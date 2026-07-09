Aaj ka Makar Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और पारिवारिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम करें और दिनभर के काम के बीच थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालें. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेंगे. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. विज्ञापन और मार्केटिंग पर किया गया खर्च अपेक्षित परिणाम नहीं देगा. बाजार की स्थिति को समझे बिना कोई बड़ा बदलाव करना नुकसानदायक हो सकता है. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों की शिपमेंट में देरी होने की आशंका है, जिससे अतिरिक्त खर्च या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारिक संबंधों में संवाद की कमी विवाद का कारण बन सकती है. वित्तीय मामलों में पूरी सतर्कता रखें, क्योंकि किसी भरोसेमंद कर्मचारी की लापरवाही या धोखाधड़ी से नुकसान होने की आशंका है. खातों और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर संयम से काम लेना होगा. जूनियर स्टाफ का सहयोग अपेक्षा से कम मिल सकता है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें. आज अपनी जिम्मेदारियों को शांत और व्यवस्थित तरीके से पूरा करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं. बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ सकती है. गुस्से की बजाय धैर्य और समझदारी से उन्हें समझाने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप न लें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ संतुलित व्यवहार बनाए रखना जरूरी होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है. टैक्स, सरकारी नियमों और पुराने वित्तीय मामलों को लेकर सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट के अनुसार चलें. किसी भी निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. पुराने लेन-देन समय पर निपटाने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है. खिलाड़ियों के लिए अति आत्मविश्वास नुकसानदायक साबित हो सकता है. टीमवर्क पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से बचें. विद्यार्थियों को भी नियमित पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: ब्राउन.

अशुभ अंक: 7.

उपाय:

आज भगवान शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला उड़द या लोहे की वस्तु का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कार्यों में स्थिरता आएगी.

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