Dhanu Rashifal 28 January 2026: धनु राशि को कामयाबी के नए मौके, मेहनत का मिलेगा फल
Sagittarius Horoscope 28 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Dhanu Rashifal 28 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 6th हाउस में होने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा. अचानक धन लाभ या कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन रही है. घर में स्फटिक यंत्र स्थापित करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और मानसिक स्पष्टता देगा.
स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. मौसम या खानपान की गड़बड़ी से अचानक तबीयत बिगड़ सकती है. नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और नींद का ध्यान रखें. हल्का व्यायाम और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे.
बिजनेस राशिफल
जो व्यापारी पुराने काम के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मजबूत मार्केटिंग प्लान बनाना होगा. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्निकल टीम की मदद से विस्तार करें. भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकते हैं. नेटवर्किंग पर ध्यान दें.
जॉब व करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर सहकर्मियों से तालमेल बढ़ाएं. टीमवर्क से प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. बॉस द्वारा दिए गए लक्ष्य पूरे करने में सफल रहेंगे, जिससे प्रशंसा और पहचान मिलेगी. करियर को लेकर जो चिंता है, उसे मेहनत में बदलें—यही सफलता की कुंजी बनेगा.
फाइनेंस राशिफल
अचानक लाभ, बोनस या अतिरिक्त इनकम के योग हैं. निवेश सोच-समझकर करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत की योजना बनाएं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. संतान से जुड़ी चिंता कम होगी. लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा. अभिभावकों के लिए दिन राहत देने वाला है. रिश्तों में विश्वास और संवाद बढ़ेगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी सतर्क रहें—कोई भटकाने की कोशिश कर सकता है. ध्यान लक्ष्य पर रखें. नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से सफलता सुनिश्चित है.
भाग्यशाली रंग – ऑरेंज
भाग्यशाली अंक – 9
अभाग्य अंक – 2
उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु दान करें और “ॐ गुरवे नमः” का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज धन लाभ संभव है?
हाँ, अचानक लाभ या रुका धन मिलने के संकेत हैं.
Q2. करियर की चिंता कैसे दूर होगी?
कड़ी मेहनत और लक्ष्य पर फोकस से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
Q3. सेहत में सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
लापरवाही न करें, खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
