Dhanu Rashifal 28 January 2026: धनु राशि को कामयाबी के नए मौके, मेहनत का मिलेगा फल

Dhanu Rashifal 28 January 2026: धनु राशि को कामयाबी के नए मौके, मेहनत का मिलेगा फल

Sagittarius Horoscope 28 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Jan 2026 02:02 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 28 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 6th हाउस में होने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा. अचानक धन लाभ या कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन रही है. घर में स्फटिक यंत्र स्थापित करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और मानसिक स्पष्टता देगा.

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. मौसम या खानपान की गड़बड़ी से अचानक तबीयत बिगड़ सकती है. नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और नींद का ध्यान रखें. हल्का व्यायाम और प्राणायाम लाभदायक रहेंगे.

बिजनेस राशिफल
जो व्यापारी पुराने काम के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मजबूत मार्केटिंग प्लान बनाना होगा. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्निकल टीम की मदद से विस्तार करें. भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकते हैं. नेटवर्किंग पर ध्यान दें.

जॉब व करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर सहकर्मियों से तालमेल बढ़ाएं. टीमवर्क से प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे. बॉस द्वारा दिए गए लक्ष्य पूरे करने में सफल रहेंगे, जिससे प्रशंसा और पहचान मिलेगी. करियर को लेकर जो चिंता है, उसे मेहनत में बदलें—यही सफलता की कुंजी बनेगा.

फाइनेंस राशिफल
अचानक लाभ, बोनस या अतिरिक्त इनकम के योग हैं. निवेश सोच-समझकर करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत की योजना बनाएं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. संतान से जुड़ी चिंता कम होगी. लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा. अभिभावकों के लिए दिन राहत देने वाला है. रिश्तों में विश्वास और संवाद बढ़ेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी सतर्क रहें—कोई भटकाने की कोशिश कर सकता है. ध्यान लक्ष्य पर रखें. नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से सफलता सुनिश्चित है.

भाग्यशाली रंग – ऑरेंज
भाग्यशाली अंक – 9
अभाग्य अंक – 2

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु दान करें और “ॐ गुरवे नमः” का जप करें.

ये पढ़ें:   Vrishchik Rashifal 28 January 2026: वृश्चिक राशि को पार्टनरशिप में लाभ, परिवार और करियर में संतुलन

FAQs

Q1. क्या आज धन लाभ संभव है?
हाँ, अचानक लाभ या रुका धन मिलने के संकेत हैं.

Q2. करियर की चिंता कैसे दूर होगी?
कड़ी मेहनत और लक्ष्य पर फोकस से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

Q3. सेहत में सबसे जरूरी सावधानी क्या है?
लापरवाही न करें, खानपान और दिनचर्या संतुलित रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 02:02 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Rashifal 2026
