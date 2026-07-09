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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 9 July 2026: करियर में मिल सकती है खुशखबरी, व्यापार में बनेगा लाभ का योग, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Aaj ka Meen Rashifal 9 July 2026: करियर में मिल सकती है खुशखबरी, व्यापार में बनेगा लाभ का योग, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

Pisces Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को नई नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी, क्या आर्थिक लाभ, विदेश में पढ़ाई और पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक संतुलित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. पर्याप्त पानी पिएं और काम के बीच थोड़ा आराम भी करें. सुबह की सैर और हल्का योग आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ चल रहे पुराने मतभेद बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकते हैं. यदि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सरकारी सब्सिडी का आवेदन करना चाहते हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय शुभ रहेगा. नए कस्टम्स नियमों का लाभ मिल सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में आपके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. टैक्स बचत के लिए पहले किए गए निवेश या बॉन्ड से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए. कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पसंदीदा कंपनी से इंटरव्यू या अंतिम चयन की खुशखबरी मिल सकती है. आपकी मेहनत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और भविष्य में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी विश्वास भी मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. पुराने निवेश, ट्रस्ट फंड या बॉन्ड से अच्छा लाभ मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी विश्वविद्यालय से सकारात्मक जवाब या प्रवेश संबंधी ईमेल मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमित अभ्यास और एकाग्रता सफलता दिलाने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: रेड.
अशुभ अंक: 9.
उपाय:
आज भगवान विष्णु को केसर मिला पीला चंदन अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख और करियर में सफलता के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
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