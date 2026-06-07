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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 7 June 2026: कर्क राशि ग्रहण दोष से माल डिलीवरी में होगी देरी, बाजार में व्यापारियों को झेलना पड़ सकता है बड़ा लॉस

Aaj ka Kark Rashifal 7 June 2026: कर्क राशि ग्रहण दोष से माल डिलीवरी में होगी देरी, बाजार में व्यापारियों को झेलना पड़ सकता है बड़ा लॉस

Cancer Horoscope 7 June 2026: ग्रहण दोष से सडनली प्रेजेंटेशन देने से निखरेगा हुनर, क्या रविवार को गुप्त शत्रुओं के जाल और माल डिलीवरी देरी से हो सकता है नुकसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े संघर्ष और आर्थिक नियंत्रण रखने का है. चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से बाजार की विकट सिचुएशन के चलते बिजनेसमैन समय पर अपना माल ग्राहकों तक नहीं पहुँचा पाएंगे, जिससे मार्केट में बड़ा लॉस (नुकसान) झेलना पड़ सकता है. 

बिजनेसमैन के लिए आज अपव्यय (फिजूलखर्ची) की स्थिति बन सकती है; यदि आपका कोई सरकारी टैक्स ड्यू (बकाया) है, तो उसे आज ही समय पर जमा करें, अन्यथा पेनल्टी लग सकती है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बिजनेस में अस्थाई असफलता मिल सकती है, लेकिन हार न मानें; क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन अचानक बड़ी चुनौतियां और अपनी योग्यता साबित करने का अवसर लेकर आएगा. ऑफिस में आज अचानक वर्कलोड (काम का बोझ) बहुत ज्यादा होने से आप अपने कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे. वर्कप्लेस पर आज आपको सडनली (अचानक) कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देने के लिए अधिकारियों द्वारा बोला जा सकता है; बेशक आप शुरुआत में हिचकिचाएंगे, लेकिन यह आपकी छिपी प्रतिभा को निखारने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर साबित होगा. ऑफिस में आपको पूरी तरह अलर्ट (सतर्क) रहना होगा, क्योंकि कुछ हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) आपके खिलाफ कोई जाल तैयार कर रहे हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रह सकता है. आठवां चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. स्टूडेंट्स आज अपनी अपकमिंग एग्जाम डेट्स (परीक्षा की तिथियों) और पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर मानसिक रूप से काफी परेशान और चिंतित रहेंगे; खुद को शांत रखने के लिए बड़ों का सहयोग लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और व्यवहार पर कड़ा नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है. आठवें चंद्रमा के कारण आज आपको अपनी फैमिली (परिवार) में बातचीत करते समय अपने 'शब्दों के चयन' पर पूरा कंट्रोल करना होगा, कड़वी बातें बोलने से घरेलू क्लेश बढ़ सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. कार्यक्षेत्र के वर्कलोड और गुप्त शत्रुओं की चिंताओं के कारण भारी मानसिक तनाव व सिरदर्द की समस्या रह सकती है; दिमाग को आराम दें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों और ग्रहण दोष के प्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज रविवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
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