों में बेहद सतर्क रहें. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से बिजनेस में कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय (Important Decision) लेने से परहेज करें. किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें, क्योंकि अचानक वित्तीय नुकसान (Sudden Economic Loss) होने की प्रबल संभावना बन रही है. यदि किसी ग्राहक, सप्लायर या पार्टनर से कोई मतभेद या विवाद होता है, तो उस विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय तुरंत बातचीत करके समाप्त (The End) करने का प्रयास करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार और मेहनत की अधिकता वाला रहेगा. दफ्तर में आपका काम बढ़ सकता है, जिसके लिए सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन किसी भी काम को जल्दबाजी में निपटाने से बचें; समय और श्रम की चिंता किए बिना काम पूरी तरह त्रुटिरहित (Error-free) हो, इस बात पर अपना पूरा फोकस रखें. काम के अत्यधिक दबाव और तनाव में आपकी वाणी आक्रामक (Aggressive) और दूसरों को आहत करने वाली हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और सौम्यता बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज आत्ममंथन करने की जरूरत है. जीवनसाथी के साथ कुछ समस्याएं या अनबन रह सकती है, जिसका मुख्य कारण आपका अहंकारी (Egoistic) व्यवहार हो सकता है; अपने अहंकार को रिश्ते के बीच बिल्कुल न आने दें. घर के माहौल को हल्का-फुल्का और खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अधिक मेहनत करने का है. अपने चुने हुए फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे; शॉर्टकट के बजाय निरंतर अभ्यास पर ध्यान दें.

12वें भाव में चंद्रमा के गोचर से अनिद्रा, मानसिक तनाव, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. रात को समय पर सोएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

सिल्वर (चांदी जैसा) शुभ अंक: 6

6 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करें. साथ ही भगवान शिव को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें; इससे 12वें चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा, अनावश्यक खर्चे रुकेंगे और दांपत्य सुख में वृद्धि होगी.

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