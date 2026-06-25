Kal Ka Rashifal, 26 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल रात्रि 10:23 तक द्वादशी तिथि रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल दोपहर 12:33 के बाद तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल शुक्रवार का दिन करियर और वित्तीय समृद्धि के लिहाज से बेहद अद्भुत रहने वाला है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो आपको भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलने जा रहा है, जिससे लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से गति पकड़ेंगे.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल शुक्रवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: रात्रि 10:23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.

रात्रि 10:23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि. नक्षत्र: शाम 07:16 तक विशाखा, इसके बाद पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा.

शाम 07:16 तक विशाखा, इसके बाद पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.

चंद्रमा कल दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 08:15 से सुबह 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल ननिहाल पक्ष में किसी बात को लेकर हल्का मनमुटाव हो सकता है. वीकेंड से पहले कल आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन न लें, धीरज रखें और सोच-समझकर काम करें.

बिजनेस: व्यापारियों का मार्केट में वेंडर्स या क्लाइंट्स से किसी पेमेंट को लेकर विवाद हो सकता है; गलतफहमी इतनी बढ़ सकती है कि संबंध खराब होने की नौबत आ जाएगी. किसी गलत डिसीजन से गंभीर आर्थिक हानि हो सकती है और कोई बड़ा ऑर्डर अचानक कैंसिल (Order Cancellation) हो सकता है.

करियर: कल नकदी की समस्या गंभीर हो सकती है और बैंक से बिजनेस लोन अप्रूवल में देरी हो सकती है. कॉम्पिटिटर्स की चालें आपके सामने आएंगी. ऑफिस में किसी बड़ी गलती की वजह से बॉस बेहद नाराज हो सकते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपके प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए जा सकते हैं.

सावधान: काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा. सेहत को लेकर बहुत सावधानी बरतें; सिर दर्द या अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण काम प्रभावित हो सकता है. पारिवारिक मतभेदों से बचें.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 4

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल लव लाइफ में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से रिश्ते संभल जाएंगे. सिद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से कल आपके व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा होगा, आउटलेट पर ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी और बिक्री जोरदार होगी.

बिजनेस: पुराने बड़े कस्टमर्स से कल आपको कोई बड़ा बल्क ऑर्डर (Big Bulk Order) मिल सकता है. मार्केट में वेंडर्स और पार्टनर्स के साथ आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी. यदि आप किसी बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो कल का दिन इसके लिए बेहतरीन है. आपकी एनर्जी हाई रहेगी.

करियर: कल आपकी किस्मत चमकने वाली है; बॉस आपके नए इनोवेटिव विचारों से बहुत प्रभावित होंगे और किसी बड़ी जिम्मेदारी या टीम लीडर के पद की बात कर सकते हैं. जो लोग इंक्रीमेंट और प्रमोशन (Appraisal & Promotion News) का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कल कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है. कलीग्स का पूरा साथ मिलेगा.

लव लाइफ: कल का दिन आपके लिए बेहद रोमांटिक और यादगार बनने वाला है; लव लाइफ में गहराई आएगी. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो प्रपोज करने के लिए कल का दिन सबसे बेस्ट साबित होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से पूरी तरह परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा. मेटल, कमोडिटी और ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़े लोगों के ऊपर कल धन की बरसात होगी; शाम तक किसी बड़े भुगतान या पेंडिंग पेमेंट (Pending Payment Clearance) के आने के पूरे आसार हैं.

बिजनेस: मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए किसी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट या निवेशक की नजर आपके काम पर पड़ सकती है, जिससे आपके स्टार्टअप में बड़ा फंड या पैसा लगाने के रास्ते खुलेंगे. व्यापारिक साख मजबूत होगी.

करियर: कार्यस्थल पर आपकी पहचान एक बेहद भरोसेमंद और काबिल एंप्लॉयी के रूप में बनेगी; सीनियर मैनेजमेंट आपको किसी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग में विशेष रूप से शामिल कर सकता है. ऑफिस का माहौल काफी कूल और लाइट रहेगा. जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें कल किसी प्रतिष्ठित कंपनी से न्यू जॉब ऑफर (New Job Offer) या इंटरव्यू कॉल आ सकती है.

