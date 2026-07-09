Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. दिनभर की व्यस्तता के बीच खुद के लिए थोड़ा समय निकालें. योग, ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी पहचान एक भरोसेमंद व्यवसायी के रूप में मजबूत होगी. पुराने और नए ग्राहक लंबे समय के अनुबंध के लिए आगे आ सकते हैं. सामाजिक सेवा और व्यापार को साथ लेकर चलने की आपकी सोच ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगी. सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े नए वेंडर्स के साथ लाभदायक समझौते होने के योग हैं. बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच आपकी रणनीति और दूरदर्शिता कारोबार को मजबूती प्रदान करेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सफलता से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर प्रबंधन कौशल की सराहना होगी. जूनियर और सीनियर दोनों के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं. किसी विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और आपकी छवि एक भरोसेमंद टीम लीडर के रूप में मजबूत होगी. भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और घर में मांगलिक चर्चा होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. नए अनुबंध और व्यापारिक अवसर आय बढ़ाने में सहायक होंगे. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. बचत और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. कला, संगीत, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा को नई पहचान देने का अवसर मिल सकता है. किसी प्रदर्शनी, कार्यक्रम या नए प्रोजेक्ट से सफलता मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: पिंक.

अशुभ अंक: 1.

उपाय:

आज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं. इसके बाद "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता और सफलता बढ़ेगी.

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