Aaj ka Makar Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और जोखिमों से बचने का संकेत दे रहा है. बिजनेस में आज का पूरा दिन कई तरह की छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स (समस्याओं) से पूरी तरह भरा रह सकता है; बाजार में आपके कड़े विरोधी आपकी इन व्यावसायिक परेशानियों का फालतू फायदा उठाने में ज़रा सा भी पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए सचेत रहें. ग्रहों की चाल विपरीत रहने के कारण आज बिजनेसमैन को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष और अथक प्रयास करना पड़ सकता है, नगद धन की कमी परेशान कर सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से राजनीति (Politics) के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुक्रवार का दिन एक बहुत बड़ी और कड़ा चेतावनी लेकर आया है. आठवें भाव में चन्द्रमा-केतु का भयंकर ग्रहण दोष सक्रिय रहने के कारण, जो जातक राजनीति या समाज सेवा के फील्ड से जुड़े हैं, आज उन्हें बहुत संभलकर और मर्यादा में रहकर कार्य करने की सख्त जरूरत है, ज़रा सी भी लापरवाही आज आपके साफ-सुथरे 'दामन पर बड़ा दाग' (अपयश) लगा सकती है जिससे साख खराब होगी.

वर्कस्पेस पर आज आपका 'ओवर स्मार्ट' (चतुराई दिखाने) वाला रवैया आपको आपके साथी को-वर्कर्स से बहुत पीछे धकेल सकता है, इसलिए चापलूसी और अहंकार का पूरी तरह त्याग करें. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर दोपहर के बाद किसी विशेष कार्य या फाइल को लेकर मानसिक रूप से थोड़े चिंतित हो सकते हैं, इस चिंता को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर अपने 'सीनियर अधिकारियों' का सहयोग लें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. आज स्टूडेंट्स अपने सुनहरे करियर और आने वाले प्रोजेक्ट्स की अनिश्चितताओं को लेकर मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान और भ्रमित रह सकते हैं; नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी बिल्कुल न होने दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से कड़वाहट को दूर करने का है. आठवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में किसी पुरानी बात को लेकर आप अंदर ही अंदर थोड़े चिंतित या खिन्न हो सकते हैं; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि उस बात को मन में दबाकर घुटने के बजाय, आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुलकर शेयर करें और अपना मन हल्का करें. सामाजिक कार्यों में वैसे तो आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उस दिव्य ऊर्जा को सही और उचित दिशा में लगाने की.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. ग्रहण दोष और दफ्तर के तनाव के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट, घबराहट और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें, हल्का भोजन लें और ध्यान का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने, अपयश से रक्षा और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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