लव व सेहत: प्रेम के मामले में कल आप सातवें आसमान पर होंगे; पार्टनर आपके लिए कुछ बहुत खास प्लान कर सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को अचानक मिलने का मौका मिलेगा. सेहत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और आप शक्तिशाली महसूस करेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल संतान पक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा सुखद समाचार मिल सकता है. सिद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से कल बिजनेसमैन को शानदार प्रॉफिट प्राप्त होगा; किसी बहुत पुरानी बड़ी पार्टी के साथ आपका दोबारा टाइअप या बिजनेस स्टार्ट हो सकता है.

बिजनेस: जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में निवेश करने का कल बहुत ही सुनहरा और सटीक अवसर आपके सामने आएगा; कोई पुराना अप्रत्याशित भुगतान (अटका हुआ पैसा) कल अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी.

करियर: ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से वर्कप्लेस पर टीम लीडर्स और कलीग्स के मध्य आपकी समझदारी बढ़ेगी. अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स (Excellent Soft Skills) की वजह से ऑफिस में आपकी एक अलग पहचान बनेगी. दफ्तर की राजनीति से पूरी तरह दूर रहें, आपका काम खुद बोलेगा.

यूथ: कल का दिन आपके लिए बेहद विशेष रहेगा; लव बर्ड्स के मध्य गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनेगा. फील्ड मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों की मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी, जिससे वे अपने वीकली टारगेट्स को समय से पहले कंप्लीट करने में सफल होंगे.

शुभ रंग: ऑफ वाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भूमि-भवन और रियल एस्टेट से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आसानी से सुलझ जाएंगे. कल का दिन नौकरीपेशा लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकती है; कार्यस्थल पर किसी बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आपसे कोई तकनीकी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

बिजनेस: मार्केट में प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) द्वारा आपके और आपकी पार्टनर कंपनी के बीच कोई गलत अफवाह फैलाई जा सकती है, जिससे व्यापारिक संबंधों को झटका लग सकता है; सजग रहें. किसी बड़े सौदे में चीटिंग या धोखाधड़ी की आशंका (Business Fraud Alert) है. बैंकों में तकनीकी खराबी के चलते कल आपकी ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शंस अटक सकती हैं.

करियर: कल आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर पर सवाल उठाए जा सकते हैं; टीम मेंबर्स काम में थोड़ी लापरवाही बरत सकते हैं, इसलिए कड़ा नियंत्रण रखें. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बदलते मौसम को ध्यान में रखें, सेहत खराब होने की वजह से अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.

सावधान: मैरिड लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर कड़वाहट इतनी बढ़ सकती है कि मामला गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए शांत रहें. आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र कल अपने करियर पाथ और प्लेसमेंट को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन या डिप्रेशन में नजर आ सकते हैं.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपके साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी. जिन व्यापारियों की राजनीतिक हलकों या किसी बड़े पॉलिटिशियन से अच्छी सांठगांठ है, कल वे बिजनेस में धमाकेदार सफलता और बड़ा टेंडर (Big Government Tender) प्राप्त करने में सफल रहेंगे.

बिजनेस: पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) में परिवार के बड़े-बुजुर्गों के पूरे सपोर्ट और गाइडेंस से कल आप कुछ बड़े कमर्शियल डिसीजंस लेंगे जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होंगे. आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी. यदि आप कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर अपनी न्यू ब्रांच या आउटलेट लॉन्च (New Branch Launch) करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कल सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच करें, समय सर्वोत्तम है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों का एनर्जी लेवल कल आसमान छुएगा; वे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रसार और डिजिटल ब्रांडिंग में जी-जान से जुट जाएंगे. टीम के सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे, जिससे किसी पर भी एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा.

यूथ: कल आप ऑफिस और क्लाइंट मीटिंग्स में पूरी तरह आकर्षण का केंद्र (स्टार) बनेंगे; टॉप मैनेजमेंट की सीधी पैनी नजर आपके परफॉर्मेंस पर रहेगी. विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा; पिता के साथ आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 7

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आप फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग और मजबूत स्थिति में रहेंगे. बुधादित्य, वाशी और सुनफा योग के बनने से बिजनेसमैन को कल किसी पुराने कानूनी नोटिस या टैक्स विवाद (Legal Notice Relief) से बड़ी राहत मिलेगी, जिससे वे पूरी तरह रिलैक्स होकर अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर पाएंगे.

