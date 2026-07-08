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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 9 July 2026: धनु राशि वालों की लव लाइफ में मिलेगी नई शुरुआत के संकेत, किसी खास से बढ़ सकती हैं नजदीकियां

Aaj ka Love Rashifal 9 July 2026: धनु राशि वालों की लव लाइफ में मिलेगी नई शुरुआत के संकेत, किसी खास से बढ़ सकती हैं नजदीकियां

Love Horoscope 9 July 2026: क्या 9 जुलाई को धनु राशि वालों की जिंदगी में कोई खास व्यक्ति दस्तक देने वाला है, जीवन में नई शुरुआत, बढ़ती नजदीकियां और रोमांटिक रिश्ते का खूबसूरत संयोग बनने जा रहा है?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 08 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 9 July 2026: गुरुवार का दिन प्रेम संबंधों में नई शुरुआत, भावनात्मक गहराई और रिश्तों में भरोसा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. कुछ लोगों को अपने साथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की सलाह है. सिंगल लोगों के लिए भी नए प्रेम संबंधों के योग बन रहे हैं.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा रोमांस और विश्वास

आज प्रेम जीवन में नई खुशियां दस्तक दे सकती हैं. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और दोनों भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत कर सकते हैं. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे दूर करने का सही समय है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें.

वृषभ राशि- धैर्य से संभालें रिश्ते

आज प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों पर मन संवेदनशील रह सकता है. साथी की बातों को गलत समझने से बचें और खुलकर संवाद करें. किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और समझदारी आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा अवसर

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा.

कर्क राशि- साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक गहराई दोनों बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती देगा. किसी खास विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों के बीच आपसी तालमेल शानदार रहेगा. सिंगल लोगों के जीवन में नए प्रेम की शुरुआत के संकेत बन रहे हैं. अपने रिश्ते को समय देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

सिंह राशि- प्रेम जीवन रहेगा खुशनुमा

आज साथी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. यदि लंबे समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसके समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस और सकारात्मकता पूरे दिन बनी रहेगी.

कन्या राशि- रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने से बचें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और गलतफहमियों को बढ़ने न दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में सोच-समझकर कदम बढ़ाना होगा. धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्तों में स्थिरता आएगी.

तुला राशि- प्रेम में मिलेगा साथी का साथ

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देगा और आपकी भावनाओं को समझेगा. दोनों के बीच भरोसा और सम्मान बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आपको मानसिक सुकून देंगे.

वृश्चिक राशि- रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यदि कोई गलतफहमी चल रही थी तो वह बातचीत से दूर हो सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और भावनाओं को सम्मान दें. दिन रोमांटिक रहेगा.

धनु राशि- प्रेम में मिलेंगे नए अवसर

आज प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं. सोशल मीडिया या किसी मित्र के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. अपने व्यवहार में सहजता बनाए रखें, इससे प्रेम और गहरा होगा.

मकर राशि- रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

आज घरेलू जिम्मेदारियों के कारण प्रेम जीवन को पर्याप्त समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. फिर भी साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. विवाहित लोगों को धैर्य रखना होगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की तुलना नए लोगों से नहीं करनी चाहिए. समझदारी और शांत व्यवहार रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा.

कुंभ राशि- रिश्तों में आएगी नई खुशियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि परिवार में विवाह की बात चल रही है तो शुभ समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सिंगल लोगों को किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

मीन राशि- प्रेम संबंधों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम जीवन में चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास, सम्मान और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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