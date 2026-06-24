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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई को शनि चलेंगे उल्टी चाल! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में प्रमोशन और छप्परफाड़ धन लाभ के प्रबल योग. जानें अपनी राशि का हाल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Jun 2026 06:50 PM (IST)
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Shani Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल दाता माना गया है. वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. यही वजह है कि जब भी शनि देव की चाल में कोई बदलाव होता है, तो उसका व्यापक असर सभी 12 राशियों और देश-दुनिया पर देखने को मिलता है.

आने वाले महीने यानी 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं. शनि की यह उल्टी चाल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जा रही है. जहां एक तरफ शनि की वक्री चाल से कई राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचेगी, वहीं 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा. इन जातकों पर इस दौरान पैसों की भारी बरसात होने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 भाग्यशाली राशियां.

क्या होती है शनि की वक्री चाल? (What is Shani Vakri?)

जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे 'वक्री चाल' या उल्टी चाल कहा जाता है. वास्तव में ग्रह पीछे नहीं जाता, बल्कि उसकी गति धीमी हो जाती है. शनि देव जब वक्री होते हैं, तो वे अधिक चेतनावान और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे उनके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है.

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, लगेगा तरक्की का 'जैकपॉट'

27 जुलाई को होने वाला यह ग्रहीय बदलाव निम्नलिखित तीन राशियों के जीवन में 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत करने जा रहा है:

सिंह राशि (Leo) — बिजनेस में बड़ा उछाल और कर्ज से मुक्ति, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल बेहद शुभ फलदायी रहने वाली है. आपके आठवें भाव में होने जा रहा यह बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया मोड़ देगा.

  • अचानक धन लाभ: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो इस अवधि में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.
  • नया व्यापार: व्यापार करने वाले जातकों को कोई बड़ी विदेशी डील या नया पार्टनर मिल सकता है, जिससे मुनाफा दोगुना हो जाएगा.
  • स्वास्थ्य लाभ: पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर होंगी, जिससे आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

तुला राशि (Libra) — सरकारी क्षेत्र से लाभ और नया पदभार, तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव हमेशा से मित्र ग्रह रहे हैं. शनि की उल्टी चाल आपके छठे भाव में होने जा रही है, जो शत्रु और कंपटीशन का भाव माना जाता है.

  • करियर में बड़ी उपलब्धि: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. आपके विरोधी इस समय चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे.
  • सरकारी काम होंगे पूरे: जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जिनके टेंडर या अदालती मामले अटके हुए थे, उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिलेगी.
  • पारिवारिक सुख: समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. छात्रों को मनचाहे उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला मिल सकता है.

मीन राशि (Pisces) — मनचाहा ट्रांसफर और अधिकारियों का सहयोग, शनि देव आपकी ही राशि यानी मीन राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए इसका सबसे सीधा और सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व और करियर पर देखने को मिलेगा.

  • कार्यक्षेत्र में दबदबा: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.
  • मनचाहा तबादला: यदि आप लंबे समय से अपने गृह नगर या किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है.
  • भविष्य की योजनाएं: निवेश (Investment) के नजरिए से यह समय शानदार है. इस अवधि में किया गया निवेश आपको भविष्य में छ्पपरफाड़ रिटर्न दे सकता है.

वक्री शनि के बुरे प्रभावों से बचने के सरल उपाय

यदि आपकी राशि इन तीन लकी राशियों में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. शनि देव को शांत रखने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं:

शनिवार के दिन: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

दान करें: शनिवार को काले तिल, काली उड़द या छाते का दान किसी जरूरतमंद को करें.

मंत्र जाप: रोज़ाना 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 24 Jun 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
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