बिजनेस: बिजनेसमैन की सेहत और तंदुरुस्ती दोनों कल बहुत संतुलित रहेंगी, जिसके बल पर वे बड़ी कॉर्पोरेट डील्स को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हैंडल करेंगे और बड़ा ऑर्डर लेकर तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगे. प्रोजेक्ट टीम और आपके मध्य आपसी समझ और कोलाबोरेशन बहुत बढ़िया रहेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन बेहद चौंकाने वाला साबित हो सकता है; क्योंकि जिस बड़ी पार्टी या क्लाइंट से डील होने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह कल खुद चलकर आपके पास आएगा. कस्टमर्स को हैंडल करने में आप उत्कृष्टता दिखाएंगे, जिससे आपके इंक्रीमेंट और सैलरी हाइक (Salary Hike Discussion) की चर्चा अनुकूल रहेगी.

यूथ: कल आपके कूटनीतिक कौशल और पीपुल मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से कार्यस्थल पर आपकी जमकर सराहना होगी. जो युवा सिंगल हैं, कल उनके लिए विवाह का कोई बड़ा प्रस्ताव आ सकता है; घर में सामंजस्य बना रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे मन में सुबह थोड़ा सा भटकाव महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी. कल कार्यस्थल पर नौकरीपेशा लोगों की सहनशक्ति और सहनशीलता बहुत बेहतरीन रहेगी, जिसके बल पर वे कठिन और जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे.

बिजनेस: पुश्तैनी और पारिवारिक व्यापार में किसी बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में कल आपकी सटीक समझदारी काम आएगी; बिजनेस में काफी दिनों के बाद फैमिली मेंबर्स का फुल सपोर्ट मिलेगा. गहन रिसर्च और रणनीतिक प्लानिंग का फल कल आपको बंपर मुनाफे के रूप में मिलेगा.

निवेश अलर्ट: यदि आप अपने फंड्स को किसी लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट (Long-Term Investment Plan) में लगाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो इसके लिए कल सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय सबसे भाग्यशाली और सफल रहेगा.

करियर व लव: किसी पुरानी जटिल कॉरपोरेट समस्या का समाधान कल आपके द्वारा निकाला जाएगा, जिससे कंपनी का बड़ा संकट टल जाएगा. आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा, जिससे वर्किंग स्टाइल सुधरेगी. लव लाइफ में कल जुनून चरम पर होगा और पार्टनर के साथ आत्मा के स्तर पर बंधन महसूस होगा.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 4

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको कॉरपोरेट वर्ल्ड के नए नियमों और कानूनी दांव-पेंचों को गहराई से सीखने की सख्त जरूरत है. कल का दिन व्यापार के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है; किसी बहुत बड़ी व्यावसायिक प्लानिंग में असफलता मिलने की आशंका है और इन्वेस्टर अपना फंड वापस (Investors Funding Withdrawal) मांग सकते हैं, सतर्क रहें.

बिजनेस: कल आपको मार्केट से पता चल सकता है कि किसी वेंडर या डीलर ने आपको पूरी तरह गलत या डिफेक्टिव माल भेज दिया है, जिससे कानूनी नोटिस आने की नौबत आ सकती है; टैक्स से जुड़ी समस्याएं भी गंभीर रूप ले सकती हैं. बैंक और लेनदार आपके आउटलेट तक आ सकते हैं, बजट टाइट रखें.

करियर: वर्कप्लेस पर कल सीनियर्स और जूनियर्स के साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट या डेटा के लीक होने को लेकर बड़ा विवाद या कहासुनी हो सकती है. टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई ठोस एक्शन न मिलने के कारण आप स्वयं को थोड़ा असहाय और इमोशनली ड्रेन महसूस कर सकते हैं.

सावधान: ऑफिस में कुछ जलन रखने वाले साथियों ने आपके खिलाफ सामूहिक शिकायत की हो सकती है; काम का बोझ इतना ज्यादा होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और सैलरी आने में भी थोड़ी देरी हो सकती है. प्रेम संबंधों में कल बड़ा झटका लग सकता है, पार्टनर कोई कड़ा फैसला ले सकता है.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल का दिन आपके कुल प्रॉफिट और रेवेन्यू को तेजी से बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है. सिद्धि और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से कल आपके बिजनेस एक्सपेंशन और विस्तार (Business Expansion Opportunities) के शानदार अवसर आएंगे; विदेशी संपर्कों या इंटरनेशनल क्लाइंट्स से कोई बहुत बड़ा कमर्शियल सौदा पक्का हो सकता है.

