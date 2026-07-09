Aaj ka Meen Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक संतुलित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे. पर्याप्त पानी पिएं और काम के बीच थोड़ा आराम भी करें. सुबह की सैर और हल्का योग आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ चल रहे पुराने मतभेद बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकते हैं. यदि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सरकारी सब्सिडी का आवेदन करना चाहते हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय शुभ रहेगा. नए कस्टम्स नियमों का लाभ मिल सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में आपके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. टैक्स बचत के लिए पहले किए गए निवेश या बॉन्ड से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए. कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पसंदीदा कंपनी से इंटरव्यू या अंतिम चयन की खुशखबरी मिल सकती है. आपकी मेहनत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और भविष्य में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी विश्वास भी मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. पुराने निवेश, ट्रस्ट फंड या बॉन्ड से अच्छा लाभ मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी विश्वविद्यालय से सकारात्मक जवाब या प्रवेश संबंधी ईमेल मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नियमित अभ्यास और एकाग्रता सफलता दिलाने में मदद करेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: रेड.

अशुभ अंक: 9.

उपाय:

आज भगवान विष्णु को केसर मिला पीला चंदन अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख और करियर में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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