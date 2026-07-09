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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: करियर में बढ़ेगा प्रभाव, व्यापार में मिलेंगे नए अनुबंध, रिश्तों में आएगी मजबूती

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: करियर में बढ़ेगा प्रभाव, व्यापार में मिलेंगे नए अनुबंध, रिश्तों में आएगी मजबूती

Aquarius Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, क्या नौकरी, विवाह और करियर में सफलता के नए अवसर बन रहे हैं? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. दिनभर की व्यस्तता के बीच खुद के लिए थोड़ा समय निकालें. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी पहचान एक भरोसेमंद व्यवसायी के रूप में मजबूत होगी. पुराने और नए ग्राहक लंबे समय के अनुबंध के लिए आगे आ सकते हैं. सामाजिक सेवा और व्यापार को साथ लेकर चलने की आपकी सोच ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगी. सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े नए वेंडर्स के साथ लाभदायक समझौते होने के योग हैं. बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच आपकी रणनीति और दूरदर्शिता कारोबार को मजबूती प्रदान करेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सफलता से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर प्रबंधन कौशल की सराहना होगी. जूनियर और सीनियर दोनों के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं. किसी विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और आपकी छवि एक भरोसेमंद टीम लीडर के रूप में मजबूत होगी. भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और घर में मांगलिक चर्चा होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. नए अनुबंध और व्यापारिक अवसर आय बढ़ाने में सहायक होंगे. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. बचत और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. कला, संगीत, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा को नई पहचान देने का अवसर मिल सकता है. किसी प्रदर्शनी, कार्यक्रम या नए प्रोजेक्ट से सफलता मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: पिंक.
अशुभ अंक: 1.
उपाय:
आज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता और सफलता बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
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