बिजनेस: जो युवा नए-नए बिजनेस में आए हैं, कल उनके लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा; वेंडर्स और फैमिली के पूरे फाइनेंशियल सपोर्ट से आपका काम तेजी से फलेगा-फुलेगा. न्यू मार्केट सर्चिंग के लिए कल का दिन बेस्ट है; किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल अपनी दूरदर्शिता और बड़ी कॉर्पोरेट सोच की वजह से कंपनी में सबसे आगे नजर आएंगे; किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी. ऑफिस में कल आपको सर्वसम्मति से किसी बड़े प्रोजेक्ट को स्वतंत्र रूप से लीड करने के लिए कहा जा सकता है, उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

यूथ: कल अचानक काम के सिलसिले में कोई फायदेमंद ऑफिशियल यात्रा हो सकती है; इस दौरान किसी दूसरी बड़ी कंपनी के रिक्रूटर्स आपको अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बड़ा हाइक ऑफर (Job Switch Offer) दे सकते हैं. लव लाइफ में रोमांच और स्वतंत्रता का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको घर के बड़े-बुजुर्गों और इंडस्ट्री के सीनियर्स के आदर्शों व गाइडलाइंस पर चलना चाहिए. कल आपकी हटकर और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच की बदौलत आपको बिजनेस में शानदार सफलता मिलेगी; आपके किसी अनोखे स्टार्टअप आइडिया को बड़ी फंडिंग (Startup Funding Received) मिल सकती है.

बिजनेस: किसी चर्चित मार्केटिंग कैंपेन के वायरल होने से आपके ब्रांड की साख और प्रोडक्टिविटी में भारी इजाफा होगा. अंतरराष्ट्रीय सहयोग (ग्लोबल कोलैबोरेशन) के बेहतरीन मौके आएंगे; कलेक्टिव वेंचर्स में बंपर मुनाफा होगा. आधुनिक डिजिटल निवेशों में बड़ा लाभ होगा; नए युग के बिजनेस तरीकों को आजमाएं.

करियर: व्यापारियों के लिए कल का दिन एक नया उत्साह लेकर आएगा; आपकी प्रगतिशील सोच मार्केट में शाइन करेगी. अपनी क्रिएटिविटी की वजह से कल आप ऑफिस में सुर्खियों में रहेंगे; तकनीकी और आईटी परियोजनाओं में आपको लीडरशिप की मुख्य भूमिका मिल सकती है. दूर से काम करने (रिमोट वर्क) के अवसर भी आएंगे.

यूथ: सामाजिक और चैरिटी के कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे पदोन्नति की संभावना मजबूत होगी. प्रेम के मामले में कल बौद्धिक जुड़ाव और मित्रता आधारित प्यार खिलेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग के युवाओं की मन की कोई पुरानी अधूरी इच्छा कल अचानक पूरी हो सकती है.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल परोपकार और अच्छे काम करने की वजह से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. कल आपके पास कैश फ्लो बहुत मजबूत (Strong Cash Flow) रहेगा, जिसके चलते बिजनेस के दैनिक खर्चों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी बल्कि आप एक अच्छी-खासी सेविंग (बचत) भी कर लेंगे.

बिजनेस: आधुनिक टेक्नोलॉजी का सही और सटीक उपयोग करके कल आप अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे ले जाएंगे; किसी धर्मार्थ या चैरिटी ट्रस्ट के काम से भी आय के नए सोर्स खुल सकते हैं. मार्केट रिसर्च के दौरान कल आप किसी ऐसे छिपे हुए अवसर को खोज निकालेंगे जो कंपनी के लिए सोने की खान साबित होगा.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल अपनी टीम को सही और सटीक मार्गदर्शन देंगे, जिससे वर्क सैटिस्फैक्शन चरम पर रहेगा और आपके विरोधी पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे. कल आपको ऑफिस के किसी बेहद सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है; बॉस आपकी वर्किंग स्टाइल और डेडीकेशन को सर्वोच्च महत्व देंगे, जिससे प्रमोशन की संभावनाएं 100% मजबूत होंगी.

यूथ: प्रेम संबंधों में कल आपको सबसे रोमांटिक और सपनों जैसा सुखद अनुभव होगा; पार्टनर के साथ एक गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे. ऑफिस के को-वर्कर्स के साथ आपका भावनात्मक बंधन और मजबूत होगा, जिससे वर्कप्लेस आपको अपनी सेकंड फैमिली जैसा लगेगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 2

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.